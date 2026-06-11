Показаны неудачные попытки перехвата ЗРК Patriot иранских ракет над Иорданией

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Показаны неудачные попытки перехвата ЗРК Patriot иранских ракет над Иорданией

В сети распространяется видео, как утверждается, момента безуспешных попыток перехвата иранских ракет, атаковавших американскую военно-воздушную базу Муваффак аль-Салти вблизи с городом Азрак в Иордании. Удары наносились минувшей ночью в ответ на атаки ВС США по иранской территории. Американцы, в свою очередь, назвали их «оборонительными» в ответ на поражение силами ПВО КСИР вертолета Apache.

В заявлении Корпуса стражей исламской революции ВС Ирана утверждается, что всего по авиабазе ВВС США в Иордании было выпущено 12 баллистических ракет. Целями атаки стали места дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также ключевые объекты армии США. Иранские военные утверждают, что в результате ударов баллистики были уничтожены или повреждены не менее трех истребителей. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) эту информацию не комментируют. Американцы и без того потеряли немало авиатехники в войне с Ираном.

Что касается кадров видео, то в комментариях пишут, что сбить иранские баллистические ракеты пытались из американских систем ПВО/ПРО Patriot. Однако ни одна из выпущенных противоракет не сумела поразить цель. По заявлению иранских СМИ, распространяющих данное видео, его считают подтверждением заявлений КСИР об уничтожении американских истребителей.

Не исключено, что для перехвата иранской баллистики были использованы противоракеты к ЗРК «Пэтриот» PAC-2 GEM-T с учетом острого дефицита более современных PAC-3 MSE. Это ЗУР предыдущей модификации, они не предназначены для сбивания сложных высокоскоростных и маневрирующих снарядов.

1 комментарий
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  1. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    -1
    Сегодня, 17:56
    И почему неудачные? Видео в доказательство? Так там нет ничего. Ни подрыва боеголовки зрк, что вполне естественно, ни взрыва на земле от проскочившей иранской ракеты (бч).