Переход в «высшую лигу»: Турция представила баллистическую ракету Tayfun Block 4
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Турецкая компания Roketsan представила макет баллистической ракеты Tayfun Block 4, то есть четвёртой по счёту модификации.
Новая версия, размещаемая на шасси грузовика Derman 8х8 от местной компании Koluman, имеет улучшенные ТТХ, хотя многие из них официально не раскрываются. Согласно оценкам западных обозревателей, её дистанция действия превысила 1000 км (что переводит её в разряд ракет средней дальности), в то время как базовый вариант Block 1 мог пролететь 500–800 км. Длина возросла с 6,5 до 10 м, калибр – с 610 до 938 мм. Масса Block 4 составляет 7,2 т (сведения о весе БЧ отсутствуют) вместо 2,3 т.
Мобильная ПУ для Tayfun Block 1 / Block 2:
Все эти данные делают прогнозируемую дальность в 1000 км и более близкой к истине, что, если она подтвердится, обеспечит Турции переход в «высшую лигу» стран, обладающих столь мощными средствами поражения.
Мобильная ПУ для Tayfun Block 4:
Во время презентаций на выставках представители разработчика подчёркивали, что ракета создана для эффективного преодоления современных систем ПРО и способна нести маневрирующий головной блок.
Макет Tayfun Block 4:
Как отмечают турецкие обозреватели, для выполнения таких задач БЧ обязана развивать гиперзвуковую скорость. По их мнению, новая модификация Tayfun способна достичь 5,5 Мах, однако данные выводы выглядят голословными. Тем более официально Roketsan подтверждает только массогабаритные характеристики Block 4 и запуск комплекса в серийное производство.
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