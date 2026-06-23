.338 Norma Magnum: пулемёт, которого не хватало между 7,62 и .50
Пулемёт SIG Sauer MG 338, под патрон .338 Norma Magnum (8,6х63 мм)
Сначала это был патрон для соревнований по дальней стрельбе. .338 Norma Magnum создавали в конце 2000-х (около 2008–2009 годов) под одну задачу: класть пулю в мишень за километр и дальше, точнее, чем это делают конкурирующие патроны. Спортивный, отчасти охотничий калибр, рекордсмен дальнобойной точности. А потом возник вопрос, от которого баллистик хватается за голову: что будет, если зарядить этот патрон не в одиночную винтовку снайпера, а в пулемёт, оружие, которое стреляет очередями? Слишком уж он резкий для непрерывного огня.
Щель между двумя калибрами
Чтобы понять, зачем это вообще понадобилось, посмотрим на два пулемёта, между которыми полвека зияла пустота.
Первый – единый пулемёт под 7,62×51 мм НАТО: M240 у американцев, ПКМ (пулемёт Калашникова модернизированный) и аналоги у остального мира. Рабочая лошадка пехоты, эффективная примерно до 800–1100 метров. Второй – крупнокалиберный M2 (станковый пулемёт Браунинга) под .50 BMG: бьёт по живой силе, технике и легкобронированным целям на 1800 метров и дальше, но весит вместе со станком столько, что место ему на технике и на стационарных позициях, а не в руках бойца на ногах.
Между ними – провал. Расчёт M240 видит цель в полутора километрах, но на этой дистанции 7,62 уже не работает уверенно: пуля «села», точности и энергии не хватает. .50 BMG достаёт уверенно, однако его на себе по пересечённой местности за пехотой не утащишь. Получается мёртвая зона: дальше, чем берёт носимый пулемёт, но ближе, чем имеет смысл разворачивать станковый.
Эту брешь долго просто терпели. Закрыть её было нечем: всё, что доставало на нужную дистанцию, оказывалось слишком тяжёлым, чтобы носить. И вопрос стоял хитрее, чем «сделать мощнее» или «сделать легче». Нужен был патрон, дающий дальность .50 при массе, близкой к 7,62.
.338 Norma Magnum: откуда патрон
Такой патрон, как выяснилось, уже существовал, только в другом мире.
.338 Norma Magnum родом из высокоточной спортивной стрельбы. Он родственник знаменитого .338 Lapua Magnum – тот же калибр пули и схожая дальнобойная ниша, но более короткая гильза, которая надёжнее подаётся в коротких и автоматических механизмах. На дальних рубежах этот калибр чувствует себя дома: сохраняет сверхзвук и убойное действие там, где 7,62 давно выдохся, а по массе остаётся кратно легче исполинского .50 BMG.
Отсюда и армейский интерес. Если взять снайперскую дальнобойную баллистику и перенести её в режим непрерывного огня, теоретически закрывается та самая мёртвая зона: пулемёт, достающий по дальности почти как .50, но в массе, которую реально носить расчётом.
За это приходится платить, и счёт выставляется сразу. Магнум-патрон в автоматическом оружии – это сильная отдача, серьёзный нагрев и износ ствола, тяжёлая лента. Каждый выстрел дороже и в прямом смысле тяжелее, чем у 7,62: за дальность расплачиваются массой ленты и ресурсом ствола.
Линейка патронов калибра .338 Norma Magnum производства компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems – Canada
LWMMG: оружие под нишу
Воплощением идеи стал Lightweight Medium Machine Gun, «лёгкий средний пулемёт», представленный компанией General Dynamics в 2012 году. Уже в названии – претензия: средний. Класс, которого раньше не было, где-то посередине между пехотным единым и станковым крупнокалиберным.
Главная неожиданность – в цифрах веса. Тело пулемёта, по данным разработчика, весит около 10,8 кг. Это не «нечто среднее между 7,62 и .50», это вес обычного единого пулемёта. Для сравнения: M240B весит примерно 12,3 кг, и LWMMG даже немного легче. То есть само оружие расчёт несёт почти такое же, как привычный 7,62-мм пулемёт, а по дальности выигрывает резко. Прицельную и эффективную дальность по точечным целям создатели оценивают в 1700–1900 метров против 800–1100 у 7,62. Цифры эти со ссылкой на разработчика; независимой проверки боем за ними пока почти нет.
Возникает вопрос: как удержать в руках пулемёт под магнум-патрон, чтобы отдача не разнесла расчёт? Ответ – в автоматике. LWMMG использует фирменную запатентованную схему Short Recoil Impulse Averaging, «усреднение короткого импульса отдачи», построенную на коротком ходе ствола в сочетании с механизмом усреднения импульса и буфером отдачи. Идея в том, чтобы растянуть резкий импульс выстрела .338 во времени, размазать пик. По сообщениям испытателей, в итоге пулемёт удерживается при стрельбе очередями примерно как обычное оружие калибра 7,62. Но это оценка с полигона, а не итог массовой эксплуатации.
Показательна и судьба самой разработки. LWMMG так и остался не массовым армейским образцом, а инициативным проектом, который продвигают для специфических задач, прежде всего по линии сил специальных операций, где дальний бой критичен, а тащить за собой крупнокалиберный станок негде. Права на конструкцию позднее перешли от General Dynamics к True Velocity (и связанной с ней LoneStar Future Weapons). Сама по себе такая передача – косвенный признак того, что в линейную пехоту оружие большим тиражом не пошло.
LWMMG (Lightweight Medium Machine Gun) производства General Dynamics, разработанную под патрон .338 Norma Magnum
Ниша, которая может не открыться
Баллистически .338 Norma Magnum брешь между 7,62 и .50 закрывает. Вопрос в том, согласится ли армия пустить этот патрон в нишу.
Главное препятствие – складское. Ввести третий пулемётный калибр означает завести третью линию снабжения вдобавок к 7,62 и .50. И это в момент, когда американская пехота и без того переваривает переход на новый 6,8×51 мм в рамках программы перевооружения отделения новым стрелковым оружием (NGSW). Каждый лишний калибр в номенклатуре – это отдельное производство, хранение, подвоз. Плюс цена выстрела, износ ствола и вес ленты, о которых уже сказано.
История к промежуточным калибрам сурова. Достаточно вспомнить .276 Pedersen, перспективный американский патрон 1930-х. По характеристикам он многих устраивал, но его отвергли ради унификации со складами, забитыми старым .30-06. Решали тогда интенданты и бюджет, а не баллистики. И это, пожалуй, главное: спотыкались такие патроны всегда об одно – склад и смета.
Так что реалистичный прогноз для .338 NM скромнее, чем обещает баллистическая таблица. Как инструмент узкого назначения, для дальнобойного расчёта, чаще всего в спецподразделениях, патрон и оружие под него имеют полное право на жизнь. Шанс стать общевойсковым стандартом, потеснив 7,62, у него невелик. И решит дело тыл, а не точность боя. Готов ли тыл кормить ещё один калибр? Судя по истории с .276, обычно нет.
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