«Точность, безопасность и быстрота»: Франция переходит на самоходные миномёты
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Французская армия в преддверии прогнозируемой на Западе войны с Россией проходит трансформацию, по итогам которой она должна выйти на новый уровень манёвренности, которая, как предполагает командование, позволит ей одержать победу на поле боя.
В мае было заявлено о первом развёртывании за рубежом в рамках учений Kevadtorm 26, проходивших в Эстонии, бронемашин Griffon MEPAC. Они оснащены 120-мм миномётной системой 2R2M от компании Thales. Нарезной ствол (разработанный на основе буксируемого миномёта MO 120 RT) позволяет вести огонь обычными боеприпасами на дистанцию до 8–13 км, а новыми перспективными – до 15 км. При этом, как утверждается, точность поражения возросла примерно в 3 раза по сравнению со старыми буксируемыми аналогами.
2R2M оснащён лотком автоматического заряжания, что позволило достичь темпа огня 10 выстрелов в минуту.
В отличие от классических буксируемых систем, экипаж из 4 чел. работает внутри защищенной бронёй машины. Во время ведения огня раскрываются специальные створки на её крыше, которые автоматически закрываются сразу после окончания стрельбы.
Griffon MEPAC:
Griffon MEPAC действует по принципу «Бей и беги». За счёт интеграции в цифровую СУО ATLAS, машина может развернуться на позиции, отстрелять серию мин и уехать до того, как противник успеет нанести ответный артиллерийский удар. Весь цикл от остановки до открытия огня занимает менее одной минуты.
Всего планируется закупить 54 единицы MEPAC к 2028 году (ещё 24 экземпляра заказала Бельгия). Каждый артиллерийский полк французской армии в конечном итоге будет оснащен 8 машинами Griffon MEPAC (чего достаточно для вооружения батареи). Взамен эти подразделения передадут свои буксируемые гладкоствольные 120-мм минометы Mo 120 F1 пехоте.
120MC:
Возможно, что армия закупит и 120-мм нарезную миномётную систему 120MC от Thales. В компании сообщили, что этот проект «достиг ключевого этапа» благодаря успешной демонстрации. В ходе испытаний система произвела 50 выстрелов и «продемонстрировала точность, безопасность и быстроту развертывания». В ходе тестирования миномёт был размещён на шасси голландского лёгкого бронеавтомобиля VECTOR 4x4 от Defendure.
Больших подробностей о новой системе 120MC предоставлено не было.
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