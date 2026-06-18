Рузвельт и идея глобального доминирования в мире
Кому выгодно?
Официальные поджигатели Второй мировой войны – фашистская Италия, нацистская Германия и милитаристская Япония. На самом деле их назначили виновниками мировой войны, чтобы скрыть тот факт, что Британия и Франция активно провоцировали войну в Европе. А США вообще на всей планете, чтобы выйти из войны единственным победителем. Установить свою власть в Европе и Азии, во всем мире.
США стали организатором мировой бойни, столкнув всех основных мировых игроков. В итоге рухнула мечта Муссолини о Римской империи, погибли Германская империя (второй раз за XX век) и Японская. Понесла большие потери Британская империя, что привело к падению колониальной империи, над которой никогда не заходило солнце. Британцы стали младшими партнерами американцев. Франция уже полностью не оправилась, потеряв статус великой державы, также потеряла колониальную империю.
Европа и Азия были опустошены и во многом легли под Америку. Включая Японию и Южную Корею. Северную Корею и Китай спасли русские. Однако они были страшно опустошены и не были конкурентами Западу во главе с США.
США установили гегемонию долларовой системы. Сталина устранили, и он не успел создать альтернативную глобальную экономическую систему на основе рубля. Соединенные Штаты, питаясь ресурсами почти всей планеты, начали стремительный взлёт к пику своей мощи. По нарастающей покатилась глобализация по-американски. Суррогат-заменитель американской поп-культуры стал мировой культурой. Весь мир стал ориентироваться на модель американского общества потребления.
Цивилизация финансистов-спекулянтов, банкиров-ростовщиков, всесильной пропаганды Си-Эн-Эн (CNN) и Эй-Би-Си (ABC), компьютерной паутины и «фабрик грёз» вроде Голливуда стала мировым гегемоном.
Советский Союз понёс колоссальные людские, материальные потери. Есть мнение, что кровавая мировая бойня так опустошила Россию, обескровила русских, нанесла такие раны, что Советская цивилизация уже не смогла совершить новый рывок в будущее. «Лишь бы не было войны!» — стало лозунгом-заклинанием советской верхушки и общества. Что привело сначала к застою, попыткам договориться с Западом, объединить западную и советскую систему (конвергенция), а затем загниванию и развалу советского глобального проекта и СССР.
Вот и получается, что все основные выгоды от войны получила Америка. Вернее, её хозяева, финансово-промышленный капитал.
США против всех
Истоки Второй мировой войны лежат в Первой мировой. Тогда хозяева США планировали добиться мирового господства, а для этого нужно было сокрушить основных мировых конкурентов – Германию, Россию и Британию. Обогатиться на мировой бойне, создать мировую политическую, финансово-экономическую систему во главе с США.
Часть планов удалось реализовать. В частности, разгромили и разграбили Германскую, Австро-Венгерскую, Османскую и Русскую империи. Вышли за счёт этого из кризиса капитализма, обогатились, стали мировым кредитором. Но не удалось решить другие задачи. Лига Наций не стала организацией во главе с США. Доллар не стал мировой валютой, британский фунт стерлингов сохранил свой статус. Россия в виде СССР выжила и более того, дала миру альтернативный проект развития на основе социальной справедливости и этики совести.
При этом Версальская система изначально закладывала столько «мин», что большая война в Европе стала вопросом времени.
Также на Западе начался новый кризис капитализма конца 1920 — начала 1930-х годов, неизбежный при ссудном (кабальном) проценте. В США этот кризис назвали Великой депрессией. У Америки не осталось выбора: либо развитие кризиса, когда социально-экономическая катастрофа перерастает в политическую вплоть до новой гражданской войны, либо вести Большую игру с целью начала новой мировой бойни, когда можно канализировать свой кризис на мир. Переиграть конкурентов, обогатиться и стать «царем горы» (планеты).
В результате президент Франклин Рузвельт (1933–1945 годы) решил, как отмечал современный русский писатель и историк Сергей Переслегин («Новая история Второй мировой»), решил возможную гражданскую войну в США перевести в империалистическую, глобальную.
Поэтому американский капитал (как и британский) активно поддерживал все очаги войны на планете – Японию на большом Дальнем Востоке натравливали на Китай и Россию, фашистский режим в Италии стал инициатором войны на Балканском полуострове и в Африке. Нацисты во главе с Гитлером в Германии должны были стать главным ударным оружием в очередном «крестовом походе» на Восток.
Кабинет Рузвельта и крупный капитал США раньше всех начали готовить экономику США к мировой войне. В Штатах вводилась чрезвычайная система управления, планирование производства и контроль за ценами. Государство запускает печатный станок, чтобы финансировать важные проекты.
Права граждан ограничены, как во время военного положения. В частности, людей заставляют снова класть сбережения в банки, проводится конфискация золота у граждан и компаний в Федеральный резервный банк. Уклонение от сдачи драгоценного металла грозило 10 годами тюрьмы. Уже в январе 1934 года был принят Закон о золотом резерве, после чего власти девальвировали доллар, установив официальную цену на золото в 35 долларов за тройскую унцию (принимали его по цене 20 долларов). Таким образом, государство моментально обогатилось, увеличив стоимость своих золотых запасов.
Создан мощный сектор государственной экономики. Создаётся самый сильный на планете военный флот. Военный бюджет с 1934 по 1938 годы удвоен, идет милитаризация. Активно развиваются военные проекты, которые должны обеспечить мировое господство США. В частности, атомный проект и создание стратегической авиации.
Права штатов урезаны в пользу центра. Президент получает право издавать указы вместо законов. Усиливаются спецслужбы, в частности ФБР. Кабинет Рузвельта, который противники называют коммунистическим, диктаторским, подавляет олигархов, монополистов, «новых феодалов» в пользу общества и государства. Впервые вводит механизмы социальной защиты граждан.
Однако «Новый курс» Рузвельта даёт только короткую передышку в кризисе капитализма. В 1937 году накатывает новая волна кризиса. Снова вдвое растёт безработица, почти также рухнула и экономика. Америку лихорадит, несмотря на все усилия команды американского президента. Аналитики пророчат экономический крах и новую волну депрессии в начале 40-х годов.
Поэтому США «кровь из носу», любой ценой нужна мировая война. Мировая бойня – это единственная надежда США. Реформы не помогают. Государственный капитализм – всё равно капитализм, долговая экономика постоянно входит в кризис.
Вашингтон подстрекает к агрессии Японию. Японцев могли остановить общими усилиями великих европейских держав, имевших свои интересы в Китае, СССР и самого Китая. Но американцы постоянно подталкивают Японию к развитию экспансии на континенте. Стравливают японцев и русских по сценарию Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Американцы экономически поддерживают агрессию Италии в Эфиопии. Американские корпорации снабжают франкистов в Испании. Нефть и нефтепродукты США питали военные машины Японии и Италии.
США разваливают все попытки создать систему коллективной безопасности в Европе, которая могла бы остановить Италию и Германию. Рузвельт поддерживает курс британского правительства Чемберлена на «умиротворение» Гитлера.
А после мировой войны американцы лицемерно обвинили во всех грехах немцев и японцев. Хотя Германия и Япония были лишь фигурами в Большой игре. США же остались оплотом свободы и демократии. «Спасителями» человечества.
Подготовка к большой войне
«Новый курс» Рузвельта был на самом деле мобилизацией США и подготовкой к большой войне. Причём эта мобилизация и милитаризация началась раньше, чем в Германии, и была глубже, качественней.
Как отмечал русский публицист и футуролог Максим Калашников («Третий проект. Погружение»), в США была построена мобилизационная экономика раньше всех. Американцев заставили сократить потребление и работать как «рабы на галерах». Угроза безработицы и голода заставила американских рабочих вкалывать за гроши. Идти в Корпус гражданского строительства (аналог трудовых армий Троцкого) за доллар в день и питание.
Авиационная и судостроительная отрасли были национализированы. Америка была богаче всех стран, поэтому могла себе позволить строить отдельные танковые заводы. В СССР это были тракторные заводы, где производили и тракторы, и танки, другую технику. Судостроительные верфи в США были чисто военные, а в СССР двойного назначения. На авиационных заводах Америки тысячами клепали боевые машины.
США в середине 30-х годов развёртывают колоссальные программы морского вооружения (именно авианосцы США уничтожат морскую мощь Японии), двух типов «летающих крепостей» (стратегическая авиация), истребительной авиации нового типа, радаров. Американцы готовятся к «удалённой» войне – корабли, авианосцы и дальние бомбардировщики.
Попутно производят целую номенклатуру техники и военного снаряжения: автомобили-амфибии, джипы, вездеходы, тягачи, бульдозеры, различные предметы снабжения, одежду и продукты питания. Американцы лучше всех подготовились к войне. И как только США были готовы, так и началось.
Это позволило США провести милитаризацию экономики раньше гитлеровской Германии. Проблема была в том, что нельзя долго производить оружие и военную технику безнаказанно для экономики. Это основа основ. Деньги брались в долг. Оружие ничего не производит, никого не кормит и не одевает.
Без большой войны США ожидала новая волна жесточайшей депрессии-кризиса. Однако мировая война началась очень вовремя для Америки. Огромный военный воздушный и морской флот оказались востребованными. Оружие и технику по ленд-лизу стали поставлять Британии и СССР.
При этом американцы, как ранее в истории британцы, умело воевали чужими руками, «пушечным мясом». Были сформированы три очага войны: Япония в Азии, Италия и Германия – в Европе. В бойню втянули Китай, почти всю Европу, а затем и Россию.
Также американцы умели вести «удалённую» войну – флот и авиация, но вот сухопутные войска у США традиционно были слабыми. Но Америка была защищена двумя океанами, могла использовать все выгоды своего положения. Ведущую экономику мира и флот.
Расчёт Рузвельта и его команды полностью оправдался. Техника и оружие пригодились. Кризис миновал. Уже в 1944 году безработица в США снизилась с 10 млн. человек до 800 тыс. Заработки американских рабочих выросли вдвое. Прибыли бизнеса были колоссальными. США стали сверхдержавой – военной, атомной, экономической и технологической. Конкурентов перебили, оккупировали (Западная Германия и Япония), ослабили, сделали зависимыми. А формальным главным агрессором, зачинщиком войны остался Гитлер.
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