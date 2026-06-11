Минобороны сообщает о переходе восточной части Константиновки под контроль ВС РФ

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Минобороны сообщает о переходе восточной части Константиновки под контроль ВС РФ

Восточная часть Константиновки полностью перешла под контроль российских войск, уличные бои продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российское военное ведомство выпустило заявление по ситуации в Константиновке. Согласно ему, штурмовые подразделения группировки войск «Южная» продолжают наступление на широком фронте в северной части ДНР, уничтожая формирования ВСУ, держащие оборону в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне.



В самой Константиновке идут уличные бои, под контроль ВС РФ перешла вся восточная часть города, российские войска уже вышли на северо-восточные окраины. В южно-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода наши войска взяли в окружение украинские формирования и ведут их уничтожение. Также идет продвижение в микрорайоне Новоселовка.



В уже освобожденных кварталах идет зачистка и уничтожение отдельных групп противника и одиночных солдат, не успевших отступить.

Про критическую ситуацию в городе сообщают и украинские военные. По их данным, российские штурмовые группы наблюдаются по всему периметру города, Константиновка фактически в окружении. При этом приказа на отступление не было, да и не будет. Повторяется ситуация с Покровском и Мирноградом, где российские войска окружили и уничтожили формирования нескольких «боевых» бригад ВСУ, пока в Киеве рассказывали, что никакого окружения нет.
10 комментариев
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +3
    Сегодня, 19:50
    Воинского везения ребятам!
    Чтоб вернулись домой со щитом! soldier
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 19:59
      Появляется возможность окончательно зачистить окраины Часова Яра.

      . В нескольких разных источниках появляется информация, что наступление РФ внезапно изменило своё направление и вместо продолжения ударов на запад, в глубину обороны ВСУ за Константиновкой, сместилось на север. На этом направлении к моменту начала штурма Константиновки ещё оставались определённые сложности со стороны Часова Яра, что добавляет вопросов относительно его конечной цели.


      https://max.ru/Warhronika/AZ61LD0EHVQ

      .Практически все зарубежные источники считают, что оборонительный район в 70% городской застройки Константиновки, как они утверждают, «прекратил сопротивление». Если эти оценки верны (а по нашим сведениям, оценки зарубежной стороны отстают от динамики событий примерно на неделю), то это означает, что у РФ сейчас две задачи: добить остаток гарнизона и закрепиться. Последнее даже важнее, поскольку после любого успешного штурма (как например в Покровске и Мирнограде) ВСУ начинают сносить ранее занимаемые позиции артиллерией, чтобы ещё сильнее замедлить дальнейшее продвижение РФ. Особенно с учетом того, что до Славянска уже рукой подать.


      https://max.ru/Warhronika/AZ62eKyNdvo
  2. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 19:52
    Минобороны сообщает о переходе восточной части Константиновки под контроль ВС РФ
    Положительность СВО превысила длительность всей первой мировой войны! Таких Константиновок на Украине ещё много..
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      -3
      Сегодня, 19:57
      . Положительность СВО превысила длительность всей первой мировой войны!


      Продолжительность Второй Мировой тоже превысила.И что теперь?

      . Таких Константиновок на Украине ещё много..


      Задача освободить ДНР в своих полных границах,а это значит что после освобождения Константиновки останется освободить город Доброполье,и линию городов Дружковка-Краматорск-Славянск.
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        +3
        Сегодня, 20:01
        А как же денацификация и демилитаризация?
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          0
          Сегодня, 20:17
          В агитпропе сидят талантливые журналисты и политманипуляторы. Придумают,не беспокойтесь!
    2. Комментарий был удален.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Александр Елизаров
      Положительность СВО превысила длительность всей первой мировой войны!
      Европа уже стонет. Уже послов отправляет. А наша курочка продолжает по зернышку клевать. Ну и команды торопиться не было.
  3. Краснов
    Краснов
    0
    Сегодня, 20:14
    По-моему распускается очередной цветок. Вопрос хватит у хрюкающих мясца на купирование. Ой не уверен.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      -2
      Сегодня, 20:22
      Варианты есть.Другое дело как оно будет на практике.

      . Открывает перед командованием ВС РФ и ВСУ несколько оперативных сценариев. Первый и наиболее очевидный вектор для российской армии — попытка прорыва оборонительного рубежа в районе Алексеево-Дружковки и далее самой Дружковки, куда уцелевшие подразделения противника планомерно отходят после утраты позиций в Константиновке.Данный сценарий с одной стороны является наиболее понятным и читаемым, однако он сопряжен с высоким расходом как людских, так и материально-технических ресурсов, поскольку сразу за этим рубежом находится сама Дружковка, превращённая ВСУ в мощный укрепрайон, сопоставимый по плотности обороны с Константиновкой.Тем не менее ликвидация этой промежуточной линии фактически открывает прямой путь к Краматорску, и дальнейшая операция упрётся исключительно в изоляцию его гарнизона — если только главком ВСУ Сырский не примет решение безвозвратно сжечь на этом участке все оставшиеся резервы, что, вероятно, скоро будет сделано.

      Второй вариант действий предполагает зачистку «хвоста» к западу от Часова Яра с последующим спрямлением линии фронта до Миньковки (в 15 км к северо-западу от Бахмута). Это позволит сконцентрировать потенциал всех задействованных на данном направлении подразделений для скоординированного удара по Краматорску.

      Оба сценария несут в себе существенное количество рисков, однако при грамотном распределении сил ВС РФ могут вновь спровоцировать системный кризис перегрузки украинской обороны. Одновременное удержание Краматорска и Славянска (на который в это же время нависает угроза со стороны Лимана) потребует от ВСУ беспрецедентных даже по меркам предыдущих сражений вроде Покровска ресурсов.


      https://donbasstoday.ru/vsu-begut-v-druzhkovku-iz-konstantinovki-karta-boevyh-dejstvij-na-vecher-11-iyunya/
      1. Краснов
        Краснов
        0
        Сегодня, 21:01
        Я уже не понимаю современную войну. Поэтому говорю с осторожностью. У Сырка с резервами очень плохо. Особенно с такими которые способны вести встречные бои и контрнаступать. Герасим для чего-то снял с фронта много элитных бригад которые умеют рвать укроп как грелку тузик. По интуиции, скорее второй сценарий будут зачищать карманы между Констахой и Часиком. И пробовать прорваться на северо-запад. Но всё может быть.