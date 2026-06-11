Главком сил НАТО Гринкевич не увидел стремления России к конфликту с Европой

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Главком сил НАТО Гринкевич не увидел стремления России к конфликту с Европой

Россия не стремится к конфликту, главком сил НАТО в Европе Алексис Гринкевич не увидел приготовлений Москвы к «нападению на Европу», о чем сейчас талдычат европейские политики.

Американский генерал очень внимательно отслеживает разведданные по России и не видит никаких приготовлений к якобы «вторжению» в Европу. По его словам, Москва прекрасно понимает расклад сил и не стремится к конфликту с Североатлантическим альянсом.



Я очень внимательно слежу за разведданными. Россия не стремится к конфликту. Они понимают термин «оборонительный альянс» и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ.

Это заявление очень негативно восприняли прибалтийские лимитрофы, зарабатывающие неплохие деньги на русофобии и заявлениях об «агрессивной России». В Прибалтике опасаются, что слова Гринкевича отразятся на планах Трампа по сокращению военного присутствия США в Европе, в первую очередь на восточном фланге НАТО.

Между тем главком сил НАТО подтвердил, что США сокращают свое военное присутствие в европейских странах, но это никак не отразится на возможностях альянса по сдерживанию России. Силы НАТО по-прежнему готовы сражаться «хоть сегодня вечером».
10 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 22:05
    Сегодня не вижу, завтра вижу, так будет ?????? Или все же одупляют, что с НАТО, тока возможно, ядерная война ? Или у них расчет на киевский режим, чтобы он ослабил РФ ?
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      -1
      Сегодня, 22:46
      Двоякомыслящий не увидел или нету? Зрение плохое или нет повода для войны? Как хотят,так и врут!
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 22:07
    Главком сил НАТО Гринкевич не увидел стремления России к конфликту с Европой

    Как интересно! Лидеры ведущих европейских стран спорят, на кого из них раньше и когда нападёт Россия, чуть ли не в очереди стоят, а тут такой облом! laughing
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 22:36
      Цитата: Монтесума
      а тут такой облом!

      с одной стороны это нужно чтобы не "перегнуть палку" - когда постоянно давят , что вот,вот нападут, а она не нападает... тут разведка же сказала, что пока не нападет... потом опять вот, вот нападет, потом опять кто- то выпустит пар... разведка доложила... подогревать настроения, но не перегреть...
  3. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 22:09
    Они с Ираном ничего не могут сделать, но хуже того - близкие партнеры США не захотели им помогать и вообще втягиваться против Ирана.
    США могут отплатить той же монетой Европе, если случится война Европы с Россией.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 22:30
    Ну да, зато НАТО и ЕС вполне готовятся. К блокаде Балтики и Калининграда, а потом скажут что вот - Россия напала!
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:43
    Цитата: opuonmed
    Сегодня не вижу, завтра вижу, так будет ?????? Или все же одупляют, что с НАТО, тока возможно, ядерная война ? Или у них расчет на киевский режим, чтобы он ослабил РФ ?


    Они были не против нашего варианта решения "украинской проблемы", когда началось СВО. А когда почему то затянулось, на три месяца и больше, поняли, что можно свои ВПК включать.
    " Они", это не Прибалтика и Восточный блок, а большевики экономики Европы, Северной Америки и других стран, имеющих свой ВПК, и готовых кормить своих рабочих лучше, чем когда никакие крупные страны не участвуют в вооружённом и длительном конфликте.
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:46
    Цитата: esoterica
    Они с Ираном ничего не могут сделать, но хуже того - близкие партнеры США не захотели им помогать и вообще втягиваться против Ирана.
    США могут отплатить той же монетой Европе, если случится война Европы с Россией.


    Будет ли нам интересно участие либо неучастие США, если вооружённый конфликт между нами и европейскими странами НАТО начнется?
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:53
    Цитата: alexoff
    Ну да, зато НАТО и ЕС вполне готовятся. К блокаде Балтики и Калининграда, а потом скажут что вот - Россия напала!


    Давайте и мы будем готовиться. А потом говорить.
    Кому нужен Калининград и для чего?
    Не в военном, а в экономическом плане.
    Кому нужна Эстония в экономическом плане? Или Латвия. Литва это продовольствие, т.к. земля и климат позволяют.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:56
    Цитата: Монтесума
    Главком сил НАТО Гринкевич не увидел стремления России к конфликту с Европой

    Как интересно! Лидеры ведущих европейских стран спорят, на кого из них раньше и когда нападёт Россия, чуть ли не в очереди стоят, а тут такой облом! laughing


    Может не облом, а егойное личное мнение?
    Правда за личное публичное мнение можно быстро стать эксглавкомом.