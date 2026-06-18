Последний великий Джучид, или Ахматова драма. Акт второй: Венецианский



Венеция, дворец дожей

Две эпохальные даты



Сражение при Отлукбели, имевшее важные геополитические последствия для Западной Евразии

Миссия Тревизано

должен был, — пишет историк В. П. Гулевич — заинтересовать Ивана III тесными контактами с Римом, передав ему позволение папы торговать московским купцам во всех католических землях.

Двойная игра Ахмата



Мехмед II Фатих, рассматривавшийся Ахматом в качестве союзника

И если вдруг проход через Дунай и переход к турецким землям не будет возможным из-за ханской воли или из-за сопротивления воеводы Штефана (воевода господаря Молдавского княжества – И.Х.), или из-за других причин, ты заяви и требуй от хана Ахмата, чтобы он сперва взял город Каффу (в 1475-м завоеван османами у генуэзцев – И.Х.) и другие места их провинции, захваченные турками, а также замок Тана (располагался близ Азова, в том же 1475-м был захвачен османами – И.Х.), и другие, находящиеся возле границ хана, и сделал все возможное против врага.

Ахмат находится в состоянии войны с Касым-ханом, своим племянником.

трем братьям; они сыновья родного брата главного хана, правящего в настоящее время татарами, которые живут в степях Черкесии и около Таны (город на месте нынешнего Азова, в 1475 г. разрушенный османами – И.Х.). Касим считал, что он сам должен быть главным ханом, так как таковым был его отец, раньше правивший Ордой, и потому между ними шла большая война.

Правитель Астрахани, — писал Контарини, — по имени Касим-хан посылает ежегодно своего посла в Россию к московскому великому князю, скорее для получения какого-нибудь подарка, чем для чего-либо иного. Вместе с послом идут многие татарские купцы; они образуют караван и везут с собой шелковые изделия из Иезда (расположенный в Персии город – И.Х.) и боккасины (вид ткани – И.Х.), чтобы обменять их на меха, седла, сабли, уздечки и всякие другие нужные им вещи.

Армия вчерашнего дня

Все утверждают, что в Большой Орде великое множество народа, но бесполезной для военной цели из-за огромного количества женщин и детей. Утверждают также, что во всей Большой Орде не найдется и двух тысяч мужчин, вооруженных саблями и луками; остальные — это оборванцы без всякого оружия.

Надо сразу отметить, что ханства Золотой Орды за десятилетия после ее распада значительно деградировали. Первая причина этого явления — разгром ордынских городов, который в 1395 году учинил Тимур-Аскак, эмир Турана. Орда от этого удара так никогда не оправилась. Многие крупнейшие города Орды превратились в дымящиеся развалины и никогда не возродились более. Жители городов — умелые ремесленники и оборотистые торговцы были или истреблены, или угнаны в Среднюю Азию (Туран). Только, видимо, поэтому в ордынских ханствах не удалось наладить промышленного производства огнестрельного оружия, так как была разгромлена материально-производственная база и уничтожены кадры, способные это производство организовать, да и просто на нем работать. Например, основным занятием населения Большой Орды стало скотоводство: отгонное или кочевое. С гибелью городов среднего и нижнего Поволжья экономика ордынских ханств стала приобретать ярко выраженный набеговый характер. Главная сила ордынских армий — ударные подразделения средней и тяжелой кавалерии — в Большой Орде должна была иметь достаточно ограниченную численность. Причина все та же — деградация городской жизни государства. Исчезла возможность обеспечить защитными доспехами и необходимым вооружением большие массы воинов.

Сложный лук в комплекте с различными типами стрел был в XV веке самым основным оружием дистанционного боя. И не только у татар. Особенно эффективным было традиционное для ордынских армий массированное применение луков большими кавалерийскими отрядами в маневренных сражениях.



Но стрельба из лука — это всегда искусство, тем более стрельба из лука с коня. Подготовка такого лучника — долгий и трудный процесс. Практически он должен быть профессионалом. От лучников-ополченцев в бою толку было мало (что и было подтверждено в сражении на Угре). А обедневшим ордынским ханствам, в том числе и Большой Орде, содержать большое количество лучников-профессионалов было просто не по карману.



Далеко не каждый легковооруженный воин имел щит, как правило, круглый и небольшого (в пределах 50 см в диаметре) размера. Шлем тоже был доступен не каждому.

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