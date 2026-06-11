Новый комплекс перехвата дронов поможет прикрыть побережье

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Новый комплекс перехвата дронов поможет прикрыть побережье

Входящий в состав Ростеха российский холдинг «Швабе» разработал новый комплекс перехвата беспилотников. Новинка предназначена для защиты морских и прибрежных зон.

На проходящем в Кронштадте Международном военно-морском салоне «Флот» специалисты «Швабе» представили новый комплекс перехвата БПЛА. Как заявляется разработчиками, новый комплекс отслеживает вражеские беспилотники и наводит на них дроны-камикадзе. Система работает в автоматическом режиме.



Сам комплекс состоит из наземной оптико-электронной станции, дронов-перехватчиков, а также рабочего места оператора. Система засекает цель, изображение передается оператору, он дает команду на перехват. Дрон-перехватчик наводится на цель по командам станции, на финальном отрезке используя нейросетевые алгоритмы. Система использует элементы искусственного интеллекта.

Сегодня безопасность требует быстрых и точных решений. Именно поэтому предприятия активно внедряют в наши передовые оптико-электронные системы технологии искусственного интеллекта.

Согласно пояснениям разработчиков, в новом комплексе ставка сделана на раннее обнаружение и распознавание целей. На каком этапе сейчас находится разработка, не уточняется.
11 комментариев
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  1. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    +1
    Сегодня, 17:22
    Ничего не известно, но вы народ надейтесь - скоро будет. Так что-ли понимать эту статью?
    4 года идёт война, а мы не можем нарастить производство дронов, а антидроновых систем почти нет. За 4 года не смогли разработать мощный и точный боеприпас для разрушения мостов. Радиосвязь в войсках ужасная и никто не создаёт новые средства связи. Куда смотрят и что думают наши главнюки? Может поменять их на других?
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Fan-Fan
      Куда смотрят и что думают наши главнюки? Может поменять их на других?

      "Процесс идет" hi
      Какой только процесс нам не сообщают. Подозрение что хорошо отработанный процесс попила бабла.
      Осваивают средства, на выставки приезжают новые "не имеющие аналогов", а на передке матерясь мужики продолжают скидываться на китайские радейки и Мавики..... request
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 17:24
    Морские и прибрежные зоны будут под защитой ,а в чём тогда отличие этого комплекса от сухопутных вариантов ?!
    1. Pachvara Звание
      Pachvara
      +1
      Сегодня, 17:42
      Таже мысль проскочила, мол в чем ее уникальность и отличие от неприбрежных систем.
  3. Strelok1976 Звание
    Strelok1976
    -1
    Сегодня, 17:28
    И на какой же высоте необходимо разместить станцию обнаружения? Метров 300-10000 от земли, чтобы она работала? На кой черт она нужна наземная? Она же не видит ничего...
  4. Dimassz Звание
    Dimassz
    0
    Сегодня, 17:29
    Помню были времена когда Пригожин говорил,Шойгу Герасимов...не спроста был поход на них,вся это война и мало успехов только из за Шойгу и Герасимова и прочих генералов кто слишком ленивый или не патриоты России
  5. helilelik Звание
    helilelik
    -1
    Сегодня, 17:32
    Дальше МОГов пока дело не двигается. Нефтяники не торопятся закупать перспективные разработки. Все похоже на то,как Ходжа Насреддин спасал из воды хромого менялу.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 17:32
    Чой-то название какой-то некомильфо.
  7. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 17:43
    Согласно пояснениям разработчиков, в новом комплексе ставка сделана на раннее обнаружение и распознавание целей. На каком этапе сейчас находится разработка, не уточняется.

    Что-то повеяло некрасовщиной:
    Наконец однажды середи дороги
    Шестернею цугом показались дроги:
    На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
    А в гробу-то барин; а за гробом — новый.
    Старого отпели, новый слезы вытер,
    Сел в свою карету — и уехал в Питер.
  8. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    0
    Сегодня, 17:50
    . используя нейросетевые алгоритмы


    Интересно, интернет же ограничивают. Каким таким образом к нейросети подключиться? Индивидуальный кабель тянуть?
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 17:52
    Две практически идентичные новости с разницей в шесть часов:
    российский холдинг «Швабе» разработал новый комплекс перехвата беспилотников ... комплекс отслеживает вражеские беспилотники и наводит на них дроны-камикадзе. Система работает в автоматическом режиме

    МО Украины ... Презентована новая система противовоздушной обороны, ксторая, как заявляется, автоматизирует 95% процесса перехвата беспилотников типа Shahed

    Под первой восемь комментариев: ой, да когда это будет, да, мы же ничего не можем, да, и работать это не будет.
    Под второй сорок комментариев: украинцы молодцы, всегда впереди, скоро всё у нас разбомбят.
    Такой вот на ВО патриотизм… своеобразный.