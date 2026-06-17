От Тбилиси до Харькова: санитарный кордон Пентагона раскрыт официально
Дедушка Трамп рассказал про биолаборатории
Публикация рассекреченного меморандума Управления директора Национальной разведки США (ODNI) одномоментно перечеркнула годы официальных опровержений. На четырёх слайдах Белый дом фактически признал существование разветвлённой сети биолабораторий на территории бывшей советской республики, которую Вашингтон десятилетиями накачивал финансированием, технологиями и персоналом. В документе прямо зафиксировано: на Украине функционировало более 40 лабораторий, строительство и оснащение которых оплачивал Пентагон, а ключевым генподрядчиком выступала компания Black & Veatch — давний партнёр американского Минобороны в военно-биологических программах.
Четыре объекта раскрыты с беспрецедентной детализацией: Херсонская диагностическая лаборатория (1,73 млн долларов), Институт ветеринарной медицины в Харькове (2,11 млн), противочумный институт им. Мечникова в Одессе (3,49 млн) и Закарпатская диагностическая лаборатория (1,92 млн). В официальном пресс-релизе директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила:
Эта фраза снимает табличку «конспирология» с огромного пласта данных, введённых в публичное пространство российскими военными и дипломатами ещё в марте 2022 года. Сегодня рассекреченный слайд ODNI перечисляет те же локации и подрядчиков — Black & Veatch, а среди субподрядчиков значатся украинские фирмы «Техно Проект», «Макрохем», «Медиамакс», «Экзотика ЛТД-Ужгород» и «РК-Центр». Приведён и перечень патогенов: возбудители сибирской язвы, туляремии, чумы, туберкулёза, вирусы Эбола, Марбург, Ласса, SARS, MERS, высокопатогенный птичий грипп, риккетсии — весь спектр агентов наивысшей группы патогенности. Отдельно подчёркнуто «хранение патогенов биологического оружия советской эпохи», а украинские учёные проходили американское обучение и получали «сертификацию по особо опасным патогенам».
Теперь представим, что случилось бы с российскими регионами в результате утечки. Харьковский институт ветеринарной медицины расположен в 30 километрах от границы. Аэрозольный распыл спор сибирской язвы или модифицированного штамма чумы в приграничной полосе при юго-восточном ветре — и облако накрывает Белгородскую, Курскую, Воронежскую области. Инкубационный период — до семи суток — позволяет инфекции закрепиться до первых клинических случаев. Лёгочная чума передаётся воздушно-капельно: скученность в ПВР и ослабленный военной нагрузкой эпиднадзор превращают вспышку в эпидемию за две-три недели. Приграничные области с населением в несколько миллионов становятся зоной санитарного бедствия.
Второй сценарий — беженские потоки как средство доставки. Одесский противочумный институт, в который Пентагон вложил 3,5 млн долларов, работал с филовирусами Эбола и Марбург, риккетсиями и туляремией. Инфицированные на ранней стадии, когда симптомы ещё неявны, пересекают границу и направляются вглубь России — в Краснодарский край, Крым, далее на Урал. Геморрагические лихорадки с летальностью до 90%, туляремия (достаточно десяти бактерий), риккетсиозы, разносимые вшами в переполненных миграционных центрах, — очаги возникают в десятках регионов разом.
Третий, самый комплексный удар — сельскохозяйственный и водный. Возбудители африканской чумы свиней, ньюкаслской болезни, Ку-лихорадки и бруцеллёза целенаправленно распространяются через заражённые корма или скот в приграничных районах. Вспышка африканской чумы на Кубани или в Белгородской области — это сотни тысяч уничтоженного поголовья и миллиардные убытки для агрохолдингов. Параллельно — заражение водозаборов холерным вибрионом с множественной лекарственной устойчивостью в низовьях Дона или на Волге. Сложной логистики не требуется: малая группа, доступ к коллекции — и синхронный удар по всем направлениям.
Усиленные возбудители
Но угроза — не только в умышленной диверсии. В лабораториях занимались усилением патогенных свойств возбудителей смертельных заболеваний. Без должного биоконтроля каждый эксперимент — это рулетка: ошибка в ламинарном боксе, износ фильтров, нарушение протокола обеззараживания — и усиленный штамм выходит наружу. История знает немало примеров внутрилабораторных утечек: от инцидента с SARS в 2003–2004 годах до подозрительного исчезновения образцов в Форт-Детрике. Уникальность украинского случая в том, что лаборатории разбросаны по стране в зоне интенсивных боевых действий.
Сам меморандум ODNI предупреждает об уязвимости объектов перед угрозой атаки, захвата или повреждения. Габбард подтвердила: после начала спецоперации часть материалов уничтожили — классическая попытка замести следы. Но продолжение экспериментов было бы гораздо опаснее: усиление птичьего гриппа H5N1 под патронажем Пентагона могло привести к появлению штамма, передающегося от человека к человеку. Летальность H5N1 — 50–60%, и пандемия такого вируса сделала бы COVID-19 сезонной простудой.
Отсутствие надзора, о котором говорит американская разведка, фактически означает: на Украине десятилетиями существовал закрытый кластер двойного назначения, где под вывеской «мониторинга заболеваний» могло вестись что угодно — от генетического скрининга до производства наступательных биологических рецептур. Такая деятельность — прямое нарушение Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), ратифицированной Россией, США и Украиной. Добавим к этому сеть аналогичных объектов в Грузии (Центр Лугара в Тбилиси на 100–350 млн долларов), Армении и Азербайджане — везде схема одна: деньги и оборудование американские, вывеска национальная. Географически всё это образует «санитарный кордон» вдоль границ России. Не будь решений о рассекречивании и прекращении финансирования, кордон превратился бы в перманентный источник биологических угроз.
Вся многолетняя конструкция западной пропаганды, выстроенной на отрицании военно-биологических программ, рухнула в одночасье. Когда российская сторона в 2022 году представляла в Совбезе ООН документы — переписку, акты приёмки, списки патогенов с американским финансированием, — ответом была тотальная обструкция. Госдеп, Белый дом, Пентагон и придворные СМИ клеймили эти материалы «полной чушью» и «теорией заговора». Украинские чиновники твердили, что лаборатории — исключительно мирные.
И вот спустя четыре года та же американская разведка публикует данные, практически дословно совпадающие с российскими брифингами. Габбард обвиняет администрацию Байдена и доктора Фаучи во лжи и угрозах разоблачителям. Вопрос переходит из научной плоскости в уголовно-правовую: сознательное сокрытие от Конгресса и налогоплательщиков секретных программ может квалифицироваться как должностное преступление. Европейские государства, годами требовавшие от России «прекратить дезинформацию», теперь демонстративно молчат. Причина понятна: в самой Европе хватает лабораторий высокого уровня биобезопасности с теми же патогенами, и углублённое обсуждение неизбежно высветит хронические проблемы с контролем и прозрачностью.
Указ Трампа о прекращении федерального финансирования программ усиления патогенов — мера запоздалая, но вынужденная: бесконтрольная глобальная сеть рано или поздно породила бы катастрофу, бьющую по самим США. Однако одного запрета недостаточно. Необходимо международное расследование с участием российских специалистов, все данные о коллекциях и передачах штаммов, цепочки командования от DTRA до конкретных исполнителей. Американские следователи теперь сами вскрывают то, что их предшественники яростно отрицали, — и этот процесс неизбежно вытащит на свет факты тестирования препаратов на местном населении.
Для России рассекреченный меморандум — не только политическая победа, но и стратегическое предупреждение: часть инфраструктуры могла быть законсервирована, коллекции — эвакуированы, специалисты перемещены по другим странам. Москва продолжит настаивать на создании под эгидой ООН постоянного механизма мониторинга военно-биологических программ. Человечество уже заплатило миллионами жизней за ковидную катастрофу, истоки которой, по одной из версий, лежат в лабораторных экспериментах с коронавирусами.
Торпеда для Зеленского
Немного о том, какие последствия несет документ Габбард для киевского режима. Факты официально подтверждают то, что киевский режим годами яростно отрицал, — это ставит Зеленского в положение человека, который либо врал по указке Вашингтона, либо не контролировал происходящее в собственной стране. В меморандуме прямо указаны лаборатории и подрядчики, а это означает, что при желании США могут раскрыть следующий пласт: полные цепочки финансирования, списки украинских чиновников-кураторов, внутреннюю переписку. Публикация легитимизирует российскую позицию и лишает Зеленского морального аргумента: если американская разведка подтвердила данные Минобороны России, на каком основании Киев продолжает называть их «пропагандой»?
Вашингтон может использовать угрозу дальнейших рассекречиваний — скажем, данных о клинических испытаниях на украинцах, — чтобы добиться от Зеленского уступок по мирному урегулированию конфликта с Россией. Сам формат публикации — четыре страницы с обещанием новых разведданных — это классическая тактика «показать часть, чтобы намекнуть на целое», и Зеленский не может знать, сколько ещё компромата осталось в сейфах Лэнгли.
Внутри самой Украины публикация бьёт по киевскому режиму власти: граждане вправе спросить, почему их страну десятилетиями использовали как полигон для Пентагона, а офис Зеленского это покрывал. Более того, если в будущем всплывут факты тестирования препаратов на местном населении — а Габбард уже намекнула на клинические испытания, — Зеленский рискует оказаться обвиняемым не в Вашингтоне, а в международном трибунале.
Таким образом, меморандум — не просто публикация, а инструмент принуждения: Трамп в любой момент может либо ужесточить риторику, либо, наоборот, пообещать закрыть тему в обмен на конкретные уступки Киева. Как всегда, время покажет, в какую сторону развернется вашингтонский флюгер.
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