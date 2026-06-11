Трамп назвал стоимость последней ночной бомбардировки Ирана

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Трамп назвал стоимость последней ночной бомбардировки Ирана

Удары США по Ирану обходятся очень дорого, только за прошлую ночь американцы потратили четверть миллиарда долларов. Об этом сообщил Дональд Трамп.

250 млн долларов, именно в такую сумму оценил президент США удары по Ирану прошлой ночью. При этом он заявил, что пока Соединенные Штаты еще не достаточно сильно бьют по исламской республике. Не забыл Трамп заявить, что в результате американских ударов Иран якобы остался без защиты, армии и флота и теперь единственное, что нужно Ирану, — это заключить сделку.



У них нет никакой защиты. Они ничего не могут с этим сделать. Единственное, что у них есть, — это фейковые новости. Они полностью уничтожены. Почти создаётся впечатление, будто у них всё хорошо, хотя их уничтожают, просто уничтожают. И они отчаянно хотят заключить сделку. Они хотят заключить сделку настолько сильно.

Трамп пообещал нанести новый удар по Ирану уже этим вечером, а через какое-то время захватить иранский остров Харк. Однако американские медиа не верят в операцию с островом, поскольку она была разработана еще в самом начале конфликта и все время откладывалась из-за большого риска потерь. Так что не будет ее и на этот раз, рисковать американский лидер не будет.

США нанесут Ирану очень сильный удар этой ночью. В какой-то момент в недалёком будущем мы займём остров Харг и другие точки нефтяной инфраструктуры и возьмём полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, примерно так же, как мы сделали с Венесуэлой.
1 комментарий
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  1. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 18:08
    Ударил по Ирану и он победил...
    Хосподи, избавьте от этого fool , который не знает сколько он победил персев, хотя у него самого немалое количество проблем...
    Миротворец фиговый! Печать ставит не куда... и везде победил.