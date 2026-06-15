Plasan предлагает новые средства защиты бронетехники и экипажей
Система защиты TAPS и её принцип действия
Израильская компания Plasan Sasa Ltd. известна разработками в области бронирования и дополнительной защиты для военной техники. Недавно она представила сразу три перспективные системы, совместимые с разными платформами. По заявлению компании, они должны улучшать живучесть техники и снижать угрозы для экипажей.
Сразу оговоримся: все приведённые ниже характеристики, стадии испытаний и данные об интересе заказчиков исходят от самого разработчика и его рекламных материалов. Независимых подтверждений на данный момент нет.
Большая премьера
Летом в нескольких странах проходят крупные военно-технические выставки. Plasan подготовила к ним несколько премьер; официальные анонсы опубликованы в начале июня. К показу заявлены три системы дополнительной защиты:
- модули защиты верхней проекции TAPS;
- накладные модули ATHENA;
- система защиты экипажа / десанта LAPS.
Количество и конфигурация модулей зависят от особенностей конкретной платформы. Plasan утверждает, что новые системы можно комбинировать с ранее представленными решениями.
Разработчик сообщает, что все три дошли как минимум до полигонных испытаний, и демонстрирует кадры тестов в контролируемой обстановке. По его словам, налажен контакт с заказчиками, а часть систем уже задействована в перспективных программах. Круг этих заказчиков не раскрывается.
Угрозы сверху
Характерная проблема современной бронетехники – слабая защита верхней проекции, тогда как существуют боеприпасы и ударные системы, атакующие машину из верхней полусферы. Для противодействия таким угрозам предлагается система защиты от атак сверху Top Attack Protection System (TAPS).
TAPS – это надбой, навесное покрытие поверх штатной брони, которое крепится на крыше корпуса или башни. Изготовлен надбой из неназванного полимера в виде мата с жёсткими шипами. Квадратный метр весит, по данным разработчика, около 17 кг. Покрытие устойчиво к механическим воздействиям: по нему, например, можно ходить.
Внешний вид и устройство покрытия TAPS
Замысел такой: TAPS тормозит падающий боеприпас или БПЛА и мешает ему сработать. Если же боевая часть детонировала, полимер поглощает часть энергии взрыва, снижая нагрузку на основную броню.
Но у такой защиты есть очевидный потолок. Полимерный мат массой около 17 кг/м² – это лёгкая преграда, и её эффективность сильно зависит от угрозы: одно дело осколки и лёгкие FPV-дроны, и совсем другое специализированный боеприпас с кумулятивной БЧ, рассчитанный именно на верхнюю атаку. Где проходит реальная граница защиты, из доступных данных не ясно.
По сути, TAPS – продолжение известного тренда. Против FPV-дронов уже массово применяют решётчатые экраны и «козырьки»; Plasan делает ставку на замену громоздких металлических конструкций лёгким полимером, не требующим переделки корпуса.
Как заявлено, TAPS прошла испытания, и ею заинтересовалось несколько иностранных армий.
Защита борта и лба
Для защиты бортовой и лобовой проекций от кинетических и кумулятивных боеприпасов разработана система ATHENA (Advanced Thickening Energetic Armour, «улучшенная энергетическая броня повышенной толщины»). Это отдельные модули-блоки, дополняющие штатную броню и накладные элементы других типов.
Принципиальная схема системы ATHENA
Точная конструкция модуля не раскрывается. Судя по доступным данным, это пакет из различных материалов по типу композитной и/или разнесённой брони, без взрывчатых веществ. Общая толщина – 100–300 мм, масса – 200–300 кг/м².
Здесь нужна терминологическая осторожность. В описании фигурирует «энергетическая броня», но это не динамическая защита (ERA): взрывчатки в пакете нет. Защитный эффект, как заявлено, достигается за счёт энергии самого снаряда: при высокоскоростном ударе кинетическая энергия частично переходит в тепло, что (по версии разработчика) запускает механизм «теплового расширения слоёв», их механические характеристики резко меняются, и поражающий элемент разрушается или останавливается следующими слоями. По этому описанию ATHENA ближе к классу неэнергетической реактивной брони (NERA/NxRA) или «вспучивающейся» брони (bulging armour), чем к классической ERA. При этом сама формулировка «тепловое расширение слоёв» остаётся непрозрачной: что именно расширяется и как удар вызывает нагрев, разработчик не поясняет, и принимать механизм приходится на веру.
По заявлению Plasan, ATHENA в нынешней комплектации держит 30- и 35-мм подкалиберные снаряды разных моделей и останавливает кумулятивную струю с пробиваемостью, сопоставимой с этими снарядами. Изделием, как сообщается, заинтересовались две европейские армии, проведшие испытания на своих полигонах; ожидается подписание контрактов, и компания готовит производственную линию.
У ATHENA есть и оборотная сторона. В отличие от динамической защиты, такой пакет не угрожает пехоте рядом с машиной. Расплата – масса: 200–300 кг/м² мало какая платформа потянет на большой площади. Открыт и вопрос ресурса: выдержит ли модуль повторное попадание в ту же зону, публичных данных нет.
Защита ног
От мин технику защищают V-образным днищем и дополнительной бронёй, но это увеличивает габариты и массу. Применяют и энергопоглощающие кресла. Они снижают нагрузку на корпус сидящего, но ноги остаются на полу, и ударная волна, проходя через корпус и пол, бьёт по ним, вызывая травмы вплоть до тяжёлых переломов.
Система LAPS. Слева сверху – кадр из видео испытаний
Решение Plasan – «активная (то есть срабатывающая по команде датчиков) система защиты ног» Leg Active Protection System (LAPS). Фактически это доработка существующего энергопоглощающего кресла: датчики ударной волны, прибор управления и исполнительный механизм внутри сиденья.
LAPS, как описывает разработчик, ловит подрыв под колесом или днищем и поднимает ноги человека над полом; заявленное время реакции – несколько миллисекунд. Когда волна доходит до пола, ноги уже не касаются его, а остаточный импульс гасит кресло. Разница с привычными решениями принципиальная: обычное кресло смягчает удар уже после того, как он прошёл через пол, а LAPS, по замыслу, вообще убирает ноги с траектории.
Plasan сообщает, что LAPS проходит испытания и в ближайшее время её планируют встраивать в существующие кресла для бронетехники. Данные об интересе заказчиков компания не раскрывает.
Новые принципы
Бронезащита продолжает развиваться: растёт стойкость к известным угрозам, появляются средства против новых. Plasan Sasa Ltd. работает в этом направлении и, по собственному позиционированию, претендует на одно из ведущих мест на рынке.
Каждая из трёх систем закрывает свою нишу: TAPS – атаки сверху и дроны, ATHENA – снаряды и кумулятивные струи. LAPS стоит особняком: она защищает не машину, а самого человека внутри неё.
Объединяет проекты другое. Все они развивают давно известные форматы (накладной модуль, специальное кресло), но меняют сам принцип работы. ATHENA, если верить описанию, обращает против снаряда его же энергию. TAPS пробует заменить жёсткую броню мягким материалом. А LAPS вообще не борется с энергией взрыва: она просто выводит человека из-под удара.
Что из этого реально работает, по открытым данным судить нельзя: все испытания проводил сам разработчик. Дойдут ли системы до серийных машин и подтвердятся ли заявленные цифры на чужих полигонах – пока вопрос открытый.
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