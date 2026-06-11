В здании Пентагона из-за утечки опасного вещества изолированы несколько этажей

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В здании Пентагона из-за утечки опасного вещества изолированы несколько этажей

По информации американской прессы, в здании Министерства войны США (Пентагоне) изолировали часть помещений и проводят эвакуацию сотрудников из-за инцидента с утечкой опасного вещества. Из-за угрозы загрязнения воздуха специалисты передвигаются по Пентагону в противогазах и костюмах химзащиты.

Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что системы «обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее значимость». По его словам, прибывшие на место происшествия специалисты задействовали стандартные в таких случаях протоколы, включающие самоизоляцию сотрудников на месте происшествия. В нескольких секторах здания Пентагона закрыты второй, третий, четвертый и пятый этажи.



На территорию ведомства прибыли дежурные пожарные подразделения и группа по работе с опасными веществами. В служебном уведомлении американского военного ведомства говорится, что для выяснения причин инцидента необходимо провести дополнительное тестирование воздуха. При этом какие-либо подробности инцидента управление экстренной службы не раскрывает.

Ранее сообщалось об инциденте со стрельбой на автобусной остановке, расположенной в непосредственной близости к Пентагону. В ходе перестрелки был убит сотрудник полиции и ранены несколько случайных прохожих. При этом не исключается, что пострадавшие попали под огонь полицейских, пытавшихся нейтрализовать возможного террориста.
9 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 21:04
    Хорошо НО мало.
    Ладно,ладно,я понял что мало.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:23
      Ропот 55
      Сегодня, 21:04
      Хорошо НО мало.
      Ладно,ладно,я понял что мало.

      hi Видимо, матрасники кинули условного Усаму Бен Ладена.
      Ждём продолжения сериала Башен- Близнецов.
      am
  2. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 21:11
    Петров или Баширов? Кто конкретно???????
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 21:36
      Цитата: ssz
      Кто конкретно???????

      «Эвакуация началась, когда сенсорная система Пентагона обнаружила возможное присутствие сибирской язвы, согласно радиопереговорам экстренных служб и источнику, знакомому с инцидентом. Но, по словам одного из источников, система датчиков была неисправна, что вызвало ложную тревогу», — передает телеканал.
      https://eadaily.com/ru/news/2026/06/11/datchik-v-pentagone-pokazal-sibirskuyu-yazvu
  3. dzvero Звание
    dzvero
    +1
    Сегодня, 21:19
    обнаружили проблему с качеством воздуха

    Идея подать в столовой горох с фасолью оказалась духовитой с елементами ядренности.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:20
    Из-за угрозы загрязнения воздуха специалисты передвигаются по Пентагону в противогазах и костюмах химзащиты.

    Все намного проще, просто мондошаваны забирали артефакт.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 21:29
    Гальюн, похоже, засорился... в отличии от корабля, местным есть куда свалить!
  6. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 21:35
    А, ведь ещё самолёт не прилетел.
  7. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 21:35
    Алкаш хегсет испортил воздух в Пентагоне - да, уже наслышан, чем он там таким забористым балуется?