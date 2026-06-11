«Арктика и Белоруссия»: в США назвали вероятные очаги конфликта России с Европой

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«Арктика и Белоруссия»: в США назвали вероятные очаги конфликта России с Европой

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал шесть потенциальных точек, в которых уже в ближайшие годы может начаться вооруженное противостояние Европы и России.

По мнению американского эксперта, наиболее вероятными очагами начала конфликта могут стать Белоруссия, Калининградская область, Балтийское море, Арктический регион, Молдавия и Черное море. Миршаймер предполагает, что на любом из этих направлений могут в определенный момент начаться активные боевые действия между Россией и европейскими странами. Таким образом, Восточная Европа в обозримом будущем, вероятнее всего, станет очень опасным местом.



Ранее сообщалось, что европейские члены НАТО готовят быстрый ввод своих войск в Прибалтику для войны с Россией. По информации Reuters, страны Европы планируют максимально усилить оборону Латвии и Эстонии, а также создать новую командную систему, позволяющую быстро перебрасывать в Прибалтику войска на случай конфликта с Россией. Сейчас силы НАТО в прибалтийских республиках и на севере Польши управляются из общего штаба в польском Щецине. Теперь союзники хотят усилить это направление отдельным армейским корпусом. Речь идет о крупном соединении до трех дивизий — примерно 40–60 тысяч военных. Германия и Нидерланды уже договорились выделить под эту задачу совместный корпус, в настоящее время размещенный в Мюнстере. В то же время глава МИД Литвы открыто угрожал России ударами по Калининграду.
2 комментария
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    0
    Сегодня, 21:32
    Арктика как раз для теплолюбивых натовцев создана и их огромных танков с плохой проходимостью и характеристикой уверенно закапываться в рыхлую почву.
  2. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 21:35
    уже в ближайшие годы может начаться вооруженное противостояние Европы и России.

    Вопрос. winked Это новая событийность, при которой будет применено правило: "Если драка неизбежна, то нужно бить первым", или продолжение возни?