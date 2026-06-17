Почему Гитлер напал на Польшу
Гитлер наблюдает за маршем немецких солдат в Польшу в сентябре 1939 года
Польский вопрос
После раздела Германской империи — Второго рейха и Австро-Венгерской империи, последовавшего после поражения в Первой мировоq войне, западные и северные области, населенные немцами, перешли к Польше. При этом в Версале границы порезали так, чтобы Польша получила выход к Балтийскому морю, но этот коридор отрезал основную часть Германии от Восточной Пруссии. Данциг-Гданьск получил статус вольного города. Естественно, что это стало серьёзной стратегической угрозой для Третьего рейха.
Польские немцы, при полной организационной, финансовой поддержке Берлина, так же как немцы Чехословакии (Судетской области), стали формировать политические, национальные, общественные, культурные и молодежные организации. Они имели военные отделения, проводили соответствующую подготовку. В Данциге работало отделение нацисткой партии, имелся свой гауляйтер (политические и региональный руководитель).
В нужный момент немецкие организации в Польше получили соответствующие команды, и начались трения с польскими властями. Поднимался вопрос о воссоединения с исторической родиной, единении всех немцев. А Гитлер и его дипломаты вдруг озаботились правами польских немцев. Подняли вопрос о Польском коридоре, о том, что Варшава мешает связям между Германией и Восточной Пруссией.
Ситуация в Германском рейхе
Большинство немцев с радостью восприняли соглашение с Россией (Зачем Сталин договорился с Гитлером). Ведь после позорного Версаля, в самое трудное время развала и депрессии, именно русские первыми протянули руку, показали себя надежными и выгодными партнерами. В обществе славили мудрость Гитлера. Мол, какой молодец, урвал все выгоды у западных демократий, одурачил Запад, а затем договорился с Россией. Приободрились военные: бить Польшу в союзе с русскими будет легче.
А вот германская элита — старая аристократия, генералитет, дипломаты и пр., была в раздрае. С одной стороны, у Гитлера всё получалось. Германия шаг за шагом и очень быстро усиливалась. Германская верхушка получала разные плюшки, от чинов и наград до военных контрактов и грабежа аннексированных территорий.
С другой стороны, несмотря на все успехи фюрера, скептическое отношение лично к ефрейтору-выскочке сохранялось. Также в германской верхушке сильно боялись Запада, что вскоре Германию накажут. Синдром Первой мировой войны.
Гитлера не считали полноценным правителем. Многие с самого начала воспринимали его как «клоуна», который должен выполнить свою роль и уйти. Почистить государство от накопившихся отбросов, наладить «немецкий порядок-орднунг. И уйти. Отдать место главы государства более солидным фигурам.
В нём видели дилетанта и выскочку, каждый его шаг становился мишенью пересудов и критики. Человека, который ведёт Германию к новой военно-политической катастрофе. Фюрер отменил Версальский договор и его ограничения для Германии, возрождал армию и флот, ввёл войска в Рейнскую зону. Элита хваталась за голову и боялась, что сейчас немцев накажут. Что Франция и Британия, за которыми тогда стояла почти вся Европа, не потерпят такого, будет война и страшное поражение.
Но фюреру всё сходило с рук, снова и снова. Оппозиция успокаивалась. Генералы и сановники, которые готовили дворцовые перевороты, покушения, пророчески говорили о приближении катастрофы, временно успокаивались, получали очередные награды и чины.
Перед аншлюсом Австрии, захватом Судет и разделом Чехословакии германская верхушка снова испугалась. Мол, надо остановиться на достигнутом, оглядеться. У страны нет армии и военных ресурсов, чтобы противостоять Западу. Гитлер ведёт страну в инферно-ад. Снова высшие военные готовили заговор против фюрера, и опять не решились выступить. Снова фюрер одержал блестящие победы.
Подготовка войны с Польшей взволновала оппозицию с новой силой. Старые страхи уже забыли, но теперь были уверены, что Франция и Англия не дадут съесть Польшу. Мол, раньше с западными демократиями удалось договориться, поэтому Германия отменила Версальские ограничения, заняла Австрию, Судеты и Чехию. Но теперь Гитлер связался с большевиками, бросил вызов Западу, поэтому будет беда.
Впрочем, вся оппозиция ограничивалась лишь кулуарными разговорами. Никто так и не решился выступить против фюрера, пока он был на коне.
Экономический кризис или война
Тем временем самые умные поняли, что пора уносить ноги. В частности, еврейские банкиры. За ними последовали и некоторые «истинные арийцы».
В частности, «стальной король» Фриц Тиссен, владелец целой индустриальной империи, металлургии Рура, финансировавший нацистов. Он приветствовал войну с СССР, но был против конфликта с Западом. В 1939 году он переехал с семьей в Швейцарию и готовился выехать в Латинскую Америку. В 1940 году он надиктовал американскому журналисту Эмери Ривзу свою книгу «Я финансировал Гитлера».
На самом деле германский капитал играл второстепенную роль в возвышении лично Гитлера и нацистской партии. Главную скрипку играли гешефтмахеры из Лондона и Вашингтона, ведущие банковские дома т. н. «финансового интернационала». Хозяевам Запада нужна была большая война, чтобы решить проблемы кризиса капитализма и добиться абсолютного господства на Земле (Почему США развязали мировую войну).
«Финансовый гений» Второго рейха Ялмар Шах в начале 1939 года направил Гитлеру письмо, в котором отмечал, что курс правительства приведет к финансовому краху, и неожиданно ушёл с поста главы Рейхсбанка. При этом сохранил пост министра без портфеля и неоднократно отмечался фюрером. Также Шахт выступил против вторжения в Польшу. Позднее он выступил и против войны с СССР, понимая, что Германия экономически не вытянет Русскую кампанию.
Шахт был человеком весьма умным, он вовремя соскочил, избежал участи военного преступника и дожил до 93 лет (умер в 1970 году).
При этом именно он создал военную экономику Рейха. Во-первых, Шахт ограничил движение капитала. Кардинально изменил внешнюю торговлю. Заключались торговые соглашения, по которым Германия давала странам кредиты, на которые затем закупались германские товары. Также предпочитали покупать товары у тех стран, которые сами активно покупали у Германии.
Во-вторых, была введена параллельная квази-валюта — мефо-ваучеры. Концерны Siemens, Krupp, Rheinmetall и Gutehoffnungshütte учредили «Металлургическое исследовательское общество» (Metallurgische Forschungsgesellschaft или MeFo). Поручителем выступало государство. Ваучеры позволили извлечь неиспользуемый капитал и снабдить производителей средствами без инфляции. За четыре года — 1934–1937 гг. — объем выпуска бумаг достиг 12 млрд рейхсмарок. Мефо-ваучеры использовались в основном для развития военной промышленности.
Проблема была в том, что такая политика привела Германию на грань банкротства. Средства для бурного экономического роста, милитаризации, создания армии, флота и авиации были добыты за счёт финансовых спекуляций и махинаций, вроде мефо-ваучеров. Если в 1932 году общий долг Германии составлял 12,5 млрд марок, то к июню 1938 года он вырос до 38,5 млрд марок. А в 1938 году Гитлер и Шахт бросили на программу вооружений ещё 11 млрд.
Однако пушки и танки не дают экономического процветания. Милитаризованная экономика и страна должны были «отработать» произведённые горы оружия. Профессионалы это всё хорошо понимали.
Так, в апреле 1939 года советник британского посольства в Берлине Форбс сообщал:
В мае посол Британии Гендесон писал лорду Галифаксу:
Таким образом, мировой финансовый интернационал, Шахт и ему подобные сначала создали проект «Гитлер», затем загнали Германский рейх в западню. Экономическая депрессия или даже катастрофа в стиле Великой депрессии в США, или война!
В Берлине, Лондоне и Вашингтоне всё отлично видели и понимали. Избежать классического кризиса капитализма, долгового кризиса позволяла только война. Она зачёркивала традиционные законы капитализма, позволяла списать долги, произвести грабеж захваченных стран. При этом продолжалась военная накачка экономики.
Даже новый «Мюнхенский сговор» по поводу Польши Берлин уже не устраивал. Гитлер был обязан начать большую войну, как и планировали «архитекторы» из Парижа, Лондона и Вашингтона. Именно для этого «мировая закулиса», финансовый капитал США и Британии, связанные с ними агенты в самой Германии и взращивали проект «Чёрного солнца», германских нацистов. Пришло время отрабатывать долги.
Сам Гитлер также не желал «нового Мюнхена», как предлагал ему Муссолини. Ему была нужна война, чтобы вермахт получил боевой опыт. Чтобы показала себя новая элита Германии — нацисты и эсэсовцы. Гиммлер формировал первые боевые части СС, начиналось создание новой, параллельной армии.
Время было благоприятным. С Москвой договорились. С Западом также велись закулисные переговоры. Гитлер знал, что реального «второго фронта» не будет. Польшу позволят раздавить, так как уверены, что дальше немцы пойдут на русских.
Адольф Гитлер и Ялмар Шахт
Информация