Эрдоган: на протяжении всей истории турки выделялись состраданием и милосердием
1 99043
В основе турецкого национального характера лежит взаимопомощь и стремление совершать добрые и благотворительные поступки. На протяжении всей истории турки всегда выделялись состраданием и милосердием.
Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он заявил:
Какую бы страницу истории вы ни открыли, где бы ни появлялась турецкая нация, вы всегда встретите мораль, добродетель, сострадание и милосердие.
Мысль о том, что история Турции сплошь состоит из проявлений сострадания и милосердия, турецкий лидер высказывает далеко не впервые. Этот тезис прозвучал неделей ранее в Стамбуле на встрече с выпускниками университета имени Сабхаттина Заима. Поводом стало признание немецкими властями геноцида армян в 1915 году, политику которого проводила Османская империя.
В ответ Эрдоган обрушился с обвинениями в адрес Германии и Франции. Он обвинил эти страны в геноциде, который те проявляли в отношении африканских народов. По словам турецкого президента, Германии следует дать ответ перед мировым сообществом не только за холокост, но также и за геноцид населения Намибии. В этой африканской стране были практически полностью истреблены народности гереро и нама.
Французов же Эрдоган обвинил в поощрении массовых убийств в Руанде. Там народ хуту устроил геноцид в отношении проживающих в той же стране тутси.
По словам турецкого лидера, в истории его государства ничего подобного не происходило.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация