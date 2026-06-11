Правящая коалиция парламента Италии предложила план снятия санкций с России

Пока Брюссель грозится вскоре принять очередной, 21-й по счету, пакет антироссийских санкций, некоторые политические силы в Европе пытаются воссоздать хотя бы перспективу налаживания взаимоотношений с Москвой. Порою больше похоже на популизм, но с чего-то ведь надо начинать.На этот раз слегка одумались в парламенте Италии. Правящая коалиция нижней палаты законодательного органа по инициативе ультраправой партии «Лига Севера» приняла поправки в резолюцию, которая будет представлена на общее голосование перед саммитом высшего органа ЕС — Совета Евросоюза. Встреча лидеров стран объединения состоится 18-19 июня в Брюсселе.Согласно предложенным изменениям, в документ предлагается внести как минимум три пункта, касающихся смягчения политики Рима и, если получится, всего ЕС в отношении России. В частности, речь идет о поэтапной отмене антироссийских санкций, правда, только после окончания конфликта на Украине.Кроме того, из резолюции впервые с 2022 года убрали упоминание о «защите территориальной целостности» Украины, которое содержалось в первоначальном проекте. Его заменили на более обтекаемую формулировку о «полном уважении суверенитета и независимости» Украины. Авторы документа из «Лиги Севера» отметили, что такая формулировка уже была заменена на более нейтральную в резолюции, представленной в мае.В случае принятия резолюции в предложенной редакции, премьер-министр Италии Джорджа Мелони должна будет учитывать ее на саммите Совета Евросоюза в Брюсселе. Ранее глава итальянского кабмина отказалась от ряда встреч с лидерами ЕС на фоне разногласий с Францией, Германией и Великобританией по Украине.

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