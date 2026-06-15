Возвращение к Зунду
Идея перекрыть российский нефтеэкспорт в Датских проливах ценна не тем, сработает ли она, а тем, что она проговаривает вслух.
В 1857 году в Копенгагене произошло нечто, что современники сочли торжеством прогресса, а потомки запомнили в лучшем случае как скучную рутину. Великие державы того времени (от Британии до России) выкупили у Дании право больше не платить за проход через проливы между Балтикой и Северным морем. Зундские пошлины, кормившие датскую корону четыре столетия, отменили единовременной компенсацией, а проход объявили свободным для всех. Логика была проста: узкое место, которым владеет один, выгоднее сделать общим благом, чем держать рычагом в руках случайного географического счастливчика. Морская торговля той эпохи опиралась на этот принцип, как свод опирается на замковый камень.
Полтора века спустя в полупубличном обороте всплыла обратная идея. Авторство у неё размытое: она живёт в колонках околоэкспертных изданий и в выкладках OSINT-сообществ (аналитиков, работающих с открытыми источниками), никогда не поднимаясь до уровня официального документа, и это её свойство, а не случайность: озвучивать такое от имени государства пока никто не готов. Можно было бы отмахнуться от анонимного рассуждения как от шума, но в том и дело, что подобные конструкции часто обкатывают мысль раньше, чем она доберётся до кабинетов, и потому стоят разбора именно как симптом. Само же рассуждение строится так. Если Иран способен грозить миру Ормузом, то почему бы НАТО, которое контролирует теперь почти всё побережье Балтики, не превратить Датские проливы в зеркальный ответ (свой Ормуз) и не перекрыть маршрут, по которому уходит около половины российского морского нефтеэкспорта. Перекрыть не силой (это слишком явно и слишком опасно), а экологическими инспекциями, проверкой страховки, придирками к возрасту танкеров «теневого флота». Бескровно и в белых перчатках.
Сработает или нет – вопрос вторичный. Важнее, что сама его постановка тянет назад, к зунду. К миру, где узкий проход снова становится оружием, а не общим достоянием.
Грамматика, которой больше нет
Концепция «бескровной блокады» – это идеологема, и работает она по своим законам, а не по законам права. Нейтральный язык (экология, безопасность, страховое покрытие) выполняет здесь ту же функцию, что «ценностный подход» в риторике расширения альянсов или «принуждение к миру» в риторике интервенций: переводит силовое действие в регистр технической необходимости. Танкеру с истёкшим сертификатом не объявляют войну. Его просто не пускают. Для перекрытого крана разница нулевая, для протокола – принципиальная.
Беда в том, что протокол этот съедает сам себя. Свобода судоходства держится на одном условии: она недискриминационна. Прибрежное государство вправе проверять любое судно на соответствие стандартам, но не вправе применять стандарты избирательно, против флага одной державы при тех же рисках со стороны прочих. Как только инспекция становится прицельной, она перестаёт быть инспекцией и оборачивается селективной блокадой под чужим именем. А селективная блокада международного пролива бьёт не по России. Это удар по той самой норме, на которой стоит всё морское превосходство самого Запада.
Здесь обычно вступают авторы исходного сценария и их сторонники, объясняющие, что право – инструмент гибкий и при достаточной политической воле формулировку всегда можно подобрать. Подобрать-то можно. Но норма морского права отличается от внутреннего регламента тем, что держится на взаимном ожидании: я пропускаю твои суда, потому что рассчитываю, что ты пропустишь мои. Стоит одному игроку показать, что проход снова в игре, и это ожидание исчезает у всех сразу. Восстановить его подбором формулировки уже не получится: здесь работает не текст, а доверие, а доверие не редактируется задним числом.
Что увидят в Пекине и Дели
Решающий зритель этого спектакля сидит не в Москве и не в Копенгагене. Он в Пекине, Дели, Сингапуре, в столицах государств, чьё существование завязано на предсказуемость морских коммуникаций сильнее, чем чьё-либо. Прецедент политически мотивированного закрытия пролива читается ими мгновенно: то, что сегодня делают с российским танкером по экологическим основаниям, завтра можно сделать с китайским по основаниям каким угодно. Малаккский пролив, Баб-эль-Мандеб, тот же Ормуз — список проходов, через которые течёт чужая нефть, длинен, и контролируют их разные руки.
Запад в этой конструкции оказывается в положении, которое лучше назвать прямо. Ради тактической цели (придушить экспортную выручку противника в конкретном году конкретной войны) он подпиливает то, на чём держится сам: универсальность правил, дающую ему же глобальное преимущество. Это не злой умысел и не глупость. Это родовая черта идеологизированной политики: неспособность отличить расходник вроде чужой выручки, который можно потратить, от опоры вроде универсальных правил, на которой стоишь сам.
Стоит, впрочем, оговориться сразу, чтобы не впасть в соблазн красивой параллели. Зунд и режим Босфора юридически устроены по-разному: первый закреплён конвенцией середины XIX века в логике свободы торговли, второй – конвенцией Монтрё 1936 года, прямо допускающей ограничения в военное время. Сводить их в один правовой ряд было бы натяжкой. Но как факт политической истории они говорят об одном. Монтрё закрепила режим проливов в эпоху куда более грозовую, чем нынешняя, и режим этот пережил мировую войну, холодную войну и стоит по сей день. А в самой холодной войне, когда два флота десятилетиями делили Балтику как тесную коммунальную кухню, ни одной попытки блокировать советский проход через датские воды не случилось. Не из любви к Москве, а из понимания, что проход, превращённый в оружие, перестаёт работать как проход. То, что казалось самоочевидным и в момент подписания Монтрё, и на пике противостояния двух флотов, сегодня приходится проговаривать заново.
Калькулятор, а не икона
Российская сторона в этом сюжете ведёт себя как государство, считающее издержки. Уязвимость балтийского маршрута реальна: Приморск, Усть-Луга и Высоцк завязаны на западное плечо логистики, выстроенное за два десятилетия, и быстро его не переложить. Но «завязаны» не значит «обрушатся». Потеря Балтики была бы тяжёлым ударом по выручке и логистике. Финансовым крахом, останавливающим войну, – нет.
Тезис о крахе держится на красивой, но ложной линейности: перекрыли кран, выручка рухнула, режим посыпался. Между этими звеньями лежит то, что плохо помещается в презентации: рост мировой цены, частично компенсирующий выпавшие объёмы; инерция резервов и бюджетного манёвра; продемонстрированная за три года способность пересобирать страховые и расчётные схемы через незападные юрисдикции. Крупное сырьевое государство не падает от одного удара по одному маршруту. Оно адаптируется, дороже и медленнее, чем хотелось бы, и тем ожесточённее сопротивляется давлению.
Оговорюсь, потому что здесь легко перегнуть в обратную сторону. Расхожий контртезис гласит: ничего, мол, Балтику заменят Арктика и восточные коридоры. На горизонте десятилетия – возможно. Но Северный морской путь остаётся сезонным, требует ледоколов и специального флота, а его нынешняя ёмкость несопоставима с балтийскими объёмами; восточные порты и трубопроводы упираются в пропускную способность, которую быстро не нарастить. В краткосрочной и среднесрочной перспективе эти маршруты Балтику не заменяют, они лишь подстраховывают. Выдавать их за готовую альтернативу всё равно что показывать чертёж и уверять, что в нём уже можно жить.
А вот тезис о том, что «Европа привыкла к ядерному шантажу и больше его не боится», заслуживает отдельного разбора, потому что в нём идеологема выдаёт себя с головой. Привычку к риторике здесь подменяют исчезновением риска. Это разные вещи. Можно перестать вздрагивать от слов и при этом отлично понимать, что физическое перекрытие жизненных коммуникаций ядерной державы – уже не обмен заявлениями, а действие, на которое отвечают действием. Удерживает западные столицы именно этот риск, а вовсе не страх перед словами, хотя именно западные эксперты так бойко описывают подобный шаг как безопасный.
Серая зона как настоящий сюжет
И здесь логика сценария буксует окончательно. Радикальная блокада неисполнима не потому, что Запад благороден, а потому, что её цена для самого Запада выше выигрыша. Тут и энергетический шок по Европе, и злость глобального Юга. Но главное – прецедент против собственного миропорядка, а за ним эскалация, у которой не видно потолка. Принять такое решение в системе, где нужно согласие и Берлина, опасающегося нового скачка цен, и Варшавы, готовой идти до конца, почти невозможно. Многоголосие ЕС, которое принято считать слабостью, тут срабатывает предохранителем.
Но из этого не следует, что не происходит ничего. Происходит другое, менее эффектное и оттого более реальное. Между открытой блокадой и обычными санкциями лежит серая зона: постепенное ужесточение инспекций, давление на страховщиков, точечные задержания самых уязвимых судов. Это не вентиль, который поворачивают разом. Это медленно сжимающийся хомут: фрахт дорожает, плечо доставки растягивается, премия за риск ползёт вверх. Полностью перекрыть кран так нельзя. Заставить нефть течь дороже и нервознее – вполне.
Парадокс в том, что и эта тактика, более скромная и более исполнимая, на длинной дистанции бьёт по тому, кто её придумал. Каждый поворот хомута – аргумент в пользу арктического маршрута, который Россия контролирует целиком, и восточных коридоров, до которых рука НАТО не дотягивается. Сужая проход, которым владеешь, ускоряешь уход потоков туда, где у тебя проходов нет вовсе. Выигрыш в моменте оборачивается потерей самого рычага, и расплата приходит уже не тактическая.
Копенгаген 1857 года был жестом уверенной в себе системы, которая могла позволить себе сделать проход общим благом. Возвращение к зунду – жест системы, которая больше не уверена, что выиграет по общим правилам, и потому начинает разбирать их по частям на оружие. Чем это закончится для российского экспорта, мы более или менее представляем: дороже, труднее, но течёт. Чем это закончится для самих правил, на которых полтора века держалась морская торговля, – вопрос куда более открытый, и ответа на него пока нет ни у кого.
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