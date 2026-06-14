Переход в «высшую лигу»: Турция представила баллистическую ракету Tayfun Block 4

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Переход в «высшую лигу»: Турция представила баллистическую ракету Tayfun Block 4

Турецкая компания Roketsan представила макет баллистической ракеты Tayfun Block 4, то есть четвёртой по счёту модификации.

Новая версия, размещаемая на шасси грузовика Derman 8х8 от местной компании Koluman, имеет улучшенные ТТХ, хотя многие из них официально не раскрываются. Согласно оценкам западных обозревателей, её дистанция действия превысила 1000 км (что переводит её в разряд ракет средней дальности), в то время как базовый вариант Block 1 мог пролететь 500–800 км. Длина возросла с 6,5 до 10 м, калибр – с 610 до 938 мм. Масса Block 4 составляет 7,2 т (сведения о весе БЧ отсутствуют) вместо 2,3 т.



Мобильная ПУ для Tayfun Block 1 / Block 2:


Все эти данные делают прогнозируемую дальность в 1000 км и более близкой к истине, что, если она подтвердится, обеспечит Турции переход в «высшую лигу» стран, обладающих столь мощными средствами поражения.

Мобильная ПУ для Tayfun Block 4:



Во время презентаций на выставках представители разработчика подчёркивали, что ракета создана для эффективного преодоления современных систем ПРО и способна нести маневрирующий головной блок.

Макет Tayfun Block 4:


Как отмечают турецкие обозреватели, для выполнения таких задач БЧ обязана развивать гиперзвуковую скорость. По их мнению, новая модификация Tayfun способна достичь 5,5 Мах, однако данные выводы выглядят голословными. Тем более официально Roketsan подтверждает только массогабаритные характеристики Block 4 и запуск комплекса в серийное производство.

9 комментариев
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  1. Pivot Звание
    Pivot
    +7
    Вчера, 18:48
    Ну в конце автор, обязательно усомнился, как это так турки не могут сделать ракету со скоростью 5 махов, мы же смогли, китайцы смогли, а турки не могут. Как задолбали такие тупые выводы. Автор может вас привязать к этой ракете, потом расскажете голословное заявление или действительно 5 махов?
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +2
      Вчера, 19:17
      По мне так "высшая лига" - это водородный клуб. Это даже круче чем ядерный клуб. В него входили (согласно очередности вступления): США, Евросоюз (ЕКА), Китай, Япония, СССР. К сожалению, Россия вылетела из водородного клуба. РД-0120 ("Энергия") - его технологию производства мы уже утратили. КВТК для Ангары (3 ступень) обещают сделать теперь уже 2028 году..
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 19:02
    Интересно,а против кого так стремительно развиваемся. А?
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Вчера, 19:43
      Если Вы про турок, то против нас конечно же. Не против же Израиля, правда?
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Вчера, 20:10
        Цитата: Aken
        Не против же Израиля, правда?

        Вообще-то министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар уже говорил о возможной войне с Турцией.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Вчера, 20:46
          Пугают друг друга.......
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Вчера, 23:40
        А давайте ей,Турции, вернём Болгарию вместе с Шипкой, нам они, всё одно,ни к чему wassat
  3. Aken Звание
    Aken
    0
    Вчера, 19:41
    Стратегическое преимущество России катастрофически скукоживается.
    Наш генералы не сумели превратить временное преимущество в победу, потеряли время. Нас обошли на вираже.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +2
      Вчера, 22:18
      Цитата: Aken
      Стратегическое преимущество России катастрофически скукоживается.

      В чем оно было проявлено и когда? И как использовалось?