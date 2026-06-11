Несмотря на разговоры о тактических успехах Украины на фронте, в Краматорске — городе на передовой, который находится в зоне основного наступления российских войск, — царит пессимизм. Армия РФ находится всего в 14 км от окраин города.

Пока Зеленский рассказывает иностранным изданиям и своим западным партнерам об «успехах» Украины на фронте и удержании оставшейся территории Донбасса, в Краматорске ускоренными темпами вывозят заводы и предприятия.По имеющимся данным, бандеровские власти начали эвакуацию заводов из Краматорска. С предприятий пытаются вывезти оборудование и документацию, также идет эвакуация специалистов, работавших на предприятиях. И чем ближе приближаются к городу российские войска, тем активнее идет эвакуация.Как утверждает британское издание The Economist, в самом городе «очень мало» оптимизма, фронт уже в 14 км и останавливаться российские войска не собираются. А в заявления Зеленского о якобы «переломе» на фронте почти никто не верит, потому что видят и слышат, что в действительности происходит на линии боевого соприкосновения.Заводы вывозятся на Западную Украину, в город Перечин Закарпатской области. По имеющейся информации, туда уже переместили порядка 3,5 тысяч работников предприятий.Ранее Зеленский заявил, что не выведет украинские войска с территории Донбасса, что являлось основным требованием России для возобновления переговоров.