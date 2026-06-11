Израиль: Мы ничего не знаем о соглашениях США и Ирана
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Израиль не получал информации о достижении соглашения между США и Ираном, о котором заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщает 12-й израильский телеканал со ссылкой на высокопоставленный источник в израильских структурах безопасности.
По данным канала, израильская сторона не была проинформирована о финальных договорённостях, объявленных Вашингтоном. Это вызывает серьёзную озабоченность в стане военно-политического руководства Израиля, поскольку любые соглашения с Ираном напрямую затрагивают вопросы ядерной программы Тегерана, как и интересов Израиля.
Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял о значительном прогрессе в переговорах. В частности, он утверждал, что сделка с Ираном «в значительной степени согласована», находится в финальной стадии и может быть объявлена в ближайшие дни.
По словам президента США, соглашение предусматривает недопущение создания Ираном ядерного оружия «в любой форме», немедленное открытие Ормузского пролива после подписания, а также другие меры по деэскалации. Трамп подчёркивал, что вёл переговоры с несколькими странами региона, включая Израиль, но детали финального текста, судя по всему, не были полностью доведены до израильской стороны.
Отсутствие координации с ключевым союзником вызывает напряжение в отношениях. В Израиле опасаются, что возможная сделка даст Ирану передышку для восстановления военного и экономического потенциала. Официального комментария от канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху пока не поступало.
При этом нужно не забывать, что Трамп далеко не впервые заявляет о якобы вот-вот достигнутом соглашении с Тегераном, а после этого обмен ударами, как минувшей ночью, возобновляется.
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