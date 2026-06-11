.Иран предложил Трампу выбор между принятием иранских условий и потерей престижа

Неуравновешенный президент США думает, что с помощью бомб сможет выбраться из болота и тупика, которые сам же и создал, однако из-за иранских ракет он лишь глубже увязнет в этой трясине. Вашингтон должен выбирать между принятием условий Ирана и потерей остатков своего престижа в мире.

Основываясь на том факте, что переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки по Ирану.

Иран не намерен отступать со своих позиций на переговорах с США, у Трампа практически осталось всего два варианта, из которых его не устраивает ни один. Об этом сообщает иранская пресса.Тегеран загнал Вашингтон в тупик, из которого есть только два выхода, и оба не устраивают Трампа. Первый вариант подразумевает, что США примут условия Ирана и стороны подпишут мирное соглашение. Второй вариант — США не принимают условия Ирана и начинают бомбардировки, исламская республика атакует в ответ, Ормуз закрыт, цены на нефть идут вверх, авторитет США идет вниз. Такое мнение высказал член Совета целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи, назвав Трампа не способным принимать взвешенные решения.​Между тем Трамп отменил запланированные на сегодня удары по Ирану, заявив, что заключительные пункты мирного соглашения одобрены США, Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Турцией, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Иорданией, Египтом и другими странами, после чего переданы Ирану. Сделка будет завершена, время и место подписания Трамп обещает озвучить позже.