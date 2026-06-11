Я очень внимательно слежу за разведданными. Россия не стремится к конфликту. Они понимают термин «оборонительный альянс» и понимают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ.

Россия не стремится к конфликту, главком сил НАТО в Европе Алексис Гринкевич не увидел приготовлений Москвы к «нападению на Европу», о чем сейчас талдычат европейские политики.Американский генерал очень внимательно отслеживает разведданные по России и не видит никаких приготовлений к якобы «вторжению» в Европу. По его словам, Москва прекрасно понимает расклад сил и не стремится к конфликту с Североатлантическим альянсом.Это заявление очень негативно восприняли прибалтийские лимитрофы, зарабатывающие неплохие деньги на русофобии и заявлениях об «агрессивной России». В Прибалтике опасаются, что слова Гринкевича отразятся на планах Трампа по сокращению военного присутствия США в Европе, в первую очередь на восточном фланге НАТО.Между тем главком сил НАТО подтвердил, что США сокращают свое военное присутствие в европейских странах, но это никак не отразится на возможностях альянса по сдерживанию России. Силы НАТО по-прежнему готовы сражаться «хоть сегодня вечером».