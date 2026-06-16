Почему воюет Израиль
Когда смотришь на то, что творит Израиль, начиная с 2023 г. и по нынешнее время, то складывается ощущение, что его руководство совершенно сошло с ума и его обуяла патологическая жажда крови. Но это ощущение обманчиво. Потому что если вглядеться, то сквозь это безумие проступает холодный расчет государства, планирующего свое бытие на десятилетия вперед.
Арабо-израильские отношения
Израиль возник и поныне существует в кругу враждебно настроенных к нему государств. Его окружают арабские страны, палестинские арабы живут на его территории. Или евреи живут на арабской территории, тут уж как посмотреть...
Спор между арабами и евреями исторически неразрешим. Арабы считают, что Израиль вообще не должен был создаваться, поскольку Палестина — арабская земля. Евреи настаивают на том, что она столь же арабская, сколько и еврейская, потому что еврейские общины также жили в Палестине испокон веков. И не просто жили, а имели свои государства в I-II веке до нашей эры и ранее.
Пожалуй, можно сказать, что у евреев столько же прав жить в Палестине, сколько и у арабов. И такое противоречие можно было бы разрешить только созданием объединенного арабо-еврейского государства, в котором те и другие жили бы друг с другом в мире и согласии. Но у арабов и евреев ничего такого не получилось. Евреи считают, что по вине арабов, арабы — что по вине евреев, но в рамках данной статьи важен лишь сам факт — арабам и евреям ужиться в Палестине не удалось.
Уже одно это создает неразрешимые противоречия между евреями и арабами. Но и помимо этого достаточно причин для того, чтобы стороны крайне враждебно относились друг к другу.
Статус Иерусалима. Тут всё просто, это священный город и для евреев, и для арабов, так что на него претендуют обе стороны, и от своих претензий не откажутся никогда.
Проблема поселений. На некоторых территориях поселения евреев, по арабскому мнению, совершенно недопустимы. Это сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Евреи частично пошли навстречу, выведя в 2005 г. своих людей из сектора Газа, но уходить с Западного берега реки Иордан не собираются.
Голанские высоты. Данные высоты имеют крайне важное военное значение, поэтому в ходе Шестидневной войны Израиль захватил их и не собирается возвращать законному владельцу, то есть Сирии. Сирийцы же, конечно, с таким подходом категорически не согласны.
Проблема палестинских беженцев. Во время заселения территорий Израиля евреями и далее, в ходе арабо-израильских войн, очень многие палестинцы бежали в другие арабские страны. Как правило, им давали статус беженцев, причем этот статус передавался по наследству, отчего таких беженцев вместе с их потомками сегодня насчитывается порядка 6 млн. чел. При этом арабы, вообще говоря, не образуют единой народности и часто не желают видеть на своей территории «чужих» арабов, каковыми для них являются арабы палестинские. Поэтому арабские страны безоговорочно поддерживают право палестинских арабов-беженцев вернуться на свою историческую родину. Ну а евреям с таким наплывом, конечно, не справиться никак, у них и с имеющимся населением проблем больше чем достаточно, поэтому они всячески против такого «камбэка».
Я принципиально сейчас воздерживаюсь от оценок и деления сторон на правую и виноватую. Важен факт: между Израилем и арабскими странами, считая туда же палестинцев, масса территориальных споров, противоречий и слишком много крови, чтобы в обозримом будущем можно было бы прийти к миру и согласию.
Ирано-израильские отношения
Интересно, что Израиль и Иран далеко не всегда были «на ножах». Конечно, Иран был против создания государства Израиль в Палестине и некоторое время демонстрировал единство с мусульманским миром в этом вопросе. Но при этом уже очень скоро начались закулисные контакты Израиля и Ирана, переросшие в признание Ираном государственности Израиля, хотя бы и де-факто, а затем произошел ряд важных событий, подтолкнувших эти страны друг к другу.
В 1953 г. в Иране шах Мохаммед Реза Пехлеви оказался изгнан из страны им же назначенным премьер-министром М. Мосаддыком, но в результате совместной операции спецслужб США и Англии шах был возвращен к власти. Очевидно, это не могло не повлиять на политические вкусы Пехлеви, так что в 1955 г. между США и Ираном был заключен «Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах». Связи США и Ирана крепли, Иран вошел в СЕНТО — блок мусульманских стран, поддерживаемых США. Внешнеполитический курс Ирана был однозначно проамериканским.
В то же время американцы, вначале дистанцировавшиеся от Израиля, постепенно также сближались с ним. Пожалуй, можно говорить о том, что окончательно курс на поддержку Израиля американцы взяли после Шестидневной войны 1967 г. Кроме того, у Ирана и Израиля оказался общий противник в лице Египта, в котором в 1952 г. в результате переворота установилась республика, ориентированная на сотрудничество с СССР.
Поэтому при шахе ирано-израильские отношения шли по пути укрепления. Израильский порт Эйлат стал важным транзитным пунктом иранской нефти в Европу, иранские студенты учились в израильских ВУЗах, Израиль вел масштабное строительство в Иране и т. д. и т. п.
Но затем в Иране состоялась исламская революция, что привело к резкому охлаждению отношений Ирана и Израиля. Не следует, однако, думать, что это произошло моментально. Конечно, на словах иранские лидеры всячески поносили Израиль и поддерживали его противников, но вот на деле закулисные контакты продолжались и даже ширились.
Попросту говоря, у Ирана и Израиля на тот момент был общий враг в лице Ирака, евреи вовсе не хотели доминирования последнего. В то же время Иран, полностью потеряв поддержку США, находился в изоляции и отчаянно нуждался хоть в каких-то союзниках. Отсюда — скандальная сделка «Иран-контрас», в которой американское оружие, вопреки эмбарго Ирана, все-таки поступало в эту страну — при посредничестве Израиля.
К сожалению, даже и эти отношения вскоре сошли на нет. Косвенной причиной тому стало падение СССР, что в значительной мере меняло баланс сил в регионе. Руководство Израиля опасалось, что США начнут договариваться с арабскими странами и ослабят поддержку их страны, отчего попыталось сыграть на опережение и хоть как-то примириться с арабами на устраивающих их условиях. Но подобное потепление лишало Израиль внешнего врага, что опять-таки могло сократить американскую помощь. И вот тут Иран с его торжеством исламизма и гневными антиизраильскими речами оказался Израилю очень даже кстати...
Подобный израильский разворот не остался, конечно, незамеченным в Иране. А там никто не хотел по-настоящему разрывать отношения с Израилем: страна находилась в изоляции и нуждалась в каком-то канале связи с прочим миром. Но раз израильское правительство начало обострять — Иран ответил тем же. До этого момента, несмотря на всю риторику, Иран мало что делал против Израиля, но теперь он начал помогать ливанской «Хезболле» уже по-настоящему, хотя до того оказывал этой организации лишь символическую поддержку. То же касалось и палестинцев.
Тем не менее даже и это еще не было окончательным разрывом между двумя странами. В 1996 г. возникли предпосылки для потепления. В самом Иране тогда не демонизировали Израиль, президент Хатами «наседал» не на Израиль как таковой, а на сионизм: «У нас нет трудностей с евреями, но мы против сионизма — разновидности фашизма». Израиль сделал шаг навстречу, причем сделал это не кто иной, как Беньямин Нетаньяху, ставший тогда самым молодым премьер-министром Израиля. Он в те годы категорически не одобрял заигрывания с палестинцами и предпочитал видеть врагами арабов, а не персов.
Но точку в возможном потеплении поставила баллистическая ракета «Шахаб-3», испытания которой состоялись в 1997 г.
Она имела дальность до 2000 км (возможно, до 2500 км) и способна была достичь Израиля. А вскоре стала известна и ядерная иранская программа...
В общем, Израиль и Иран территориально весьма удалены друг от друга, и, пока у Ирана не было средств угрожать Израилю, последний еще размышлял, стоит ли ссориться с Ираном или же жить с ним мирно. Но в возможном появлении ядерного оружия у Ирана Израиль усмотрел для себя смертельную опасность: это и стало точкой, за которой нормализация отношений Израиля и Ирана перестала быть возможной. По крайней мере, до полной ликвидации ядерной программы Ирана.
Лично я склонен рассматривать противостояние Ирана и Израиля следствием ошибок еврейской политики куда в большей степени, чем религиозной нетерпимости Ирана. Но это лишь мое личное мнение. В то же время нужно учитывать, что географически Израиль, с его мизерной территорией в 27,8 тыс. кв. км, из которых едва не половина — это пустыня Негев, и с населением, более 90% которого проживает в городах (половина — в агломерациях Иерусалима и Тель-Авива), чрезвычайно уязвим к оружию массового поражения.
Как бы то ни было, Израиль и Иран стали смертельными врагами, а результат для Израиля не замедлил себя ждать: крайне антиизраильски настроенные ХАМАС и «Хезболла» получили серьезную поддержку и финансирование со стороны Ирана и значительно усилились.
Военный потенциал Израиля
В силу вышесказанного, Израиль окружают враждебные ему силы, и он должен быть готовым противостоять возможным атакам стран, численность населения которых кратно больше, чем у Израиля. Сделать это можно, только опираясь на превосходство в технике и тактике, к чему Израиль и стремится.
Военный бюджет Израиля в мирном еще 2016 г. составлял 16 596 млн. долл. и занимал 16-е место в мире, находясь между Канадой (15-е место, 17 461 млн. долл.) и Испанией (14-е, 14 014 млн. долл.). Но весь вопрос в том, что у Канады население в 2016 г. было 35 151 тыс. чел., а в Испании 46 424 тыс. чел., так что на одного гражданина этих стран приходилось в год около 497 и 302 долл. военных расходов соответственно. В Израиле же в 2016 г. проживало всего только 8 522 тыс. чел., и на каждого из них приходилось целых 1 947 долларов военных расходов! По этому показателю Израиль соседствует с США — там на одного гражданина приходится 1 944 долл. военных расходов.
Но США все-таки гегемон, а что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Гигантский оборонный бюджет США в 2016 г. составлял 3,4% их же ВВП, а вот в Израиле стремился к 5,2%.
При этом нужно понимать, что деньги — это только часть проблемы. Израиль в силу малочисленности населения даже теоретически не имел никогда возможности создать самодостаточный ВПК и, в силу этого, вынужден приобретать многие системы вооружений за рубежом. Соответственно, израильтянам мало просто найти деньги, нужен еще поставщик множества самого современного оружия. Таким поставщиком для Израиля стали США.
Американо-израильские отношения
Несмотря на то, что США приветствовали создание еврейского государства, в 50-х годах они относились к нему весьма равнодушно, если не сказать — настороженно. Но положение стало меняться после того, как Израиль показал свою военную состоятельность. Окончательно США выбрали себе Израиль в союзники по результатам Шестидневной войны.
Всё дело было в том, что в данном регионе располагались огромные запасы нефти, и США были заинтересованы в контроле за ситуацией. Израиль показал, что может стать сильнейшей в военном отношении державой в регионе, если его обеспечить всем необходимым, разумеется. Следовательно, у США и Израиля наметилось весьма взаимовыгодное сотрудничество: израильтяне получали первоклассное вооружение и безопасность, а американцы, за не столь уж большие для себя деньги, — продвижение и защиту собственных интересов в регионе.
Разумеется, подобную щедрость следовало объяснить американским избирателям так, чтобы они с ней согласились. Но здесь чрезвычайно к месту пришелся вариант христианской религии, исповедуемый в США.
Примерно 80 млн взрослых американцев — христиане-евангелики (баптисты, пятидесятники, меннониты), и подавляющее большинство из них считает поддержку Израиля правильным и богоугодным делом. Причина тому проста: в Книге Бытия прямо сказано, что земля в Палестине дана евреям Богом в вечное владение. При этом нигде не говорится, что сами евреи обязаны быть христианами.
В 1970 г. помощь США составила 2,6 млрд. долл. в год, но вскоре выросла до 3 млрд. в год постоянных траншей, не считая разовых «вспомоществований», размер которых мог составлять и 1,5 млрд. долл. Кроме этого, поставки вооружений шли по особым ценам и частично дотировались США. Безусловно, взаимоотношения США и Израиля не были безоблачными, случались серьезные скандалы, например с тем же «Иран-контрас». Но все они проходили по категории «милые бранятся — только тешатся» — масштабная поддержка Израиля продолжалась. Так, в 1987 г. Израиль стал первой страной, получившей статус основного союзника вне НАТО, а в 2016 г. Б. Обама заключил соглашение, по которому США обязались предоставлять евреям субсидии на 3,3 млрд. долл. ежегодно.
Подобное сотрудничество продолжается по сию пору и полностью устраивает США и Израиль. Что же могло пойти не так?
США - пик могущества пройден
Соединенные Штаты, без сомнения, все еще являются самой могущественной державой мира и таковой пребудут весьма долго. Но уже не первое десятилетие множатся признаки их угасания. Их политическая система сбоит — на двух последних президентов Соединенных Штатов Америки без слез уже смотреть невозможно. США давно живут не по средствам, их государственный долг нарастает лавинообразно, и администрация ничего не может с этим сделать. Америка все еще удерживает лидерство в научно-техническом прогрессе, но испытывает серьезные трудности на этапе внедрения. В таком важном деле, как военное, которое всегда было на острие НТР, у США множатся серьезнейшие неудачи.
Американцы последовательно провалили программы создания современных эсминцев, литоральных кораблей и фрегатов. Причем во всех случаях заметны ошибки уже на этапе формирования технического задания. А затем и исполнения, когда результат оказывается недостаточного качества и при этом много дороже, чем было задумано.
Провалена программа создания легкого танка (М10 «Букер»), при том что последний был доведен до серийного выпуска, хотя совершенно не соответствовал потребностям армии. Программа создания современной САУ взамен старой, помнящей еще вьетнамскую войну М109, не привела ни к чему и была отменена в 2024 г. Сорваны все сроки по созданию гиперзвукового оружия. «Не взлетели» рельсотроны. Программа создания новых межконтинентальных баллистических ракет срывает сроки, но постоянно растет в цене.
И даже те программы, которые американцы все-таки доводят до серии, сталкиваются с серьезнейшими проблемами. Примером тому F-35A/C/D, семейство самолетов весьма спорных боевых качеств. Но дело даже не в них, а в том, что США, разворачивая свои новейшие истребители и тратя на них баснословные суммы, все равно не могут обеспечить их своевременными поставками запасных частей и техобслуживанием.
Американцы используют «дипломатию авианосцев», поддерживая свое военно-морское присутствие в самых разных регионах планеты. Они все еще сохраняют чрезвычайно мощную судостроительную промышленность, но она не справляется со своевременным вводом в строй боевых кораблей. Даже несмотря на то, что флот сегодня вовсе не так велик, как это было 30-40 лет тому назад. При этом США плохо справляются с эксплуатацией даже и такого флота, не успевая в срок проводить необходимые ремонты.
Американский военный бюджет, занимая первое место в мире, настолько велик, что примерно соответствует сумме военных бюджетов семи стран с крупнейшими после США военными расходами. Но при этом вооруженные силы США испытывают серьезный кадровый голод.
Негативные тенденции хорошо видны и в гражданских отраслях. Пассажирские лайнеры «Боинг», завоевавшие мир в том числе и благодаря эталонной надежности, несмотря на гигантские доходы и бюджеты корпорации, вдруг столкнулись с серьезнейшими проблемами качества.
Всё это по отдельности, разумеется, не говорило бы ни о чём, но вот в комплексе...
О влиянии ослабления США на Израиль
Как уже было сказано выше, Израиль имеет слишком малое население, чтобы сражаться с государствами своего региона «стенка на стенку». Сегодня 9,6 млн. чел. текущей численности населения Израиля — это совсем не 26 с лишним миллионов сирийцев, не почти 93 миллиона иранцев и не 120 миллионов египтян. Именно поэтому Израиль крайне заинтересован в высокоэффективных образцах вооружений, пусть даже они и будут стоить очень дорого. Несмотря на крайне высокую милитаризацию населения, Израиль все равно неспособен выставить в поле многомиллионную армию, а значит, нет особой необходимости в технологичных и относительно недорогих, пригодных для массового выпуска системах оружия.
С дороговизной у американских оружейников никаких сложностей нет, но вот с эффективностью проблем всё больше и больше. В то же время в мире просто нет партнера, который мог бы заменить израильтянам американцев.
Китай? Он больше склонен помогать врагам Израиля, чем самому Израилю, хотя и не отказывается торговать с последним. К тому же продукция его ВПК как раз больше ориентирована на массовые армии — много технологичности и объемов производства, пусть даже в ущерб боевым качествам. Евросоюз? Но сохранившиеся у него компетенции ВПК не совпадают с потребностями Израиля. Бронетехнику евреи делают и сами, причем очень даже хорошую для специфических условий своего театра боевых действий.
Им нужна авиация, а тут у Евросоюза большой провал. Кроме того, Евросоюз не располагает ни силой, ни влиянием для того, чтобы быть заметным игроком на Востоке, потому и не нуждается в Израиле как в представителе своих интересов. Россия? Слишком много стран сегодня в мире видят РФ своим врагом, чтобы у кого-то возникло желание близкого союза с ней. Белоруссия не в счет, она без РФ, очевидно, долго не продержится. И это не говоря уже о том, что в бездну экономического безумия, куда медленно сползают сейчас США, РФ прямо-таки летит на тройке с бубенцами...
Иными словами, Израиль зависим от США. Но поскольку США слабеют, то будут слабеть и позиции Израиля. Сегодня Израиль силен, его военный потенциал превосходит таковой у окружающих его стран. Но с постепенным ослаблением США размеры и качество американской помощи, а также качество поставляемых вооружений будут сокращаться, и превосходство Израиля пойдет на спад.
Получается, сейчас Израиль на пике своих возможностей, но это не столь уж и надолго. Так не пришло ли время правильно распорядиться теми возможностями, которые у Израиля пока еще есть?
Причины агрессивности Израиля
Если согласиться с изложенными выше резонами, то ответ, почему Израиль лезет в вооруженное противостояние с палестинцами, Ливаном и Ираном, лежит на поверхности. Руководство Израиля пытается решить свои проблемы силовым путем, пока у него есть такая возможность. Пока еще силен Израиль. Пока еще сильны США. Потому что потом их сила пойдет на убыль, и шансов успешного силового решения будет все меньше и меньше.
Но почему Израиль начал так поздно, только в 2023 году? Ответ, опять же, очень прост.
У «палестинского вопроса» не существует силового решения в рамках международного законодательства. Решить «палестинский вопрос» можно только мерами, квалифицируемыми как геноцид мирного населения, и руководство Израиля это отлично понимало. Как понимало и то, что если Израиль ни с того ни с сего атакует тот же сектор Газа и приступит к массовым убийствам мирных жителей, то даже США не сможет долго их поддерживать. Слишком уж очевидными и неприглядными будут злодеяния израильских военных в глазах всего мира.
Но 7 октября 2023 г. ХАМАС преподнес руководству Израиля исключительный сюрприз. Оголтелые боевики палестинцев перехлестнули через пограничный барьер и обрушились на мирных жителей. Началась резня. Изнасилования. Жестокие и массовые убийства.
Безусловно, оправдания злодействам боевиков ХАМАС нет и быть не может, гореть им всем в аду, и побыстрее бы! Но своими действиями они создали израильтянам образ без вины пострадавших мучеников, который, конечно, был транслирован всей мощью иностранных СМИ. Таким образом, свидетельства геноцида израильских вооруженных сил хотя бы поначалу оказались заретушированы зверствами ХАМАС: общественное мнение инерционно, и потребовалось бы немало времени, чтобы оно развернулось с позиции «кровожадные ХАМАС режут бедных евреев» в сторону «израильские вооруженные силы уничтожают мирное население Газы».
В общем, если коротко, то нападение ХАМАС дало Б. Нетаньяху значительно больше времени для «наведения порядка в Газе» до осуждения Израиля мировой общественностью, чем у него было до этого.
И то же самое произошло с Ираном. Израиль счел, что для его безопасности жизненно важно лишить Иран ядерного оружия. Своих сил у евреев на такую операцию, разумеется, категорически не хватало: завоевать господство в небе Ирана они могли, но уничтожить ядерные центры — нет, потому-то Нетаньяху и привлек к делу американцев.
Сейчас очень распространена версия, согласно которой, чтобы втравить США в иранскую переделку, Б. Нетаньяху сыграл на личных страхах Д. Трампа, слив ему «информацию» о том, что за покушениями на тогда еще кандидата в американские президенты стоит режим аятолл. Возможно, это именно так Б. Нетаньяху втравил США в это дело, а возможно, и нет. Но повод неважен, а важно то, что затея Б. Нетаньяху удалась и хвост начал вилять собакой — великие и могучие США влезли в совершенно ненужную им авантюру по желанию Израиля. Но следует заметить, что Б. Нетаньяху не единственный представитель своей нации, у которого этот финт хорошо получается. Достаточно вспомнить, как Зеленский крутил руководством Европы, уже не прося, но откровенно вымогая военную и другую помощь...
Выводы
Таким образом, звезды сошлись для Израиля и указали ему войну. Во-первых, по мнению его руководства, следовало ловить момент, пока еще Израиль относительно силен, а США не совсем одряхлели и могут поддержать своего союзника деньгами и прямым участием в боевых действиях. Во-вторых, ХАМАС дал блестящий повод, позволяющий до поры подретушировать жестокие действия по отношению к палестинцам. И в-третьих, Б. Нетаньяху имеет прямую личную заинтересованность. То, что вооруженные силы Израиля проспали атаку ХАМАС 7 октября 2023 г., ему избиратели не простили бы ни за что. Но если Б. Нетаньяху сумеет решить палестинский и иранский вопросы, неважно какой ценой, то всеизраильское признание его великим вождем, в общем-то, гарантировано.
Получится ли у Б. Нетаньяху то, что он задумал, покажет будущее. Мои же личные симпатии — целиком на стороне Ирана, и я желаю ему победы в этом нелегком противостоянии.
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