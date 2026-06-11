Трамп назвал стоимость последней ночной бомбардировки Ирана
4261
Удары США по Ирану обходятся очень дорого, только за прошлую ночь американцы потратили четверть миллиарда долларов. Об этом сообщил Дональд Трамп.
250 млн долларов, именно в такую сумму оценил президент США удары по Ирану прошлой ночью. При этом он заявил, что пока Соединенные Штаты еще не достаточно сильно бьют по исламской республике. Не забыл Трамп заявить, что в результате американских ударов Иран якобы остался без защиты, армии и флота и теперь единственное, что нужно Ирану, — это заключить сделку.
У них нет никакой защиты. Они ничего не могут с этим сделать. Единственное, что у них есть, — это фейковые новости. Они полностью уничтожены. Почти создаётся впечатление, будто у них всё хорошо, хотя их уничтожают, просто уничтожают. И они отчаянно хотят заключить сделку. Они хотят заключить сделку настолько сильно.
Трамп пообещал нанести новый удар по Ирану уже этим вечером, а через какое-то время захватить иранский остров Харк. Однако американские медиа не верят в операцию с островом, поскольку она была разработана еще в самом начале конфликта и все время откладывалась из-за большого риска потерь. Так что не будет ее и на этот раз, рисковать американский лидер не будет.
США нанесут Ирану очень сильный удар этой ночью. В какой-то момент в недалёком будущем мы займём остров Харг и другие точки нефтяной инфраструктуры и возьмём полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, примерно так же, как мы сделали с Венесуэлой.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация