Бухарест требует от Киева настроить БЭКи на самоуничтожение

Если дроны случайно приблизятся на расстояние 12 морских миль, автономное решение дрона должно заключаться в самоуничтожении. Если в результате различных ошибок, потери управления вы попадаете в эту зону, вы не можете продвигаться дальше. Должна существовать встроенная программа для этого продукта с момента его запуска в воду.

Мы не примем за чистую монету ответ, который не сочтем достаточно обоснованным, если это будет необходимо, мы проверим ответы с помощью имеющихся у нас данных.

Румыния не намерена пускать на самотек ситуацию с украинскими безэкипажными катерами, один из которых взорвался в порту Констанцы. Минобороны страны уже направило Киеву документ с вопросами, на которые хотело бы получить ответы, а министр обороны призвал украинцев внести изменения в конструкцию БЭКов.Глава румынского оборонного ведомства Раду Мицуца требует от Украины перепрограммировать безэкипажные катера таким образом, чтобы они больше не смогли приближаться к побережью Румынии ни по своей воле, ни под действием «российского РЭБа». По его словам, необходимо сделать так, чтобы при приближении к 12-мильной зоне Румынии катера самоуничтожались, а не заходили в порты и не взрывались там.Сейчас румыны ждут от Киева ответов на некоторые вопросы, возникшие после того, как сразу четыре украинских БЭКа были замечены у румынского побережья, а один из них детонировал. Причем в Бухаресте предупреждают, что отмахнуться от них Украине не удастся. Румыния ждет обоснованных ответов, подтвержденных документально, в том числе и по «российскому РЭБу».