Бухарест требует от Киева настроить БЭКи на самоуничтожение
6866
Румыния не намерена пускать на самотек ситуацию с украинскими безэкипажными катерами, один из которых взорвался в порту Констанцы. Минобороны страны уже направило Киеву документ с вопросами, на которые хотело бы получить ответы, а министр обороны призвал украинцев внести изменения в конструкцию БЭКов.
Глава румынского оборонного ведомства Раду Мицуца требует от Украины перепрограммировать безэкипажные катера таким образом, чтобы они больше не смогли приближаться к побережью Румынии ни по своей воле, ни под действием «российского РЭБа». По его словам, необходимо сделать так, чтобы при приближении к 12-мильной зоне Румынии катера самоуничтожались, а не заходили в порты и не взрывались там.
Если дроны случайно приблизятся на расстояние 12 морских миль, автономное решение дрона должно заключаться в самоуничтожении. Если в результате различных ошибок, потери управления вы попадаете в эту зону, вы не можете продвигаться дальше. Должна существовать встроенная программа для этого продукта с момента его запуска в воду.
Сейчас румыны ждут от Киева ответов на некоторые вопросы, возникшие после того, как сразу четыре украинских БЭКа были замечены у румынского побережья, а один из них детонировал. Причем в Бухаресте предупреждают, что отмахнуться от них Украине не удастся. Румыния ждет обоснованных ответов, подтвержденных документально, в том числе и по «российскому РЭБу».
Мы не примем за чистую монету ответ, который не сочтем достаточно обоснованным, если это будет необходимо, мы проверим ответы с помощью имеющихся у нас данных.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация