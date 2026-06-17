Как устроены глубокие удары по северо-западу и оборона от них

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Как устроены глубокие удары по северо-западу и оборона от них


Северо-запад России, долго числившийся глубоким тылом, попал в радиус действия украинских дальнобойных дронов. По сообщениям, за неделю на рубеже мая и июня в сторону российской территории ушло порядка 1700 аппаратов, перехват оценивался примерно в 96 %. Цифры эти оценочные, в открытых источниках надёжно не проверяются, и здесь они нужны как иллюстрация масштаба, а не как установленный факт. Разбор при этом идёт с одной стороны прицела, со стороны обороняющегося, а противник описывается как субъект со своей рациональной логикой. Важнее самих цифр то, что стоит за этим потоком, как он построен и почему высокий процент сбитых не снимает проблему. Дальше – разбор механики: откуда стартуют, какими маршрутами летят, во что упирается оборона.



Откуда бьют: что мы знаем и чего не знаем


Когда говорят «дрон стартовал из такого-то района», стоит помнить, как именно это устанавливается. Прямого наблюдения за пусковой площадкой обычно нет. Стартовый район восстанавливают по косвенным признакам: времени подлёта к известной точке, азимуту, звуку пролёта, месту падения обломков. Это всегда реконструкция с допуском, поэтому корректнее говорить не «бьют оттуда-то», а «вероятнее всего, оттуда-то».

С этой оговоркой картина выглядит так. По данным OSINT-сообщества (разведки по открытым источникам), дальнобойные дроны на северо-запад чаще связывают с северными и центральными областями Украины: Киевская (район Борисполя), Черниговская (Нежин, Березна), Сумская (Конотоп), Полтавская. Логика выбора прозрачна. Чем ближе старт к цели, тем меньше требований к запасу топлива и тем выше шанс, что аппарат дойдёт до Ленинградской области, а не упадёт на середине маршрута. Оценочная дальность отдельных беспилотников в 1000–1500 километров такой долёт из северной Украины делает возможным.

Второй довод – местность. Густая дорожная сеть и лесные массивы удобны для мобильных пусковых: дрон самолётного типа стартует с катапульты или короткого отрезка дороги, после чего расчёт уходит. Привязанной стартовой позиции, которую можно вскрыть и накрыть, по замыслу атакующего не остаётся. Отсюда и главная сложность для обороны: искать приходится не точку на карте, а сеть, которая всё время переезжает.

Отдельная история – наземные крылатые ракеты. Компетенция у украинской стороны есть: противокорабельный комплекс «Нептун» (Р-360) и его адаптация под наземные цели показывают, что дозвуковую низколетящую ракету там делать умеют. А вот фигурирующий в сети индекс «Фламинго» к конкретному изделию чётко не привязан, а заявляемая дальность гуляет от 300 до более чем 1000 километров. Это пока феномен OSINT-сообщества, а не подтверждённая система, и закладывать его параметры в анализ угрозы преждевременно.

Версии о пусках «из Прибалтики» или с территории других стран НАТО оцениваются по тому же критерию: что реально подтверждается данными, а что нет. Официальный старт ударных средств с территории страны альянса означал бы её прямое вовлечение в удары по России и резкий скачок риска прямого столкновения, на это в НАТО не идут. Скрытные площадки без ведома властей упираются в развитую контрразведку. Диверсионные группы внутри России способны на отдельные эпизоды, но не дают того, что нужно для систематических налётов: производства, складов, логистики. Самый обеспеченный данными вывод – старт с территории Украины.

Как летят: малая высота, чужое небо и связь над водой


Понять маршрут проще, если представить, что видит расчёт радиолокационной станции. Цель, идущая на высоте 30–150 метров, то есть ниже заводских труб и мачт, скрыта кривизной земли и рельефом до последнего. Радар обнаруживает её на куда меньшей дальности, чем высотную, и времени на реакцию остаётся мало. Малая высота тут не уловка ради эффекта: на ней держится весь расчёт прорыва.

Маршруты, по данным за май (оговорюсь: это срез одного месяца, к лету картина могла сдвинуться), строились вокруг той же идеи – оставаться ниже горизонта радара. Основной коридор шёл вдоль границы с Белоруссией и странами Прибалтики. У самой границы обороне связаны руки: любое активное действие задевает чужое воздушное пространство. Запасные коридоры прокладывались через Смоленскую и Новгородскую области и по краю зоны ответственности московской ПВО, насыщенной настолько, что в неё стараются не входить. Принцип везде один: пересекать плотные зоны по минимальной длине и нащупывать стыки между зонами ответственности разных соединений.

На подходе к Ленинградской области часть аппаратов разворачивается к целям со стороны Финского залива. Здесь на первый план выходит канал управления. Радиокоррекция с земли (поправки курса по наземным радиостанциям) над водой и малонаселёнными участками быстро теряется: таких станций там нет, а сигнал уходит за радиогоризонт. Устойчивый канал управления и коррекции в этих условиях даёт спутниковая система вроде Starlink: она позволяет держать управление и корректировать маршрут на удалении. Отсюда и стремление выводить дрон на воду, где у обороняющегося к тому же меньше сплошного радиолокационного поля.

С этим связан и сюжет о «пусках из Прибалтики». Дрон, заходящий к цели через морское направление, может задеть воздушное пространство третьих стран. Скорее всего, это элемент маршрута, а место старта остаётся на Украине, но фиксация дрона над балтийской или финской территорией исправно превращается в заголовок о «запусках с территории НАТО». Маршрут и точку пуска здесь путают регулярно.

Экономика налёта: «болванки», дорогие ракеты и насыщение обороны


Ночью расчёт ПВО видит на экране отметку. Боевой это аппарат или пустой корпус без боевой части, по отметке не понять. Пропустить нельзя: вдруг именно этот несёт заряд. Значит, бьют по всему, что летит. А раз приходится бить по всему, значит, дорогие средства уходят и на дешёвые корпуса. Из этого простого «вдруг именно этот» и вырастает вся экономика налёта: дальше чистая арифметика.

По оценкам военных аналитиков (точную атрибуцию цифры в открытых источниках найти трудно), до 60 % первой волны могут составлять «болванки» – дешёвые аппараты без боевой части. Их задача не поразить объект, а вытянуть ресурс обороны: ракеты, внимание, время расчётов. Когда первая волна израсходовала средства на направлении, вторая, с большей долей боевых машин, идёт по уже истощённому участку. Силой такую оборону не штурмуют, её перегружают количеством.

Дальше включается стоимостный расчёт, и он неудобный. Ударный дрон стоит от десятков тысяч до примерно ста тысяч долларов: это цена автомобиля. Зенитная управляемая ракета средней и большой дальности сопоставима по цене или дороже. А цель (нефтеперерабатывающий завод, подстанция, порт) стоит сотни миллионов или миллиарды долларов. Атакующий тратит одну условную единицу, обороняющийся – несколько, и так на каждом заходе. Даже несколько процентов прорыва от потока почти в две тысячи машин складываются в десятки дошедших аппаратов, а одного хватает на топливный резервуар или трансформатор.

Сама по себе логика насыщения обороны массой целей не нова. Советская школа ПВО строилась как раз против массированных воздушных налётов: эшелонирование рубежей, распределение целей по высотам и степени опасности, чтобы дальние комплексы не отвлекались на второстепенное. Механика сходства прямая: оборону пытаются перегрузить количеством, и ответ ищут в эшелонировании. Но у аналогии есть граница, и она принципиальна. Тогда дорогим был и носитель: бомбардировщик с экипажем стоил несравнимо больше зенитной ракеты, и размен играл в пользу обороны. Сама школа осталась прежней, поменялась экономика: теперь дешёвой стала угроза, а дорогим перехват, и весь размен потёк в обратную сторону.

А теперь о том, что не так на своей стороне. Расход дорогих ракет по «болванкам» бьёт по запасам и бюджету несоразмерно достигнутому результату. Малые высоты прикрыты не везде: сплошного поля обнаружения на 30–150 метрах по всей глубине маршрута нет. И оборона, привязанная к привычной картине маршрутов, проигрывает темп, как только противник смещает коридор. Пока поток предсказуем, статичный рубеж справляется. Стоит противнику сместить коридор, и рубеж уже не там, где нужно.

Оборона как система: удешевить перехват, эшелонировать рубежи, достать пусковую


Перехват у самой цели – это борьба с симптомом. Снижать угрозу приходится раньше и глубже, от старта до объекта.

Начинать стоит с эшелонирования, где цели разведены по цене. Большие комплексы, С-300 и С-400, разумно держать на действительно опасных целях, а ближний пояс вокруг объектов закрывать тем, что дешевле выстрела: зенитной артиллерией, крупнокалиберными пулемётами, переносными комплексами (ПЗРК), специализированными средствами против дронов. Смысл прост: не тратить ракету ценой автомобиля по корпусу без боевой части.

Дальше – радиоэлектронная борьба (РЭБ), то есть подавление навигации и каналов управления. Она не уничтожает аппарат, а сбивает его с курса или лишает связи, выставляя над объектами и направлениями подлёта зоны подавления. Есть и существенное ограничение: дрон с устойчивой инерциальной навигацией, не завязанный жёстко на спутниковый сигнал, проходит такую зону с меньшими потерями курса. Поэтому РЭБ и огневые средства работают в связке, а не вместо друг друга.

И третий рубеж, без которого первые два работают вхолостую, – разведка и удары по позиционным районам. Сбивать у самой цели можно сколько угодно, но пока пусковые и заводы целы, поток просто восстановится. Системный поиск стартовых районов, складов, логистики в среднем тылу способен снизить сам объём угрозы. Тут две оговорки. Сеть распределённая: одного «центра», по которому ударил раз и снял проблему, попросту не существует. И часть узлов – двойного назначения, а удар по ним упирается в риски для гражданской инфраструктуры и требует точности, а не валового огня.

Связывает все эти рубежи одно качество – подвижность. На смену маршрутов отвечает не застывший заслон, а оборона, которую можно быстро перенастроить под новое направление. Если выстроить всё по порядку, от радара до удара по пусковой, получается так:

  • обнаружение на малых высотах – радары ближнего действия, оптика, акустика;
  • ближний перехват дешёвыми средствами – артиллерия, пулемёты, ПЗРК;
  • РЭБ – срыв навигации и управления над объектами и на подлёте;
  • разведка и удары по пусковым и логистике в тылу противника.

Работает это всё только вместе. И только пока успевает перестраиваться быстрее противника, иначе любой рубеж по отдельности он обойдёт.

Сто процентов перехвата недостижимы – это рабочая реальность, а не повод для паники. И задача формулируется через три направления сразу: удешевить перехват, лишить противника предсказуемости маршрутов и достать пусковую раньше, чем она отработает.
14 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 04:56
    Важнее самих цифр то, что стоит за этим потоком, как он построен и почему высокий процент сбитых не снимает проблему.

    Главное это темпы роста этого потока!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 05:05
      но пока пусковые и заводы целы, поток просто восстановится. Системный поиск стартовых районов, складов, логистики в среднем тылу способен снизить сам объём угрозы. Тут две оговорки. Сеть распределённая: одного «центра», по которому ударил раз и снял проблему, попросту не существует. И часть узлов – двойного назначения, а удар по ним упирается в риски для гражданской инфраструктуры и требует точности, а не валового огня.

      А если "погасить" электричество по всей Украине? Выбить те пресловутые подстанции 750 кВ. Без энергии производство сильно не развернёшь...
      1. Добрый Звание
        Добрый
        +2
        Сегодня, 05:46
        Лучше выжечь западные и юго-западные области, всё снабжение идет через них, да жалеть там некого, одни нелюди. К сожалению. технически это очень тяжело.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 06:19
          Цитата: Добрый
          Лучше выжечь западные и юго-западные области, всё снабжение идет через них

          Не всё, львинная доля через одесский порт идёт...
      2. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +4
        Сегодня, 06:03
        Цитата: AllX_VahhaB
        Без энергии производство сильно не развернёшь

        Для сборки из готовых комплектующих, которые идут с Запада сплошным потоком много энергии не нужно. Это можно делать буквально в любом гараже или подвале жилой многоэтажки.
        Нужно уничтожать логистику западной украины. Но это может повредить самой украинской государственности, которую Путин обещал Израилю и США сохранить. Отсюда длинные паузы, формальные фразы-клеше, натянутые улыбки при общении вгк с участниками СВО. Стыдно было смотреть. Огромное и богатейшее государство и такой бесхребетный руководитель, пытающийся угодить всем и продать все что можно.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 06:28
          Цитата: Vitaly_pvo
          в любом гараже или подвале жилой многоэтажки.

          Там, хотя бы, лампочка должна гореть. Даже если от дэзки, это + бензин или дизель...
          Цитата: Vitaly_pvo
          Но это может повредить самой украинской государственности, которую Путин обещал Израилю и США сохранить.

          А когда и где он это обеща? Можно ознакомиться? Потому что ничего кроме:
          "И она не связана с тем, что это находится в наших интересах. Это, скорее всего, в интересах Украины и украинского государства - сохранение украинской государственности. И мы против этого тоже ничего не имеем"
          "Россия не против сохранения государственности Украины. Нам важно, чтобы украинскую территорию не использовали для угроз Москве"
          я не встречал. Но это с трудно назвать обещанием США и Израилю ( wassat )
          Цитата: Vitaly_pvo
          Стыдно было смотреть. Огромное и богатейшее государство и такой бесхребетный руководитель, пытающийся угодить всем и продать все что можно.

          Это на чью мельницу воду льёте? Чьих будете? bully
          1. Vitaly_pvo Звание
            Vitaly_pvo
            0
            Сегодня, 06:34
            Цитата: AllX_VahhaB
            Это на чью мельницу воду льёте?

            Воду лью на единый день голосования 20 сентября в тупой надежде что больных на голову в белых перчатках окажется меньше.
  2. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 05:15
    Какие у них есть компетенции? Использовать документацию на Х-35 разработки российского КБМ и полученную ими во времена "мир, дружба, жвачка"? На основе её создать жалкое подобие "Бал"а?
  3. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 05:40
    А замаскировать фуру под пусковую установку возможно!Под морской контейнер!
  4. papas-57 Звание
    papas-57
    +2
    Сегодня, 05:51
    "На подходе к Ленинградской области часть аппаратов разворачивается к целям со стороны Финского залива". Но у Украины нет выхода к Финскому заливу. Значит в любом случае беспилотники при старте с Украины заходят в воздушное пространство другой страны (скорее всего Польши). Не стоит сбрасывать со счетов Прибалтику. Если НАТО рявкнет то разрешение стартов беспилотников с их территории будет моментально получено. Есть ещё вариант старта беспилотников с морских судов в Финском заливе.
  5. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 05:57
    Сбивать у самой цели можно сколько угодно

    Если бы.. Ракеты и деньги кончатся гораздо раньше, чем дроны
  6. ученый Звание
    ученый
    +2
    Сегодня, 06:16
    обнаружение на малых высотах – радары ближнего действия, оптика, акустика;
    ближний перехват дешёвыми средствами – артиллерия, пулемёты, ПЗРК;
    РЭБ – срыв навигации и управления над объектами и на подлёте;
    разведка и удары по пусковым и логистике в тылу противника.

    Классика войны с банановыми странами. К сожалению Украина на полном обеспечении НАТО с 2014 года стала вполне современной и достаточно сильно вооруженной страной. Несмотря на воровство и коррупцию 8 лет милитаризации и 5 лет опыта войны дают неприятные результаты для России и классика ПВО сейчас уже не работает. Нужны новые технические и организационные решения. .
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 06:17
    Спасибо мне понравилась статья про состояние ПВО на западе страны. И анализ атак ВСУ на Ленинградскую область. И предлагаемую систему обороны. Принципиально за ПВО Ленинградской области должен отвечать флот ( Как кстати и за Севастополь). Почему? В Петербурге Главный штаб ВМФ России. И там находится Главнокомандующий ВМФ. И там рядом находятся важнейшие базы ВМФ Кронштадт и Калининград. Там сосредоточены надеюсь лучшие военные умы Флота. И они могут найти решение на снятие воздушной угрозы.
    Другой вопрос это восстановление ПВО как род войск. Это очень важно для обороны страны. Ещё вопрос это увеличение числа ЗРК способных уничтожать низколетящие цели. Я уже писал в одном комментарии что по открытым источникам у нас на всю страну 1120 таких ЗРК. А нужно в десять раз больше если хотим жить под безопасным небом. И ничего постыдного нет если нужно закупить такие ЗРК у наших союзников, чтобы спасти наше население. Если сами не можем быстро сделать их.
    Если у нас нет пешей агентуры на Украине чтобы определять точки запуска БПЛА то нужно бить по сети пусков по квадратам, территория Украины это 1000 км на пятьсот, это меньше чем расстояние между городами в Сибири. hi soldier
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +3
      Сегодня, 06:29
      Цитата: Солдатов В.
      за ПВО Ленинградской области должен отвечать флот

      Даже после развёртывания флот с трудом может обеспечить собственную живучесть от СВН. Открою вам секрет, что до сих пор ПВО флота, завязанное на БИУС ни как не взаимодействует с ПВО страны в автоматическом режиме. Протоколы и базы данных просто не совпадают, разные разработчики которые отказываются делится своей интеллектуальной собственностью. А значит нет возможности получать разведывательную информацию .Но хуже всего, что нет доступа к системе диспетчерского контроля, а значит определить своя это цель, вражеская или нейтральная ПВО флота не может. Свои определяются только по наличию сигнала от гарантированной системы гос.опознавания, которая стоит только на боевых самолетах и то не на всех, да и глушится она легко, частоты у нее фиксированы.