Истребитель ВС США атаковал и вывел из строя очередной танкер в Оманском заливе

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Истребитель ВС США атаковал и вывел из строя очередной танкер в Оманском заливе

В ответ на новые «оборонительные» атаки ВС США по иранской территории Тегеран вновь установил полную блокаду Ормузского пролива. Не остаются в долгу и американские военные, выслеживающие и атакующие суда, которые так или иначе связывают с ИРИ.

Минувшей ночью американский истребитель атаковал очередной танкер M/T Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау, обнаруженный в Оманском заливе. В сегодняшнем заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM) сообщается. что самолет выпустил по судну две ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-114 Hellfire.

Удар был нанесен после того, как капитан судна не выполнил команды американских военных и продолжил следовать курсом в сторону Аравийского моря. В сообщении CENTCOM утверждается, что перед этим танкер пересек Ормузский пролив, а ранее загрузился нефтью в иранском порту. Тем самым судно «нарушило блокаду, пытаясь перевезти иранскую нефть», отмечается в заявлении Центрального командования ВС США.

Обе ракеты попали в машинное отделение танкера, после чего он не смог продолжить движение. О дальнейшей судьбе судна и экипажа ничего не сообщается. Впрочем, моряками с атакованных ими судов американцы никогда не интересовались.

Это уже третье коммерческое судно, атакованное американскими войсками на этой неделе в районе Ормуза. Ранее истребители ВС США вывели из строя суда M/T Marivex и M/T Settebello под флагом Палау. Первое из них следовало в сторону Ирана, второе в противоположном направлении уже загруженное нефтью.

С момента начала блокады Ормузского пролива 13 апреля американские военные вывели из строя девять судов, которые связывают с Ираном, отчитались в CENTCOM.
10 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 16:37
    Китайцы ,индусы , паки и прочая публика...а если на этом судне была их нефть?
    1. PASus Звание
      PASus
      +2
      Сегодня, 16:43
      Вся эта публика боится американских санкций, поэтому танкер тихо догорит а пострадавшие пошумят угрозами и только лишь, пока не нашли управу на звездно-полосатых пиратов нашего времени.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        +2
        Сегодня, 17:08
        Управа на сильного хулигана может быть только совместная. Но пока одна обезьяна сидит на дереве, а другие проводят многовекторную политику и не хотят огорчать гегемона, всё так и будет дальше. Мир стал однополярным, к сожалению.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 17:20
      Дорожай, нефть, дорожай!

      Скоро экономика затрещит в мире(((
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 16:40
    Трамп снова грозит Ирану, видимо пришла пора ещё раз объявить очередную перемогу:
    США в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал страны. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк», — написал американский лидер.

    https://www.gazeta.ru/politics/news/2026/06/11/28667941.shtml
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:52
    Такими темпами, нефть будет по питсот.
  4. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 16:53
    Это уже явный бандитизм и террор.Не посмотрели , не проверили судовые документы, не отконвоировали в порт наконец а просто тупо ракетами закидали.
    1. Strelok1976 Звание
      Strelok1976
      +1
      Сегодня, 17:33
      А зачем такой мелочёвкой заниматься? Потопил, и вопросов не нужно задавать... А то вдруг на борту ещё и люлей дадут...
  5. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    +1
    Сегодня, 17:31
    Прискорбно, что америкосы с ракетами ближнего радиуса действия спокойно рассекают над проливом...
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 17:47
    Может пора начать топить танкеры с европейской и американской нефтью? belay