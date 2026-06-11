Германия ищет замену провалившемуся проекту совместного европейского истребителя

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Германия ищет замену провалившемуся проекту совместного европейского истребителя

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, в настоящее время Берлин рассматривает как минимум три различных варианта по замене провалившегося проекта Future Combat Air System (FCAS), в рамках которого предполагалось разработать совместный европейский истребитель.

В качестве первого — переходного варианта Минобороны ФРГ рассматривает вариант приобретения от 15 до 35 единиц американских истребителей F-35. Второй вариант предполагает участие Берлина в существующей международной программе по разработке истребителя шестого поколения, например в британо-итало-японском проекте Global Combat Air Programme (GCAP). Кроме того, Писториус не исключает создание для нужд бундесвера нового истребителя совместно с компанией Airbus и другими партнерами. Когда провал программы FCAS стал очевидным, Берлин начал соответствующие переговоры с руководством Airbus.



Ранее президент Франции Макрон и немецкий канцлер Мерц сообщили о сворачивании совместной разработки европейского истребителя в рамках FCAS. Несмотря на то, что на этот проект было выделено 100 млрд евро, программа зашла в тупик, выхода из которого не предвидится. Компании Airbus и Dassault не видят смысла в объединении своих усилий для создания совместного истребителя. Вместо этого страны-участницы договорились продолжить развивать «побочные» технологии, связанные с FCAS. В частности, продолжится финансирование разработки Combat Cloud — сетевой архитектуры, предназначенной для объединения различных систем вооружения, платформ и датчиков в единую оперативную сеть.
12 комментариев
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 22:21
    А ведь когда то и в одиночку Германия проектировала и производила истребители.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 22:24
      "Однажды Лебедь, Рак и Щука"...
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 22:45
      Цитата: Самый вежливый
      А ведь когда то и в одиночку Германия проектировала и производила истребители.

      И очень плохо все два раза закончила.
      1. Самый вежливый Звание
        Самый вежливый
        0
        Сегодня, 23:08
        Что не отменяет того факта , что в Германии была одна из лучших школ авиаконструкторов.
  2. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +3
    Сегодня, 22:22
    Как показывает практика сложные совместные проекты истребителей сгнивают просто на корню.Слишком много политических противоречий при наличии мастеровитых конкурентов .
    1. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 22:28
      Чем больше народу надо для участия в каком либо мероприятии тем меньше вероятность что оно вообще начнется :(
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 22:40
        Цитата: Не_боец
        Чем больше народу надо для участия в каком либо мероприятии тем меньше вероятность что оно вообще начнется :(

        А нет, а нет. До сих пор египетские пирамиды радуют глаза туристов.
    2. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 22:56
      В данном случае у французов специфичные требования. То же самое было с EFA, который потом разделился на Еврофайтер и Рафаль.
      Еще на этапе формирования облика истребителя EFA между странами - участницами проекта возникли разногласия принципиального характера. Французская сторона считала, что самолет должен иметь несколько меньшую массу планера, так как предполагалось его использование как в сухопутном, так и в палубном варианте. В сентябре 1985 г. французы вышли из консорциума и начали разработку своей собственной программы "Рафаль".
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 22:36
    По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, в настоящее время Берлин рассматривает как минимум три различных варианта по замене провалившегося проекта Future Combat Air System (FCAS), в рамках которого предполагалось разработать совместный европейский истребитель.

    Вот варианты:
  4. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 22:50
    Дело совсем в другом. Время боевой авиации если ещё не окончательно прошло, как с танками, то уже точно на финишной прямой.
    Они и сами поняли, что вкладывать колоссальные деньги в разработку нового боевого самолёта с запредельной ценой, невероятно сложной инженерный конструкцией и длительным периодом подготовки лётчика - в нынешних реалиях это совершенно пустое занятие. Теперь копеечный (по ценам такого самолёта) дрон может проникнуть незаметно на территорию противника и нанести точечный удар. И ПВО противника скорее всего прозевает это вторжение, особенно когда этот дрон летит в 10 метрах над землёй.
    В общем смысл старый боевой авиации полностью нивелирован боевыми дронами.
    1. Станислав Чернов Звание
      Станислав Чернов
      0
      Сегодня, 23:11
      Полное не понимание перспектив развития у вас, уже и бронетехн ку списали и авиацию списываете. Все копеечные дроны будут нивелированы в бл жайшие 2-3 года, уже в открытую прессу просто валом идут прототипы управляемых ИИ турелей который имеют целеуказание с простого видеосигнала, автономные ии уже реализуются на копеечных ПК типа robsberry, будущее взводной ПВО и турели самообороны на технике не загорами и тогда снова на первый план выйдут дорогие скоростные дроны, для перехвата которых нужны будут ракеты, и цена стремительно пойдет вверх на них, рои также остануться, но примпнение в текущем виде отдельных одиночно управляемых медленных ФПВ останется только у повстарцев и терроистических групп.
  5. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 23:11
    На кой черт загнивающая фрг связалась с "лягушатниками"? Чем их не устраивал проверенный консорциум с итальянцами и / или британцами - "Альфа-Джет", "Торнадо", "Тайфун": штурмовик, истребители...толк бывает, когда участники дополняют друг друга, а не являются конкурентами...