Новый комплекс перехвата дронов поможет прикрыть побережье
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Входящий в состав Ростеха российский холдинг «Швабе» разработал новый комплекс перехвата беспилотников. Новинка предназначена для защиты морских и прибрежных зон.
На проходящем в Кронштадте Международном военно-морском салоне «Флот» специалисты «Швабе» представили новый комплекс перехвата БПЛА. Как заявляется разработчиками, новый комплекс отслеживает вражеские беспилотники и наводит на них дроны-камикадзе. Система работает в автоматическом режиме.
Сам комплекс состоит из наземной оптико-электронной станции, дронов-перехватчиков, а также рабочего места оператора. Система засекает цель, изображение передается оператору, он дает команду на перехват. Дрон-перехватчик наводится на цель по командам станции, на финальном отрезке используя нейросетевые алгоритмы. Система использует элементы искусственного интеллекта.
Сегодня безопасность требует быстрых и точных решений. Именно поэтому предприятия активно внедряют в наши передовые оптико-электронные системы технологии искусственного интеллекта.
Согласно пояснениям разработчиков, в новом комплексе ставка сделана на раннее обнаружение и распознавание целей. На каком этапе сейчас находится разработка, не уточняется.
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