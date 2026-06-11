Новый российский БЭК на подводных крыльях способен догнать любой катер врага

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Новый российский БЭК на подводных крыльях способен догнать любой катер врага

Российские разработчики представили проект нового безэкипажного катера на подводных крыльях, способного развивать большую скорость. Новинку продемонстрировали на военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.

Совместный проект «Кольской верфи» из Мурманска и НПП «ЭЛВО» из Санкт-Петербурга представляет собой 11-метровый безэкипажный катер, способный развивать скорость в 48 узлов. Основной элемент, за счет которого БЭК развивает такую скорость, это подводные крылья. Они изменяемые и убираются при движении на мелководье, при швартовке или в штормовую погоду. При движении на чистой воде катер приподнимается на крыльях и набирает скорость, сообщает ТАСС.



Разработчики позиционируют данный БЭК как многофункциональную платформу, на которую можно установить различные модули в зависимости от выполняемых задач. Полезная нагрузка составляет 1,3 тонны. Силовая установка катера мощностью 450 лошадиных сил позволяет догонять любые из ныне существующих безэкипажных катеров противника.

Длина катера составляет 11 метров. Максимальная скорость — 48 узлов. У него изменяемые подводные крылья. БЭК поднимается на крылья и может выполнять различные задачи на высокой скорости. Это многофункциональная высокоскоростная платформа.


Опытный образец нового катера будет готов к лету следующего года. Такие планы у разработчиков.
14 комментариев
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  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +7
    Сегодня, 18:52
    на и зачем это все показывают. надо держать в секрете чтобы были сюрпризы. да и как в серию пойдет а не макеты
    1. Andrey_5 Звание
      Andrey_5
      +2
      Сегодня, 19:26
      да это макет, ему до реализации, как до Китая раком ползти
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 19:51
      Украина и ОАЭ разрабатывают морской дрон Kronos, гибрид катера и ПЛ. На подводных крыльях из композита .Длина 9 м, полезная нагрузка до 3-х тонн. Скорость примерно такая же.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:55
    Подводные крылья это классно, это быстро... вот только при волнение все становится гораздо сложнее.
    А так, любой вертолёт догонит и... да подобьет он такой пепелац, если будет соответствующие оснащён и подготовлен.
    Ах да, как вовремя обнаружить и затем уничтожить.. вот это как раз та задача, над которой необходимо серьёзно поработать и сделать то, что необходимо ещё ВЧЕРА! soldier
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:57
    Кстати, опять и снова упор на системы нападения, а защищаться от угроз со стороны противника как???
  4. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -2
    Сегодня, 19:00
    А их точно надо догонять? На 11-метровое корыто они сами накинутся, как стая собак. Интересно было бы узнать стоимость сего чуда и сравнить её со стоимостью БЭКов противника. Впрочем, оно ж ещё только разрабатывается, т.е. просто пилится бюджет.
  5. Слесарь Звание
    Слесарь
    +1
    Сегодня, 19:00
    Цитата: rocket757
    А так, любой вертолёт догонит

    тут несколько проблем ,первая -где взять ЛЮБОЙ вертолет в море , вторая ЕСЛИ УВИДИТ , и третья , самая малозначущая - вертушка словит ракету .
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 19:04
    Опытный образец нового катера будет готов к лету следующего года.


    До следующего лета еще дожить надо.
  7. skept Звание
    skept
    +1
    Сегодня, 19:10
    ... российский БЭК на подводных крыльях способен догнать любой катер врага

    Прежде чем догонять надо сначала обнаружить.Главная,как я понимаю, проблема в обнаружении дронов и БЭКов на безопасном расстоянии до объекта.И эта задача пока не решена,если они залетают на сотни и тысячи км
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:40
      Ну как же катера раньше обнаруживали? Они ведь такие маленькие и незаметные! А что вообще ОВР может обнаружить? АУГ сможет?
  8. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 19:19
    Когда и кого догонять будем?
    Давно бы пора начать...
    Что с дальностью управления (без старлинка).?
    И ещё вопрос, комплектующие чьи? Особенно силовая установка.
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:35
    Опытный образец нового катера будет готов к лету следующего года. Такие планы у разработчиков.
    серийное производство будет налажено к четвертой мировой войне bully
  10. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 19:40
    Мы сильно отстаём в скорости и автономности БЭК, для примера у нас автономность изделия КАМА 12 часов, у хунты 60часов. И есть ещё 1 жирный минус у нашего изделия, это рабочее расстояние между оператором и БЭК.
  11. viktor_47 Звание
    viktor_47
    0
    Сегодня, 19:45
    А нужен был ещё вчера! И массово...