Восстановление повреждённой панорамы обороны Севастополя займёт около пяти лет

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Восстановление повреждённой панорамы обороны Севастополя займёт около пяти лет

По оценкам специалистов, восстановление повреждённой в результате удара украинских боевиков панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» займёт порядка пяти лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, как известно, в своё время для того, чтобы воссоздать полотно Рубо, советским художникам понадобилось около трёх лет. Однако в результате удара фашистов 25 июня 1942 года панорама пострадала не так сильно, как после атаки их идейных последователей из ВСУ. Исходя из этого, сейчас, по предварительным оценкам, восстановление здания и написание полотна займёт больше времени. При этом восстановление панорамы станет возможно начать лишь после завершения боевых действий, при условии 100% безопасности.

После террористической атаки ВСУ выгорело всё здание панорамы обороны Севастополя площадью 30 тысяч квадратных метров. Несколько фрагментов полотна «Оборона Севастополя» вынесены из здания панорамы в Севастополе, они повреждены. Кроме того, из-за длившегося 13 часов пожара есть риски обрушения купола.

Во время тушения пожара удалось вынести 10 больших фрагментов полотна размером около 5 на 3 метра. Спасённые фрагменты панорамы обороны Севастополя находятся в безопасном месте и войдут в новую выставку музея. Также частично уцелел предметный план панорамы, расположенный между зрителем и полотном и создающий трёхмерный эффект.
18 комментариев
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  1. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -2
    Сегодня, 18:28
    При этом восстановление панорамы станет возможно начать лишь после завершения боевых действий, при условии 100% безопасности.

    Ну сами фрагменты картины возможно писать в любом месте создав нужную опорную конструкцию, а то здание ещё неизвестно сколько времени будут восстанавливать. А коллектив художников баталистов нужно комплектовать уже сейчас.
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 18:31
    Только что читал, что восстановление требует 10-15 лет. Завтра, не дай Бог, Эрмитаж сожгут. Тоже года на восстановление считать будут?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:49
      Цитата: Добрый
      Только что читал, что восстановление требует 10-15 лет.

      Тоже хочу почитать, ссылочку на источник не дадите?
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 18:58
        10-15 не скажу, а вот 5-10 лет точно было
        https://www.mk.ru/incident/2026/06/11/nazvany-sroki-vosstanovleniya-muzeyapanoramy-oborona-sevastopolya.html?ysclid=mq9olfzgx920142632
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 19:01
          Цитата: Андрей из Челябинска
          10-15 не скажу, а вот 5-10 лет точно было

          Попадались на глаза такие примерные сроки восстановления 5-10 лет, а вот 15 лет очень удивили. request
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            -1
            Сегодня, 19:06
            Совершенно согласен. 15 лет выглядит как-то совсем неуместно. Хотя нашим чиновникам вполне может и удастся, для них нет ничего невозможного...
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              -1
              Сегодня, 19:14
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Совершенно согласен. 15 лет выглядит как-то совсем неуместно. Хотя нашим чиновникам вполне может и удастся

              Думаете, возможен сюжет, как в фильме "Формула любви", с починкой оси кареты? smile Здесь навряд ли прокатит, явно на госконтроле процесс будет.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 18:39
    Надоело уже это наше " мынетакие". Не из мести говорю,а из чувства справедливости.
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 18:41
    Все цели и задачи СВО будут......
  5. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 18:53
    Сколько же займёт восстановление штаба ЧФ в Севастополе? И почему панорама не была эвакуирована после того, как ЧФ был вынужден покинуть Севастополь?
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Борис Сергеев
      И почему панорама не была эвакуирована после того, как ЧФ был вынужден покинуть Севастополь?

      В Севастополе много памятников, что, все эвакуировать?
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 19:31
        Если имеющимися средствами защитить их невозможно, то логично их эвакуировать, не так ли? Думается, здесь аналогия с историей, услышанной года три назад, когда владелец крупной нефтяной базы признался, что властями ему было сказано: Как хочешь -так и защищайся!
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 19:40
        Во время войны часть закрывали, часть эвакуировали. Мы расслабились, война несколько лет шла практически в одну сторону. Но ситуация изменилась заметно :((...
    2. Serhio Alonso Звание
      Serhio Alonso
      0
      Сегодня, 19:49
      На месте штаба ЧФ построят торговый центр или гостиницу. Аналогично с Историческим бульваром в Севастополе, который ковыряли почти 10 лет. Теперь еще 15 лет можно бюджеты осваивать
  6. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 18:55
    Интересно а Биг Бэн может с помощью ирландской оппозиции,выйти из чата -лет так же ,или на даже 20 и более......????
  7. hiller Звание
    hiller
    -1
    Сегодня, 19:17
    Ещё угли дымятся, а неизвестно кто(по оценке неких "специалистов") уже определил сроки восстановления. А за базар слабо ответить перед законом? Трепачи. Наэрно присосаться хотят к лярду, выделенному ВЭБ.am
  8. Zhan Звание
    Zhan
    -1
    Сегодня, 19:39
    hi
    Вспомнил слова Сухорукова из фильма Брат-2: "Вы мне ещё за Севастополь ответите....". Печально, что наши "бизнесмены" пытаются с ними разговаривать. Интересно, кто нибудь из них даст хотя бы рубль, на восстановление этого памятника событиям и титанического труда, или опять всё за счёт гос. Казны ? А что, клубы, яхты, дворцы покупать умеют.
  9. Гиперион Звание
    Гиперион
    0
    Сегодня, 19:44
    А сколько ещё восстанавливать освобождённые города и сёла, нефтеперерабатывающую инфраструктуру, экономику. Влияние на постсоветские страны хотя бы. Население тоже хорошо бы восстановить, но не за счёт пакистанцев и прочих афганцев. Но это самое сложное. Тем временем США и Китай двигаются дальше...