Бухарест требует от Киева настроить БЭКи на самоуничтожение

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Бухарест требует от Киева настроить БЭКи на самоуничтожение

Румыния не намерена пускать на самотек ситуацию с украинскими безэкипажными катерами, один из которых взорвался в порту Констанцы. Минобороны страны уже направило Киеву документ с вопросами, на которые хотело бы получить ответы, а министр обороны призвал украинцев внести изменения в конструкцию БЭКов.

Глава румынского оборонного ведомства Раду Мицуца требует от Украины перепрограммировать безэкипажные катера таким образом, чтобы они больше не смогли приближаться к побережью Румынии ни по своей воле, ни под действием «российского РЭБа». По его словам, необходимо сделать так, чтобы при приближении к 12-мильной зоне Румынии катера самоуничтожались, а не заходили в порты и не взрывались там.



Если дроны случайно приблизятся на расстояние 12 морских миль, автономное решение дрона должно заключаться в самоуничтожении. Если в результате различных ошибок, потери управления вы попадаете в эту зону, вы не можете продвигаться дальше. Должна существовать встроенная программа для этого продукта с момента его запуска в воду.

Сейчас румыны ждут от Киева ответов на некоторые вопросы, возникшие после того, как сразу четыре украинских БЭКа были замечены у румынского побережья, а один из них детонировал. Причем в Бухаресте предупреждают, что отмахнуться от них Украине не удастся. Румыния ждет обоснованных ответов, подтвержденных документально, в том числе и по «российскому РЭБу».

Мы не примем за чистую монету ответ, который не сочтем достаточно обоснованным, если это будет необходимо, мы проверим ответы с помощью имеющихся у нас данных.
6 комментариев
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  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 18:28
    Это с чего вдруг они так?
  2. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:30
    То есть нашим спецам теперь надо освоить переключение таймера на бэках...
  3. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 18:35
    Si certo ,attendono risposte concrete dai terroristi ucraini.Ma è ancora possibile che diverse nazioni non vogliono capire che per questi terroristi non esistono i confini anche delle nazioni che li supportano?
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 18:39
    Бухарест требует от Киева настроить БЭКи на подрыв при приближении к Румынии.
    "Мы не примем за чистую монету ответ, который не сочтем достаточно обоснованным, если это будет необходимо, мы проверим ответы с помощью имеющихся у нас данных."

    А если Зе не выполнит условия Румынии, то что она предпримет? Неужто начнёт охоту на эти БЭКи? Интересно будет посмотреть на метания Бухареста. yes
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 18:49
      А если Зе не выполнит условия Румынии, то что она предпримет?

      С такими серьезными пацанами этот номер не пройдет!
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 18:59
        Бухарест требует от Киева настроить БЭКи на самоуничтожение

        Какие БЭКи, winked киевский режим уже настроил всю Украину на самоуничтожение.