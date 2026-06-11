Новый российский БЭК на подводных крыльях способен догнать любой катер врага
3 22414
Российские разработчики представили проект нового безэкипажного катера на подводных крыльях, способного развивать большую скорость. Новинку продемонстрировали на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.
Совместный проект «Кольской верфи» из Мурманска и НПП «ЭЛВО» из Санкт-Петербурга представляет собой 11-метровый безэкипажный катер, способный развивать скорость в 48 узлов. Основной элемент, за счет которого БЭК развивает такую скорость, это подводные крылья. Они изменяемые и убираются при движении на мелководье, при швартовке или в штормовую погоду. При движении на чистой воде катер приподнимается на крыльях и набирает скорость, сообщает ТАСС.
Разработчики позиционируют данный БЭК как многофункциональную платформу, на которую можно установить различные модули в зависимости от выполняемых задач. Полезная нагрузка составляет 1,3 тонны. Силовая установка катера мощностью 450 лошадиных сил позволяет догонять любые из ныне существующих безэкипажных катеров противника.
Длина катера составляет 11 метров. Максимальная скорость — 48 узлов. У него изменяемые подводные крылья. БЭК поднимается на крылья и может выполнять различные задачи на высокой скорости. Это многофункциональная высокоскоростная платформа.
Опытный образец нового катера будет готов к лету следующего года. Такие планы у разработчиков.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация