Возвращение ленты: зачем Россия снова делает ручной пулемёт с лентой
На рубеже 1950-х и 1960-х в Советском Союзе ленту на уровне пехотного отделения сознательно отбросили. Не по недосмотру и не из экономии, а по нескольким вполне трезвым причинам, каждая из которых тогда выглядела бесспорной. Ручной пулемёт Дегтярёва, отличный по характеристикам, уступил место магазинному РПК, и на шесть десятилетий лента осталась в отделении только в составе единых пулемётов. А в 2020-х концерн «Калашников» показал РПЛ-20 и РПЛ-7 — снова ленточные, уровня отделения, под автоматный патрон. Что должно было измениться за шестьдесят лет, чтобы однажды отвергнутое решение опять стало нужным?
РПД: лента, которая не прижилась
История начинается с Василия Дегтярёва. Первые прототипы его ручного пулемёта появились в 1944 году, а в 1945-м опытный РПД-44 (индекс по году доработки) уже шёл через войсковые испытания. На вооружение его приняли в 1949 году под названием «7,62-мм ручной пулемёт Дегтярёва».
Солдат Народной армии ГДР с РПД-44
РПД был по-своему передовой конструкцией. Он стрелял промежуточным патроном 7,62×39 мм — тем самым, что разрабатывался как единый патрон для нового семейства стрелкового оружия, автомата и пулемёта, — и использовал ленточное питание. Сочетание редкое: лёгкий патрон давал сносную массу боекомплекта, лента — плотный непрерывный огонь без частых перезарядок. Промежуточный патрон и лента в одном ручном пулемёте, да ещё на уровне отделения, — РПД стал одним из первых массовых образцов с таким сочетанием.
Но на рубеже десятилетий курс изменился. Серией постановлений и приказов 1959–1961 годов был задан постепенный переход с РПД на комплекс Калашникова: замена шла не одномоментно, а растянулась во времени. Среди причин чаще всего называют три фактора.
- Эксплуатация ленты. Круглые металлические коробки под ленту гремели на ходу, деформировались от ударов, набирали грязь и давали задержки при стрельбе в поле.
Каждый довод был честным. Магазин для мобильного боя отделения оказался практичнее, и лента ушла на уровень единых пулемётов, туда, где плотность огня важнее веса.
Полвека магазина: РПК и его потолок
РПК — ручной пулемёт Калашникова — разрабатывался параллельно с автоматом АКМ и был его прямым родственником. От базового автомата он отличался удлинённым тяжёлым несъёмным стволом, усиленной ствольной коробкой, сошками и магазином (секторным на 40 или барабанным на 75 патронов). Логика простая: тот же боец, те же навыки, тот же патрон, только ствол потяжелее.
РПК — ручной пулемёт Калашникова
В дальнейшем семейство росло вместе с автоматом. Под патрон 5,45×39 мм появился РПК-74, затем модернизированный РПК-74М, а уже в наше время — РПК-16. Расчёт оправдался: пулемётчик — это всё тот же автоматчик, просто с тяжёлым стволом и сошками.
Вот только у магазинной концепции обнаружился потолок, и довольно низкий. Даже барабан на 75 патронов — это пауза на перезарядку, после которой в подавляющем огне возникает провал. А пауза для оружия подавления критична: именно в ней противник поднимает голову и начинает отвечать. К тому же несменный ствол ограничивал длительность интенсивной стрельбы: перегрев заставлял пулемётчика держать дисциплину огня жёстче, чем хотелось бы в горячем бою.
Долгое время эти ограничения (провал в огне при перезарядке и перегрев несменного ствола) считались приемлемым компромиссом. Но в конфликтах высокой интенсивности, где отделению снова потребовался длительный плотный огонь при манёвре, то, что раньше выглядело теоретическим неудобством, в бою обернулось вполне конкретной проблемой.
РПЛ-20 и РПЛ-7: лента возвращается
Ответом стали два новых пулемёта. Проектированием линеек руководит Сергей Уржумцев — главный конструктор «Калашникова» по стрелковому оружию; разработку ведёт Конструкторско-технологический центр предприятия в Ижевске. Публике их показали на форумах «Армия-2020» и «Армия-2024», а затем, по сообщениям производителя и СМИ, оба прошли войсковую обкатку, в том числе в зоне специальной военной операции.
РПЛ-20, фото - Концерн "Калашников"
РПЛ-20 — пулемёт под патрон 5,45×39 мм с ленточным питанием. Масса — 5,5 кг, прицельная дальность — до 800 м, темп стрельбы, по данным производителя, до 800 выстрелов в минуту. Автоматика газоотводная, с длинным ходом поршня и стрельбой с открытого затвора: между очередями патрон не остаётся в раскалённом патроннике, поэтому такая схема лучше переносит перегрев при долгих очередях, чем стрельба с закрытого затвора, типичная для автоматов.
РПЛ-7, фото Рособоронэкспорт
РПЛ-7 — тот же конструктив, но под более мощный патрон 7,62×39 мм. Из-за крупного патрона его короб вмещает 80 патронов против 100 или 200 у РПЛ-20. Заявленный ресурс различается: для РПЛ-7 — не менее 15 000 выстрелов, для РПЛ-20 — не менее 20 000. Оба пулемёта предлагаются с двумя стволами: 590 мм для дальнего огня и 415 мм для тесных пространств вроде городской застройки.
Общего у них много, и почти всё это — приметы оружия 2020-х. Полностью двусторонняя (амбидекстровая) компоновка — огонь и управление с любого плеча. Складной регулируемый приклад. Сплошная планка Пикатинни на 46 слотов по всей верхней части — место под дневные, ночные и тепловизионные прицелы, целеуказатели, фонари. Штатная совместимость с прибором малошумной стрельбы. Питание — неразъёмная металлическая лента в коробах (на 100 или 200 патронов у РПЛ-20, на 80 — у РПЛ-7).
Ещё одна мелочь, но показательная: пулемёт заряжается протягиванием ленты, без открывания крышки ствольной коробки. Внутрь попадает меньше грязи, а оружие быстрее готовится к бою. Если вспомнить гремящие круглые коробки РПД, между ними полвека и совсем другая инженерная школа.
Что изменилось за шестьдесят лет
Теперь о трёх доводах рубежа 1950–1960-х — что стало с каждым.
Унификация, из-за которой лента когда-то проиграла, больше ей не мешает. Если РПД роднила с автоматом лишь общность патрона, а конструкция была своя, то РПЛ-20 и РПЛ-7 встроены в систему снабжения отделения через боеприпас: они используют те же патроны, что и автоматы, — 5,45×39 и 7,62×39. Боец берёт патроны из общего снабжения; лента снаряжается из тех же боеприпасов, что лежат в подсумках стрелков. Проблема, из-за которой РПД когда-то был выведен из системы вооружения отделения, теперь снята.
Технологичность, второй довод, потеряла остроту с развитием производства. Дорогая фрезеровка, которая в 1950-х и решила судьбу РПД в пользу штампованного РПК, перестала быть непреодолимым препятствием: современные методы обработки и общий рост технологического уровня заметно снизили относительную трудоёмкость, и ленточное оружие больше не обречено быть дороже массового магазинного. А третья причина, гремящие и хрупкие коробки, ушла вместе со старой конструкцией: неразъёмная лента в коробе и зарядка протягиванием прямо отвечают на ту самую полевую проблему шестидесятилетней давности.
Любопытно и разделение линейки по патрону. РПЛ-20 под лёгкий 5,45-мм позиционируется для манёвренного боя, где пулемётчик много перемещается и каждый килограмм боекомплекта на счету. РПЛ-7 под 7,62×39 даёт более мощное поражающее действие по целям за укрытиями и по лёгкой технике; он лучше подходит для города и плотной застройки. Два пулемёта на одной платформе закрывают разные задачи, оставаясь почти одинаковыми по массе и обращению.
Серийные поставки РПЛ-20 в войска, по информации СМИ, ожидались начиная с 2025 года — это планы и сообщения прессы, а не подтверждённый свершившийся факт. И если 5,45-мм версия — прежде всего для своей армии, то у РПЛ-7 под 7,62×39 есть понятная экспортная перспектива: этот патрон до сих пор остаётся одним из самых распространённых в мире. Так что лента вернулась не из ностальгии. Современный бой снова требует от отделения длительного плотного огня при манёвре, а это ровно та задача, под которую ленточный пулемёт и заточен.
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