Почему Гитлер напал на Польшу



Гитлер наблюдает за маршем немецких солдат в Польшу в сентябре 1939 года

Польский вопрос

Ситуация в Германском рейхе

Экономический кризис или война

Ни в коем случае нельзя исключить того, что Гитлер прибегнет к войне, чтобы положить конец тому несносному положению, в которое он поставил себя своей экономической политикой.

Сможет ли она (Германия) пережить ещё одну зиму без войны? А если нет, то не предпчтёт ли Гитлер войну экономической катастрофе?



Адольф Гитлер и Ялмар Шахт