Истребитель ВС США атаковал и вывел из строя очередной танкер в Оманском заливе
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В ответ на новые «оборонительные» атаки ВС США по иранской территории Тегеран вновь установил полную блокаду Ормузского пролива. Не остаются в долгу и американские военные, выслеживающие и атакующие суда, которые так или иначе связывают с ИРИ.
Минувшей ночью американский истребитель атаковал очередной танкер M/T Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау, обнаруженный в Оманском заливе. В сегодняшнем заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM) сообщается. что самолет выпустил по судну две ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-114 Hellfire.
Удар был нанесен после того, как капитан судна не выполнил команды американских военных и продолжил следовать курсом в сторону Аравийского моря. В сообщении CENTCOM утверждается, что перед этим танкер пересек Ормузский пролив, а ранее загрузился нефтью в иранском порту. Тем самым судно «нарушило блокаду, пытаясь перевезти иранскую нефть», отмечается в заявлении Центрального командования ВС США.
Обе ракеты попали в машинное отделение танкера, после чего он не смог продолжить движение. О дальнейшей судьбе судна и экипажа ничего не сообщается. Впрочем, моряками с атакованных ими судов американцы никогда не интересовались.
Это уже третье коммерческое судно, атакованное американскими войсками на этой неделе в районе Ормуза. Ранее истребители ВС США вывели из строя суда M/T Marivex и M/T Settebello под флагом Палау. Первое из них следовало в сторону Ирана, второе в противоположном направлении уже загруженное нефтью.
С момента начала блокады Ормузского пролива 13 апреля американские военные вывели из строя девять судов, которые связывают с Ираном, отчитались в CENTCOM.
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