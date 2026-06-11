Восстановление повреждённой панорамы обороны Севастополя займёт около пяти лет
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По оценкам специалистов, восстановление повреждённой в результате удара украинских боевиков панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» займёт порядка пяти лет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, как известно, в своё время для того, чтобы воссоздать полотно Рубо, советским художникам понадобилось около трёх лет. Однако в результате удара фашистов 25 июня 1942 года панорама пострадала не так сильно, как после атаки их идейных последователей из ВСУ. Исходя из этого, сейчас, по предварительным оценкам, восстановление здания и написание полотна займёт больше времени. При этом восстановление панорамы станет возможно начать лишь после завершения боевых действий, при условии 100% безопасности.
После террористической атаки ВСУ выгорело всё здание панорамы обороны Севастополя площадью 30 тысяч квадратных метров. Несколько фрагментов полотна «Оборона Севастополя» вынесены из здания панорамы в Севастополе, они повреждены. Кроме того, из-за длившегося 13 часов пожара есть риски обрушения купола.
Во время тушения пожара удалось вынести 10 больших фрагментов полотна размером около 5 на 3 метра. Спасённые фрагменты панорамы обороны Севастополя находятся в безопасном месте и войдут в новую выставку музея. Также частично уцелел предметный план панорамы, расположенный между зрителем и полотном и создающий трёхмерный эффект.
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