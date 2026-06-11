Киевский режим начал вывозить из Краматорска оборудование заводов

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Киевский режим начал вывозить из Краматорска оборудование заводов

Пока Зеленский рассказывает иностранным изданиям и своим западным партнерам об «успехах» Украины на фронте и удержании оставшейся территории Донбасса, в Краматорске ускоренными темпами вывозят заводы и предприятия.

По имеющимся данным, бандеровские власти начали эвакуацию заводов из Краматорска. С предприятий пытаются вывезти оборудование и документацию, также идет эвакуация специалистов, работавших на предприятиях. И чем ближе приближаются к городу российские войска, тем активнее идет эвакуация.



Как утверждает британское издание The Economist, в самом городе «очень мало» оптимизма, фронт уже в 14 км и останавливаться российские войска не собираются. А в заявления Зеленского о якобы «переломе» на фронте почти никто не верит, потому что видят и слышат, что в действительности происходит на линии боевого соприкосновения.

Несмотря на разговоры о тактических успехах Украины на фронте, в Краматорске — городе на передовой, который находится в зоне основного наступления российских войск, — царит пессимизм. Армия РФ находится всего в 14 км от окраин города.

Заводы вывозятся на Западную Украину, в город Перечин Закарпатской области. По имеющейся информации, туда уже переместили порядка 3,5 тысяч работников предприятий.

Ранее Зеленский заявил, что не выведет украинские войска с территории Донбасса, что являлось основным требованием России для возобновления переговоров.
15 комментариев
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  1. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +11
    Сегодня, 20:41
    С предприятий пытаются вывезти оборудование и документацию, также идет эвакуация специалистов, работавших на предприятиях

    То есть все 4 года эти предприятия работали?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 20:46
      Кравец Вячеслав hi ,а вас это удивляет?
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Сегодня, 20:43
    Видимо заводы были защищены красными линиями до того. Там же где-то богдану изготавливали
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 20:45
    А помешать этому никак? Я про оборудование,людей понятно в гражданской технике вывозят да с семьями,документацию тоже перехватить трудновато ,но оборудование то. Или нам не надо мы не такие?
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +2
      Сегодня, 20:57
      hi
      Наверное нам не надо, и меня почему то тоже не удивляет, что завод работал, а ещё и оборудование дают вывезти. Видать собственность очень большого из неприкасаемых.
  4. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 20:56
    Абрамович там случайно в акционерах не числится? Или еще кто нибудь из "крупных российских бизнесменов". Вот ни на йоту не удивлюсь, ежели так.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:24
      Цитата: al3x
      Абрамович там случайно в акционерах не числится?

      Несомненно и неслучайно.
    2. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      +1
      Сегодня, 21:31
      "Я думаю случай тут не уместен!"
  5. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +4
    Сегодня, 21:02
    Дай угадаю...!!!
    Рома Абрамович своё барахло спасает!!!
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 21:12
      Ринат Ахметов, известен своей щедростью.
      1. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        0
        Сегодня, 21:30
        Точно!
        Про него забыл....
  6. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 21:20
    Цитата: al3x
    Абрамович там случайно в акционерах не числится? Или еще кто нибудь из "крупных российских бизнесменов". Вот ни на йоту не удивлюсь, ежели так.

    Краматорский Энергомаш сталь раннее принадлежал Ростатому, турбины из отливок этого завода делали.
  7. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 21:27
    Логотип NKMZ сразу на языке хозяина?
  8. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 21:35
    Заводы вывозятся на Западную Украину, в город Перечин Закарпатской области. По имеющейся информации, туда уже переместили порядка 3,5 тысяч работников предприятий.

    ...не повезло работникам, там их ждет бусификация и мовные патрули...а на заводах будут работать пакистанцы и бангладешцы...
  9. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 21:36
    И не стесняются, такую "новость" тут, выкладывать.... recourse