О бронировании крейсеров «Идзумо» и «Баян»
В прошлой статье я подробно разобрал особенности бронирования крейсера «Баян». Посмотрим теперь на его японских противников.
Схема бронирования «Идзумо»
«В интернетах» можно найти различные варианты схем, но наиболее наглядная, на мой взгляд, представлена у уважаемых А.С. Александрова и С.А. Балакина в их работе ««Асама» и другие».
К сожалению, эта схема кое-где противоречит описанию броневой защиты, которое дают А.С. Александров и С.А. Балакин. Так, по схеме выходит, что участок главного броневого пояса толщиной 178 мм уходит за подачную трубу кормовой башни далее в корму, в то время как согласно описанию он должен был начинаться и заканчиваться под башнями главного калибра.
Есть в ней и другие неточности, но об этом ниже.
Главный броневой пояс (ГБП)
ГБП «Идзумо» в наиболее толстой своей части имел толщину 178 мм. Его высота составляла 2,13 м, а длина — 84,13 м. Такая длина ГБП «Идзумо» позволяла прикрыть 178-мм броней машинные и котельные отделения, а также подбашенные помещения. Но вот прикрывал ли этот пояс погреба боеприпасов 8-дм орудий — сомнительно, потому что на схеме «Асамы» у этого крейсера данные погреба находились не под башнями, а от них в нос, и то же наблюдалось в корме, хотя и в меньшей степени.
При этом проекты «Асамы» и «Идзумо» были весьма схожи, их внутренняя компоновка различалась минимально. Поэтому я не могу ручаться за то, что погреба «Идзумо» защищал 178-мм бронепояс, вероятно, они полностью (носовой) и частично (кормовой) располагались вне защиты его семидюймовых бронеплит.
В то же время оконечности «Идзумо» были защищены значительно легче — в нос и корму ГБП продолжался уже 89-мм броневыми плитами. При этом в носу они доходили до форштевня, а вот в корме до ахтерштевня чуть-чуть не дотянули, оставив примерно метров пять незащищенного борта. Поэтому в носу траверзов у ГБП не имелось, а в корме он был из плит той же толщины, что и оконечности — 89 мм.
Бронепояс этот при нормальном водоизмещении возвышался над водой на 2 фута или на 61 см. Кроме него, цитадель защищала броневая палуба, имевшая толщину 63 мм на всем ее протяжении. Бронепалуба в пределах 178 мм пояса имела скосы, а в оконечностях была карапасной, но тут тоже есть вопросы, и до них мы еще доберемся. Горизонтальная часть броневой палубы располагалась на уровне верхней кромки главного броневого пояса, а скосы соединялись с его нижней кромкой.
Если рассматривать главный броневой пояс «Баяна» и «Идзумо», то можно констатировать, что различаются не столь уж сильно, но «Баян» буквально во всем хоть и немного, но все же уступает японскому крейсеру. Высота бронеплит у «Баяна» на 33 см меньше, протяженность «толстой» части из плит 200/100 мм — короче (приблизительно метров на четырнадцать). И даже с учетом 150/90 мм плит, пожалуй, все-таки не дотягивает до длины 178 мм участка «Идзумо», хоть и совсем немного. При этом «толстый» участок «Баяна» имеет среднюю толщину 150 мм и 167 мм по ватерлинии против 178 мм у «Идзумо». И только в оконечностях стойкость ГБП крейсеров становится сопоставимой, или же у «Баяна» она лучше, если броневые плиты 120/80 и 100/70 все-таки были цементированы. Но при этом у «Баяна» небронированный участок кормы был примерно вчетверо больше, чем у «Идзумо» (20,7 м против 5 м ориентировочно).
В общем, конечно же, нельзя сказать, что на фоне «Идзумо» главный бронепояс «Баяна» никуда не годился, но он все-таки был заметно слабее. За ГБП и у «Идзумо», и у «Баяна» размещались угольные ямы, но у «Баяна» они были сравнительно узкими — как сообщал корабельный инженер Н. Н. Кутейников, на уровне трех примерно метров (10 футов) от ватерлинии ширина угольных ям составляла 7 футов, то есть 2,13 м. С другой стороны, выше, напротив броневого пояса, яма расширялась — возможно, и доходя до 2,5 м, а ширина угольных ям «Идзумо» мне неизвестна. Вероятно, по части угольных ям крейсерам следует засчитать примерный паритет — а это была существенная составляющая защиты цитадели.
И вот если бы сравнение ограничивалось ГБП и угольными ямами, то можно было бы говорить о том, что «Идзумо» имел определенное, но отнюдь не решающее преимущество. Но у «Идзумо» цитадель прикрывалась еще и скосами броневой палубы, а вот у «Баяна» их не имелось. С учетом этого следует констатировать, что вертикальная защита цитадели у «Идзумо» значительно превосходила таковую у «Баяна». Расчеты показывают, что в наиболее защищенной части цитадели «Идзумо» (178 мм ГБП + уголь + скос 63 мм) превосходил по стойкости к бронебойным снарядам защиту «Баяна» (167 мм + уголь) примерно на 40%.
Верхний броневой пояс
Этот элемент броневой защиты «Идзумо» выглядел достаточно интересно. Верхний броневой пояс прикрывал борт только в центре корпуса — на протяжении 53,34 м (у однотипного «Идзумо» «Иватэ» — еще меньше, 51,21 м). Здесь он располагался так, что его нижняя кромка примыкала к верхней кромке главного броневого пояса.
За пределами этой защиты верхний броневой пояс «сворачивал» вглубь корпуса корабля и превращался в броневые траверзы той же толщины, простиравшиеся вплоть до подачных труб носовой и кормовой башен главного калибра. И тут уважаемые А.С. Александров и С.А. Балакин загадали нам две весьма интересные загадки.
Первая: они указали, что на миделе высота верхнего броневого пояса была всего только 1,53 м. И это в высшей степени странно, потому что на схеме бронирования, приведенной выше, мы видим, что пояс сходился с нижней кромкой казематов 6-дм орудий.
Но тогда получается, что высота межпалубного пространства у «Идзумо» здесь составляла всего только 1,53 м! Это, простите, даже для низкорослых японцев как-то чересчур, так что не могу исключать здесь ошибку. С другой стороны, быть может, неверна именно схема, и верхний броневой пояс не примыкал к полу каземата, оставляя ничем не защищенную щель? Теоретически возможно, но как-то сомнительно.
Вторая загадка. На схеме мы видим, что горизонтальная часть броневой палубы проходит по уровню верхней кромки главного броневого пояса в пределах цитадели, то есть там, где борта «Идзумо» защищены 178-мм броней, и лишь далее, в нос и в корму, становится карапасной, то есть постепенно снижается к форштевню и ахтерштевню.
В то же время А. С. Александров и С. А. Балакин пишут, что броневые траверзы, идущие в продолжение верхнего броневого пояса, своей нижней кромкой опирались на броневую палубу и постепенно увеличивались по высоте, дословно:
Если это так, то нужно констатировать, что схема неверна, и что броневая палуба превращалась в карапасную уже в пределах цитадели, при том, что карапас в оконечностях располагался куда ниже, чем на схеме.
Что же до «Баяна», то у него всё было намного проще. Верхний броневой пояс толщиной 60 мм нецементированной стали был, вероятно, выше японского (в той части, где он прикрывал борт), так как занимал одно межпалубное пространство и простирался по борту от форштевня до края кормового каземата.
Логику японцев в целом можно понять: примерно той же руководствовались и мы, проектируя защиту эскадренных броненосцев типа «Пересвет». Цитадель у «Идзумо» весьма мощна, но возвышается над ватерлинией всего только на 61 см в нормальном водоизмещении, а уж в реальной боевой обстановке, с запасами угля, близкими к полным, значительно ниже. Следовательно, достаточно будет даже небольшого крена, чтобы верхняя кромка ГБП оказалась под водой. При этом чем ближе к оконечностям, тем больший крен нужен, чтобы ГБП ушел под воду, так как ближе к форштевню и ахтерштевню расстояние от диаметральной плоскости до ГБП становится всё меньше и меньше, пока не сойдет на нет. Поэтому и нужен «куцый» верхний бронепояс в середине корпуса — обеспечить бронезащиту борта при небольшом крене.
Тем не менее, я склонен рассматривать 127-мм верхний броневой пояс и траверзы к башням главного калибра как одно из самых неудачных решений в броневой защите броненосных крейсеров Японии вообще, и «Идзумо» в частности. Траверзы имели значительную протяженность, большую высоту и весили весьма много. Но при этом они не обеспечивали водонепроницаемости бортов, оставляя оконечности броненосных крейсеров Японии открытыми.
Многие любители военно-морской истории полагают, что раз уж у «Идзумо» и других «асамоидов» главный броневой пояс был «без пяти метров» сплошным и прикрывал оконечности, да еще и с карапасной защитой за ним, то вопросы непотопляемости оконечностей были решены вполне удовлетворительно. Но это, конечно, было совершенно не так, что мы можем видеть на примере повреждений броненосного крейсера «Асама» в Цусимском сражении.
Два десятидюймовых снаряда попали в корму броненосного крейсера в небронированный правый борт очень близко друг от друга, что позволяет предположить это результатом залпа 10-дм башни из двух стволов. Причем попали весьма высоко от ватерлинии, чуть ниже средней палубы. Калибр снарядов определился по входным отверстиям — одно имело ширину 11 дм и никак не могло принадлежать 12-дм снаряду.
Оба снаряда легко преодолели обшивку, по всей видимости попали в переборку на 201 шпангоуте и дали разрыв под средней палубой. В силу дистанции, едва ли можно считать, что снаряды эти были бронебойными, а 10-дм отечественные фугасные снаряды комплектовались пироксилином. При этом количество пироксилина в двух таких снарядах вовсе не поражало воображения, составляя примерно 13,42 кг (по 16,39 русских фунта в каждом снаряде). В результате оказались сильно повреждены средняя палуба, что, однако, оказалось не слишком важным, Но кроме них большой ущерб претерпели
Переборки:
Нижняя палуба:
Осколками угодивших в правый борт снарядов был сильно побит левый борт «Асамы»:
Интересно, что у крейсера оказалось повреждено рулевое управление, правда, в отличие от «Рюрика» его очень быстро удалось вернуть в строй: японцы указывали 6 минут. Что там произошло — мне неясно, карапасная палуба вроде бы не была пробита и должна была защитить рулевое управление.
Но «Асаме» хватило неприятностей и без этого. Броня его оконечностей, плиты 89 мм, не была пробита ни с левого борта, ни с правого, да и карапасная палуба вроде бы не пострадала. Но 16 осколков, издырявивших левый борт, открыли доступ воде в корабль, а поврежденные переборки привели к тому, что она весьма сильно разлилась по корме. Что еще хуже — пробитая нижняя палуба, естественно, утратила герметичность, так что вода разошлась не только по ней, но и пошла ниже, топя помещения вплоть до карапасной палубы. Итог — без всякого пробития брони «Асама» получил дифферент до 1,5 м на корму, на время потерял скорость и вышел из строя.
В то же время броневой пояс «Баяна», хотя и имел вдвое меньшую толщину, защищал куда большую длину борта и носовую оконечность, при том что 60 мм было в принципе достаточно против фугасных снарядов тех лет. Ну а против бронебойных не спасла бы и 127-мм броня, которую русская 8-дм/45 пробивала на 22 кабельтова с отклонением от нормали в 25 град. и 26 кбт, если снаряд попадал строго перпендикулярно плите.
Поэтому на уровне верхнего пояса я считаю защиту «Баяна» и лучше, и рациональнее.
Артиллерия, боевая рубка
Башни главного калибра «Идзумо» имели 152-мм стенки, то есть практически одинаковую защиту с «Баяном», у которого они были 150-мм. Подачные трубы от пола башни и до верхней палубы, а от нее — до средней палубы также защищались 152-мм броней, что опять же соответствовало защите «Баяна». Но вот ниже, на протяжении трех метров, отделявших среднюю палубу от броневой, подачные трубы защищались только продолжением траверзов верхнего пояса.
Эти 3 метра до броневой палубы у «Идзумо» и других «асамоидов» британской постройки защищались 127-мм броней только по бокам и спереди, а вот с тыльной стороны, обращенной к центру корабля, никакой защиты совсем не было. Соответственно, снаряд, прилетевший с острого носового или кормового угла, мог, пробив тонкую обшивку борта над 127-мм траверзом, пробить палубу, и тогда на его пути в подачную трубу вообще не осталось бы никакой защиты.
Кормовая башня «Баяна» была забронирована заведомо лучше — у нее подачная труба по всей высоте, вплоть до броневой палубы, имела 150 мм. Носовая башня «Баяна» имела защиту хуже, чем его же кормовая башня. В связи с тем, что носовая башня стояла на полубаке, ее подачная труба была длиннее. На протяжении двух межпалубных пространств (от палубы полубака до верхней палубы и от нее — до батарейной) она имела 150 мм броню, но ниже — только 60 мм. Однако этот участок подачной трубы прикрывался верхним броневым поясом «Баяна», отчего ее защита составила два слоя по 60 мм каждый.
Этот участок у «Баяна» защищен слабее японского — все же 60+60 мм гомогенной брони сильно уступают в бронестойкости цементированному 127-мм броневому листу. Кроме того, существовала отличная от нуля вероятность, что снаряд, пролетев над верхней кромкой 60-мм броневого пояса, пробьет батарейную палубу, не имевшую броневой защиты, и угодит прямо в 60-мм подачную трубу.
Это, конечно, совсем не красит схему бронирования «Баяна», однако, на мой взгляд, японские корабли, не имевшие бронирования подачных труб, кроме траверзов на участке от средней палубы до броневой, уязвимы куда сильнее. Поэтому, пожалуй, можно говорить о том, что вертикальное бронирование башен и подачных труб «Идзумо» все же уступало таковому у «Баяна».
Тот же вывод относится к горизонтальной защите башен. В предыдущей статье я говорил о том, что 30 мм крыши башен и боевой рубки могло оказаться недостаточно от попаданий крупнокалиберных снарядов. Но на «Идзумо» крыши башен и боевой рубки были еще тоньше — всего только дюйм, то есть 25,4 мм броневой стали.
Что до казематов, то здесь японцы были однозначно впереди. «Идзумо» имел 10 индивидуальных казематов, при этом лицевая, обращенная к врагу сторона имела толщину 152 мм, а боковые и тыльные стороны — 50,8 мм. При этом крыши казематов имели толщину все те же 25,4 мм, что и крыши рубки и башен. Однако, разумеется, такая защита была заметно сильнее, чем 60 мм казематы с 15 мм крышей «Баяна».
Часть средней артиллерии «Идзумо» — 4*6-дм орудия — располагались в палубных установках и защищались только коробчатыми щитами с 76,2-мм лобовой плитой и 31,75-мм боковыми плитами. И хотя толщина щитов была неплохой, но с учетом их сравнительно малой площади защита эта была очень слабой, хотя и лучше, чем ничего. Но не будем забывать, что против 8*6-дм орудий «Баяна» у «Идзумо» было 10 орудий в лучше защищенных казематах и только 4 — в палубных установках. Поэтому 6-дм артиллерия «Идзумо» была защищена однозначно лучше.
То же можно сказать и о боевой рубке. Собственно говоря, у «Баяна» она не была плоха, имея 160 мм стенки, но на «Идзумо» ее сделали совершенно неубиваемой, доведя толщину стенок до 14 дм (356 мм).
Горизонтальная защита
Про крыши казематов, башен и рубок мы уже говорили выше, осталось разобрать броневые палубы. На «Идзумо» она была 63 мм толщины, и ее следовало бы засчитать очень хорошей защитой, если бы не один нюанс. Палуба эта совершенно не была броневой, поскольку выполнялась из двух или, возможно, трех слоев судостроительной стали (у «Асамы» и «Токивы» палуба набиралась из двух слоев 25,4 мм толщины каждый, давая в сумме 50,8 мм). У «Баяна» же броневая палуба представляла собой действительно броневую 30 мм сталь на подложке из двух листов по 10 мм каждый.
С учетом того, что броневая сталь была примерно на 20–30% прочнее судостроительной стали, получается, что 30 мм броневой палубы «Баяна» примерно равноценны 36–40 мм обычной стали, таким образом, 50 мм палуба «Баяна» в «стальном эквиваленте» могла быть оценена примерно в 56–60 мм. То есть практически не отличающейся от той, что была у «Идзумо» и более мощной, чем на «Асаме» и «Токиве». Но при этом мягкая броневая сталь лучше обычной судостроительной сопротивлялась ударам снарядов по касательной, чаще обеспечивая рикошет. Поэтому я считаю сравнительно толстую броневую палубу «Идзумо» второй существенной ошибкой проектировщиков — им следовало бы уменьшить ее толщину за счет использования брони. Глядишь, за счет сэкономленного веса удалось бы не 10, а все 14 орудий 6-дм разместить в казематах...
О защите «Баяна» и «Идзумо» в сферическом вакууме
Как известно, японский броненосный крейсер был значительно крупнее российского — нормальное водоизмещение «Идзумо» составляло 9 503 т, а у «Баяна» — 7 805 т, то есть «Идзумо» был почти на 22% тяжелее. Вес его брони составлял 2 632 т, в то время как у «Баяна» — только 1 449 т, так что по этому показателю выигрыш японского крейсера получался совершенно колоссальным — 82%!
Но куда же употребили японцы это неоспоримое превосходство? Как видно из сравнения выше, «Идзумо» получил большое преимущество над «Баяном» в трех областях, а именно в вертикальной защите:
1. Боевой рубки;
2. Цитадели;
3. Артиллерии калибром 6-дм.
Насколько хорошо был защищен «Идзумо» против бронебойных снарядов 8-дм/45 орудий «Баяна», показывает нижеследующая таблица.
Из которой вполне очевидно, что пробить цитадель «Идзумо» артиллерия «Баяна» могла только на дистанции в 10–15 кабельтов, в то время как артиллерийские установки «Идзумо» могли быть поражены «Баяном» на дистанции 18–22 кабельтова.
А «Баян»? Его цитадель по ватерлинии (167 мм брони плюс уголь) могла быть пробита бронебойным снарядом российского 8-дм/45 орудия с дистанции 14-17 кабельтов. Японская восьмидюймовка была несколько мощнее, поэтому, если бы главный калибр «Идзумо» получил на вооружение первоклассные бронебойные снаряды, то они смогли бы пробить цитадель «Баяна» с дистанции 16-18 кабельтов, а его башни, прикрытые 150 мм броней, — с 21-25 кбт.
Что же до защиты погребов башен главного калибра, то с ней разобраться очень сложно. У «Баяна» район погребов прикрывали 120/80 и 100/70 бронеплиты, за которыми ничего не имелось, но при этом сами погреба располагались «этажом ниже», так что снаряды, пробивавшие главный броневой пояс, взрывались бы не в погребах, а в помещениях над ними. У «Идзумо» же погреба находились, насколько можно понять, вне пределов 178-мм цитадели для носовой башни — полностью, для кормовой — частично. Но тут возникает вопрос.
Схемы «Идзумо» у меня, к сожалению, нет, а на схеме конструктивно схожего с ним «Асамы» погреба располагаются прямо под броневой палубой, что я уже показал выше. Так вот, если верна все-таки схема, тогда эти погреба вполне уязвимы для 8-дм снарядов «Баяна» практически на любых разумных дистанциях, потому что 89 мм борт и 63 скос пробивается ими на 34-37 кбт. Но если А.С. Александров и С.А. Балакин не ошиблись и в районе подачных труб башен ГК японских броненосных крейсеров 127 мм траверзы имели высоту 3 м, тогда выходит, что карапасная палуба располагалась значительно ниже, чем на схемах, то есть даже у подачной трубы она была не на уровне верхней кромки главного броневого пояса, а на уровне хорошо, если ватерлинии, а то и еще ниже!
В общем, возможность влететь в погреба японского крейсера у 8-дм снаряда однозначно была, вопрос лишь в вероятности такого попадания. Мне же остается только констатировать, что и «Баян», и «Идзумо» в части защиты погребов боезапаса 8-дм орудий находились примерно в равных условиях, потому что 8-дм снаряды могли пробивать их защиту практически на любой разумной дистанции боя бронебойными снарядами тех лет.
Кое-какие предварительные выводы
Если бы в распоряжении командира «Идзумо» были качественные бронебойные снаряды, то выходило так, что «Баяну» для того, чтобы пробивать любую броню «Идзумо», следовало сблизиться с ним на 10-15 кабельтов, в то время как «Идзумо» смог бы пробивать любую броню «Баяна» на 16-18 кабельтов. Реально даже и меньше, потому что я делал расчет стойкости защиты «Баяна» по ватерлинии при нормальном водоизмещении, в то время как в бой он бы пошел если не в полном, то в близком к этому, и толщина брони по ватерлинии была бы выше.
При этом на 16-18 кбт и артиллерия «Идзумо», и погреба боеприпасов были бы уязвимы для 8-дм орудий «Баяна» — в безопасности были только машины и котлы, и еще — подачные трубы в районе 178-мм бронепояса, да и то при условии, что «Идзумо» развернут к «Баяну» бортом.
Таким образом, потратив на 82% больше брони, чем создатели «Баяна», англичане вовсе не сделали японский броненосный крейсер ультимативно защищенным от 8-дм бронебойных снарядов. Более того, в ряде боевых ситуаций «Идзумо», из-за своей схемы бронирования, выглядел хуже «Баяна».
Представим себе, что «Идзумо» пытается догнать «Баян». Да, корма «Баяна» была прямо-таки неприлично обнажена, но все-таки его рулевые приводы прикрывала 30-мм броневая палуба, располагавшаяся на 10+10-мм стальной подложке, и располагалась эта палуба ниже уровня моря. От такой брони бронебойный снаряд, скорее всего, рикошетировал бы при попадании. А дальше — башня 8-дм, у которой низ прикрыт броневым траверзом 200/100 мм, то есть на уровне ватерлинии — все те же 167 мм брони, 150-мм подачные трубы и стенки башни.
А что у догоняющего «Идзумо»? Совсем невысокая полоска брони в носу, в нормальном водоизмещении на 60 см от воды, а в реальной боевой — куда ниже. И всё! Остальной нос корабля — всего лишь обшивка, которую бронебой пройдет, не заметив. А за ней — 63 мм карапас, только вот расположен он не горизонтально, а под значительным углом, снижаясь к форштевню, отчего шансов пробить этот карапас у 8-дм бронебоя с «Баяна» куда больше, чем у «Идзумо» — пробить палубу «Баяна» в корме. Там, где погреба «Баяна» прикрыты примерно 150-200 мм броней траверза (узкая часть плит которого находится под броневой палубой) и 150 мм защитой подачной трубы, у «Идзумо» — три метра 127 мм траверзов, чья стойкость явно проигрывает «Баяну». И даже если русский снаряд не пробьет карапас и подачные трубы «Идзумо», повреждения носовой части могут вызвать ее затопление по образцу и подобию «Асамы», отчего «Идзумо», получив дифферент на нос в метр-полтора, вынужден будет прервать погоню. Но ведь тогда «Баян» может и вернуться...
Представим иное: «Баян» догоняет, «Идзумо» уходит. «Баян» тут вообще малоуязвим — его достаточно высокий 60-мм верхний пояс будет приводить к рикошету попавших в корпус снарядов. Опасность лишь в том, если снаряд пройдет прямо над верхней кромкой бронеплит, пробьет верхнюю палубу и поразит 60-мм участок барбета, но это ведь как исхитриться надо... А у «Идзумо» всё то же, что и в носу: относительно уязвимый карапас, три метра ослабленной 127-мм брони и очень хорошие шансы обрести серьезное затопление с потерей хода вовсе без всякого повреждения брони...
Таким образом, даже рассматривая некое эвентуальное столкновение «Баяна» с «Идзумо» в логике зон свободного маневрирования, я не вижу подавляющего преимущества японского крейсера. Особенно с учетом того, что именно «Баян», имея скорость на пару узлов больше, выберет удобную для него дистанцию боя, а огневая производительность его двух одноорудийных башен мало уступает (если вообще уступает) четырем восьмидюймовкам «Идзумо».
Но всё вышесказанное работало лишь тогда, если бы в погребах «Идзумо» были полноценные и эффективные бронебойные снаряды. Вот только их не было, потому что, как я уже многократно писал ранее, японские бронебойные снаряды являлись, фактически, разновидностью фугасных. А кроме того, защита боевого корабля вовсе не ограничивается толщинами и площадями его брони. Давайте же рассмотрим, к чему могло привести противостояние «Идзумо» и «Баяна» в реальных условиях русско-японской войны.
Продолжение следует...
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