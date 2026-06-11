Эрдоган: на протяжении всей истории турки выделялись состраданием и милосердием

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Эрдоган: на протяжении всей истории турки выделялись состраданием и милосердием


В основе турецкого национального характера лежит взаимопомощь и стремление совершать добрые и благотворительные поступки. На протяжении всей истории турки всегда выделялись состраданием и милосердием.

Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил:

Какую бы страницу истории вы ни открыли, где бы ни появлялась турецкая нация, вы всегда встретите мораль, добродетель, сострадание и милосердие.

Мысль о том, что история Турции сплошь состоит из проявлений сострадания и милосердия, турецкий лидер высказывает далеко не впервые. Этот тезис прозвучал неделей ранее в Стамбуле на встрече с выпускниками университета имени Сабхаттина Заима. Поводом стало признание немецкими властями геноцида армян в 1915 году, политику которого проводила Османская империя.

В ответ Эрдоган обрушился с обвинениями в адрес Германии и Франции. Он обвинил эти страны в геноциде, который те проявляли в отношении африканских народов. По словам турецкого президента, Германии следует дать ответ перед мировым сообществом не только за холокост, но также и за геноцид населения Намибии. В этой африканской стране были практически полностью истреблены народности гереро и нама.

Французов же Эрдоган обвинил в поощрении массовых убийств в Руанде. Там народ хуту устроил геноцид в отношении проживающих в той же стране тутси.

По словам турецкого лидера, в истории его государства ничего подобного не происходило.
43 комментария
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +9
    Сегодня, 16:50
    Кто как хочет , так историю и переписывает.
    Греки , армяне и балканские народы вряд ли согласятся с Эрдоганом.
    1. Наган Звание
      Наган
      +8
      Сегодня, 16:56
      Это дела прошлые. А про настоящее следовало бы спросить курдов.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 17:38
        Цитата: Наган
        Это дела прошлые. А про настоящее следовало бы спросить курдов.


        Так Эрдоган про прошлое и говорит.

        . Эрдоган: на протяжении всей истории турки выделялись состраданием и милосердием


        Армяне и курды не дадут соврать.Они наслышаны о сострадании и милосердии. Впрочем как и грузины.Достаточно историю почитать.
    2. vstom
      vstom
      +4
      Сегодня, 17:04
      Да и русские с ними воевали больше 10 раз. Это видимо, потому что(сородичи эрдогана) они такие милосердные.
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Самый вежливый
      Греки , армяне и балканские народы вряд ли согласятся с Эрдоганом.

      А по словам Эрдогана они ( турки) белые и пушистые! laughing
    4. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 17:47
      Пашинян возьмет и согласится с Эрдоганом. И кому интересно мнение остальных армян?
    5. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:03
      Геноцид устроили при младотурках...зачастую руками курдов. Кайзеровская Германия через генерала Лимана фон Сандерса санкционировала геноцид понтийских греков.
      С христианским населением на Балканах расправлялись (в т.ч ) руками албанцев.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +9
    Сегодня, 16:51
    Особенно когда армян вырезали.
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 17:15
      Особенно когда армян вырезали.

      Они много кого вырезали. По доброте душевной.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 17:49
        У Турции вообще сложные взаимоотношения практически со всеми.Но вроде как к геноциду армян большее отношение имеют курды,которые и остались жить на бывших армянских землях в Турции после геноцида армян.Это юго-восток Турции,так называемый турецкий Курдистан где много десятилетий после геноцида армян вспыхивал перманентный конфликт турок и курдов в лице Рабочей партии Курдистана.

        .Однако в Первой мировой войне Османская империя потерпела поражение и её правительство в августе 1920 года согласилось подписать Севрский мирный договор, по которому территория Османской империи делилась на зоны оккупации. ... Благодаря президенту США Вудро Вильсону Армения вернула свои исторические земли с Трапезундом, Эрзурумом, горой Арарат и озером Ван, армянские войска вошли на свои бывшие территории, однако встретили отчаянное сопротивление турецких националистов.Турки отбили вторгшиеся армянские войска и сами перешли в наступление. Одновременно войну с дашнакской Арменией начали РСФСР и Азербайджанская ССР. В декабре 1920 года независимости Армении пришёл конец – на её месте образовалась Армянская ССР. ...
        Турецкий лидер заявил большевикам, что Турция полностью поддерживает внешнеполитический курс России и вместе с ней будет строить социализм по всему миру.
        Лидер большевиков Ленин был крайне заинтересован в дружбе с Турецкой республикой, поверил Ататюрку и заставил лидеров Армении и Грузии подписать договор о дружбе с Турцией. Подписание состоялось в городе Карс13 октября 1921 года между Армянской, Азербайджанской и Грузинской советскими республиками.По Карсскому договору вся Карсская и Батумская области отошли к Турции, в результате армяне потеряли огромные исторические территории с национальным символом Армении – горой Арарат, что сильно ударило по моральному духу армян.


        https://dzen.ru/a/ZXi0IHugL0162gnJ
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 17:58
          В приложении поста.

          . "Мы - для турок завтрак, вы будете ужином". Фраза, брошенная спасающимися от резни армянами курдам, передается из уст в уста среди этого народа, заселяющего, преимущественно, юго-восточные и восточные провинции Турции, уже более века. ... Турки эту территорию называют "Восточной Анатолией", курды - "Северным Курдистаном", а армяне "Исторической Арменией".
          И если армянские и турецкие деятели часто поднимают вопрос Геноцида армян 1915 года - в книгах, статьях, на конференциях и т.д., то о позиции курдского народа, часть которого принимала в резне непосредственное участие, а большинство — экономически выиграло от изгнания армянского населения с этих территорий, мы слышим крайне редко.Именно поэтому книга курдских писателей Аднана Челика и Намыка Кемаля Динча "100 лет боли: по следам воспоминаний 1915 года", изданная в Турции в 2015 году, имеет огромное значение. В книге собраны воспоминания 70 курдов, проживающих в городе Диарбекир (древняя столица Великой Армении – Тигранакерт). До резни армян в Диарбекире соотношение армян и курдов там было примерно одинаковое. 100 лет спустя курды рассказывают об армянском Геноциде, как будто он случился вчера.


          https://am.sputniknews.ru/20200424/Ten-ubitoy-devochki-i-proklyatie-armyan-kak-kurd-v-Diarbekire-boyalsya-nikogda-ne-umeret-22836519.html
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 16:52
    ❝ Эрдоган: на протяжении всей истории турки выделялись состраданием и милосердием ❞ —

    — Армяне помнят, помнят ассирийцы, греки, болгары и сербы ...
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 16:54
    Особенно милосердны турки были когда вырезали армян, ассирийцев, греков и езидов
  5. Cartalon Звание
    Cartalon
    +4
    Сегодня, 16:57
    Особенно когда кожу с кого нибудь сдирали.
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +7
    Сегодня, 17:00
    покажите мне хоть одну страну, хоть один народ, который, сам про себя, сказал бы:
    - мы отличаемся коварством и вероломностью! верить нам ни в коем случае нельзя!
    послушать, так все белые и пушистые
    а войны на планете, как шли, так и идут
  7. vstom
    vstom
    +4
    Сегодня, 17:02
    Сволочь этот Эрдоган. После уничтожения греков и армян черного моря, они добивали всех кто не принял ислам. Пусть вспомнит септемвриану.... А что было на Хиосе?
    (Хиосская резня).. А Кипр?
    Тут можно перечислять до утра.
    Сострадание и милосердие прошли рядом с ними. Пусть лучше молчат, так будет честнее.
  8. Konnick Звание
    Konnick
    +7
    Сегодня, 17:02
    Выделялись...иногда даже своих визирей на кол сажали, а новый султан всех своих братьев резал. А так турки белые и пушистые laughing
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 17:16
      Вы не понимаете. Это просто народная традиция.
      1. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 17:30
        Правильно,это такой турецкий "красивый старинный обычай". К сожалению сегодня все забыли о турецком "милосердии и сострадании". Вот Эрдоган и решил напомнить грекам,сербам,хорватам,венграм,румынам,болгарам,грузинам,армянам и ещё много кому о их "совместной"истории,о милосердии и сострадании. Видимо поэтому янычар и набирали из детей других народов,так как сами турки отличались "милосердием и состраданием". Впрочем Эрдоган правильно напомнил германцам о их "милосердии и сострадании" забыв только упомянуть уничтоженных полабских славян и миллионы русских, украинцев,белорусов и других народов.
  9. vstom
    vstom
    +1
    Сегодня, 17:05
    Милосердие Эрдогана не знает границ.... Недосултан

    https://youtu.be/851C4QUcOaw
  10. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +2
    Сегодня, 17:11
    "...турки выделялись состраданием и милосердием" - это у него чувство юмора такое?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      это у него чувство юмора такое?

      нет, просто наглость
  11. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    0
    Сегодня, 17:13
    Засиделся во власти этот эрдоган, вот и моча в голову ударила. Со временем он ещё и не такое ляпнет.
  12. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:13
    турецкая война 1686 - 1700 | Русско-турецкая война 1710 - 13 | Русско - турецкая война 1735 - 39 | Русско-турецкая война 1768 - 74 | Русско-турецкая война 1787 - 91 | Русско-турецкая война 1806 - 12 | Русско-турецкая война 1828 - 29 |КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853 - 56|Русско-турецкая война 1877 - 78
    Мирняк такой.... И сострадание.... Кому бы говорили, перед кем понты кидали....
    1. двп Звание
      двп
      +1
      Сегодня, 17:32
      Он не один такой на планете. Есть ещё "великий геополитик и гениальный многоходовочник",а также "миротворец" с претензиями на Гренландию.
  13. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 17:13
    где бы ни появлялась турецкая нация, вы всегда встретите мораль, добродетель, сострадание и милосердие.

    Ага...лжет Эрдоган...геноцид везде остается геноцидом.
  14. Vent Звание
    Vent
    +2
    Сегодня, 17:13
    Пашинян возражать не станет.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 17:17
      Он горячо поддерживает.
      1. Vent Звание
        Vent
        0
        Сегодня, 17:19
        На что только не пойдешь, чтобы понравиться белым господам.
  15. злой партизан Звание
    злой партизан
    +3
    Сегодня, 17:18
    Эрдоган: на протяжении всей истории турки выделялись состраданием и милосердием

    Не... Ну ЭТО пять баллов! Болгары, греки, сербы и черногорцы подтвердят...
  16. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 17:32
    В ответ Эрдоган обрушился с обвинениями в адрес Германии и Франции.

    Когда попал в клуб "Сострадание и милосердие"
  17. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:34
    Эрдоган: на протяжении всей истории турки выделялись состраданием и милосердием

    А армяне об этом знают? lol
    А также русские, малороссы, пшеки, жители Балкан, греки, сирийцы и египтяне?
    Вас истреблять надо, как саранчу. Ничего путного вы в цивилизацию не принесли. request
  18. mErLin68 Звание
    mErLin68
    0
    Сегодня, 17:36
    Ничего не имею против турков, как народа - очень много, действительно доброжелательных людей и, особенно, среди молодёжи. Однако благотворительность турецкого подхода начинает ощущаться сразу в аэропортах Истанбула, Анкары, Измира, Анталии. Всё, что только возможно, надо продать. Причём, то, что через полугосударственные компании - то втридорога.
  19. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 17:37
    Да уж..." выделялись". Особенно,по отношению,к армянам. Уж так " сострадали"... Уж так " милосердствовали"...(
  20. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:38
    В основе турецкого национального характера лежит взаимопомощь и стремление совершать добрые и благотворительные поступки
    наверное поэтому что было стремление совершать добрый дела, работорговля была одной из основных отраслей экономики, а уж про то что совершали турки во время своих набегов уж лучше и не вспоминать
  21. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 17:39
    Это юмор такой у османов ?
  22. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 17:41
    Интересно, а к чему бы он это сообщил?
    Нет, не так. Поточнее, пожалуй,будет вот это : к чему Султан готовится,
    сообщая о традициях турецкого милосердия?
    И почему его пробило на признания в гуманизме именно нынче? аккурат в то время,
    когда армяне вот-вот останутся без российского прикрытия
    Есть ли тут какая-то причинно-следственная связь?
    Можно предположить, что султан милосердно предложит начальнику армян нечто
    такое, от чего этот начальник не рискнет отказаться?
  23. Печорский Звание
    Печорский
    0
    Сегодня, 17:43
    С таким огромным "состраданием и милосердием" турки резали христиан, угоняли в полон, что аж кушать не могли. Эрдогану бы поменьше смотреть турецкие сериалы. Лучше пусть чаще смотрит наши фильмы: "Ушаков", "Корабли штурмуют бастион", "Герои Шипки", "Баязет".
  24. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 17:45
    Армяне с курдами, наверняка, оценят заявление
  25. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 17:50
    Сам себя не похвалишь-ходишь как оплёванный.
  26. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:58
    Те же игиловцы только узаконенные.
  27. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:05
    Юморист, ну чисто турецкий Задорнов. Всегда были зверями. Греки, болгары, молдаване не дадут соврать как гуманно их резали.
  28. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 18:06
    Может быть к каким то отдельным народам турки и были сострадательны и милосердны, но это скорее исключение из правил.