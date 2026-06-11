Израиль: Мы ничего не знаем о соглашениях США и Ирана

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Израиль: Мы ничего не знаем о соглашениях США и Ирана

Израиль не получал информации о достижении соглашения между США и Ираном, о котором заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщает 12-й израильский телеканал со ссылкой на высокопоставленный источник в израильских структурах безопасности.

По данным канала, израильская сторона не была проинформирована о финальных договорённостях, объявленных Вашингтоном. Это вызывает серьёзную озабоченность в стане военно-политического руководства Израиля, поскольку любые соглашения с Ираном напрямую затрагивают вопросы ядерной программы Тегерана, как и интересов Израиля.



Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял о значительном прогрессе в переговорах. В частности, он утверждал, что сделка с Ираном «в значительной степени согласована», находится в финальной стадии и может быть объявлена в ближайшие дни.

По словам президента США, соглашение предусматривает недопущение создания Ираном ядерного оружия «в любой форме», немедленное открытие Ормузского пролива после подписания, а также другие меры по деэскалации. Трамп подчёркивал, что вёл переговоры с несколькими странами региона, включая Израиль, но детали финального текста, судя по всему, не были полностью доведены до израильской стороны.

Отсутствие координации с ключевым союзником вызывает напряжение в отношениях. В Израиле опасаются, что возможная сделка даст Ирану передышку для восстановления военного и экономического потенциала. Официального комментария от канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху пока не поступало.

При этом нужно не забывать, что Трамп далеко не впервые заявляет о якобы вот-вот достигнутом соглашении с Тегераном, а после этого обмен ударами, как минувшей ночью, возобновляется.
6 комментариев
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 22:24
    Опять Трамп с кем то пообщался , договорился и наконец победил 😁вот только ни союзники ни враги и знать не знают об этих успехах и договоренностях.
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Сегодня, 22:24
    "Ничего не знаю, ни в каких Анкориджах я не был!" - сказал Нетаньяху
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 22:27
    Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял о значительном прогрессе в переговорах. В частности, он утверждал, что сделка с Ираном «в значительной степени согласована», находится в финальной стадии и может быть объявлена в ближайшие дни.

    И который месяц длятся эти "ближайшие дни"?

    Уж Герман близится, а полночи всё нет. smile
  4. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 22:35
    Эта песня хороша и бесконечна. Алгоритм имеет циклическую ссылку.
  5. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 22:55
    Нетаньяху не угомонится. Если он остановит войну, то евреи завалят его на нары, до конца дней. Похожая ситуация и у Зеленского на Украине. Для этих двух евреев, война-это жизнь, в роскоши.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 22:57
    А нельзя ли как нибудь Дональда угомонить. . .?К примеру подарить бесплатную билеты на проезд в шикарном кабриолете по закоулкам Далласа. . . hi