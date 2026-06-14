«Точность, безопасность и быстрота»: Франция переходит на самоходные миномёты

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«Точность, безопасность и быстрота»: Франция переходит на самоходные миномёты

Французская армия в преддверии прогнозируемой на Западе войны с Россией проходит трансформацию, по итогам которой она должна выйти на новый уровень манёвренности, которая, как предполагает командование, позволит ей одержать победу на поле боя.

В мае было заявлено о первом развёртывании за рубежом в рамках учений Kevadtorm 26, проходивших в Эстонии, бронемашин Griffon MEPAC. Они оснащены 120-мм миномётной системой 2R2M от компании Thales. Нарезной ствол (разработанный на основе буксируемого миномёта MO 120 RT) позволяет вести огонь обычными боеприпасами на дистанцию до 8–13 км, а новыми перспективными – до 15 км. При этом, как утверждается, точность поражения возросла примерно в 3 раза по сравнению со старыми буксируемыми аналогами.



2R2M оснащён лотком автоматического заряжания, что позволило достичь темпа огня 10 выстрелов в минуту.

В отличие от классических буксируемых систем, экипаж из 4 чел. работает внутри защищенной бронёй машины. Во время ведения огня раскрываются специальные створки на её крыше, которые автоматически закрываются сразу после окончания стрельбы.

Griffon MEPAC:



Griffon MEPAC действует по принципу «Бей и беги». За счёт интеграции в цифровую СУО ATLAS, машина может развернуться на позиции, отстрелять серию мин и уехать до того, как противник успеет нанести ответный артиллерийский удар. Весь цикл от остановки до открытия огня занимает менее одной минуты.

Всего планируется закупить 54 единицы MEPAC к 2028 году (ещё 24 экземпляра заказала Бельгия). Каждый артиллерийский полк французской армии в конечном итоге будет оснащен 8 машинами Griffon MEPAC (чего достаточно для вооружения батареи). Взамен эти подразделения передадут свои буксируемые гладкоствольные 120-мм минометы Mo 120 F1 пехоте.

120MC:



Возможно, что армия закупит и 120-мм нарезную миномётную систему 120MC от Thales. В компании сообщили, что этот проект «достиг ключевого этапа» благодаря успешной демонстрации. В ходе испытаний система произвела 50 выстрелов и «продемонстрировала точность, безопасность и быстроту развертывания». В ходе тестирования миномёт был размещён на шасси голландского лёгкого бронеавтомобиля VECTOR 4x4 от Defendure.

Больших подробностей о новой системе 120MC предоставлено не было.

15 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -12
    Вчера, 20:32
    Ага,ага. . .как в отличном советском фильме "Свадьба в Малиновке"-Трубка пятнадцать,прицел 120, бац,бац и мимо. . .так и у французов скорей всего и будет с их самоходыми миномётами. . . winked
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Вчера, 20:37
      Цитата: андрей мартов
      Ага,ага. . .как в отличном советском фильме "Свадьба в Малиновке"-Трубка пятнадцать,прицел 120, бац,бац и мимо. . .так и у французов скорей всего и будет с их самоходыми миномётами. . . winked

      Противодроновой защиты никакой нет. Этот миномёт даже до позиции не доедет. Труповозка.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +2
        Вчера, 20:49
        Этот миномет против белых граждан Франции, в защиту черных граждан ☝️
      2. ученый Звание
        ученый
        +2
        Сегодня, 02:23
        Цитата: Бородач
        Труповозка

        Есть потенциал делать подобные минометы беспилотными.
    2. cmax Звание
      cmax
      +8
      Вчера, 21:54
      Цитата: андрей мартов
      Ага,ага. . .как в отличном советском фильме "Свадьба в Малиновке"-Трубка пятнадцать,прицел 120, бац,бац и мимо. . .так и у французов скорей всего и будет с их самоходыми миномётами. . . winked

      И откуда вы такие умные здесь? Научили бы уж МО как быстрее дойти до Ужгорода!. Такой талант ещё одного "аналитика" пропадает. Под этой статьей многие "великие" уракальщики отметились. Вопрос, почему каждый день по несколько важных предприятий в России горит от мать их " обломков", раз все просто и понятно. Они неумные люди ( Европа), мы очень умные ( своя стать). Имхо
  2. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    0
    Вчера, 20:40
    действует по принципу «Бей и беги»
    ну это еще не придел совершенству. Вот когда научатся бить на бегу, а еще лучше на лету, то это действительно будет интересно.
  3. Грац Звание
    Грац
    0
    Вчера, 21:29
    54 единицы за 3 года, ну такое себе достижение
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Вчера, 22:55
      Это всего лишь одна страна, а стран в составе НАТО много...
  4. tabex Звание
    tabex
    +3
    Вчера, 22:24
    Мне кажется порою, что лет через пять десять такие мины уже не понадобятся. Вся серая зона будет насыщена различными дронами, с ии, охотящимися на все живое. Пойду попробую пересмотреть фильм крикуны 1995 г на эту тему.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Вчера, 23:36
      Цитата: tabex
      Мне кажется порою, что лет через пять десять такие мины уже не понадобятся. Вся серая зона будет насыщена различными дронами, с ии, охотящимися на все живое

      и килл-зона будет более широкая и по тылам будут прилетать в т.ч. бпла с отравляющимися веществами, мы то от своего ХО давно избавились..
  5. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Вчера, 23:02
    Круто, а потом прилетает 2-3 ФПВ и кирдык котенку.
  6. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 23:40
    ...СМ и раньше у французов были, только на гусеничном ходу, ну а тут на колесное шасси просто перешли, оно дешевле и в производстве и в эксплуатации на европейском ТВД во всяком случае...
  7. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 00:20
    Цитата: Бородач
    Цитата: андрей мартов
    Ага,ага. . .как в отличном советском фильме "Свадьба в Малиновке"-Трубка пятнадцать,прицел 120, бац,бац и мимо. . .так и у французов скорей всего и будет с их самоходыми миномётами. . . winked

    Противодроновой защиты никакой нет. Этот миномёт даже до позиции не доедет. Труповозка.

    Если доработать это только. А так идея то хорошая. Дроны могут и закончиться однажды и тогда такие штуки будут в ходу.
  8. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 00:20
    Цитата: Vitaly.17
    действует по принципу «Бей и беги»
    ну это еще не придел совершенству. Вот когда научатся бить на бегу, а еще лучше на лету, то это действительно будет интересно.

    Боюсь это следующий этап.
  9. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 00:24
    Цитата: Варяжко
    Круто, а потом прилетает 2-3 ФПВ и кирдык котенку.

    Ну я бы перестал вечно надеяться на фпв. Это вообще дурная наша манера считать, что у тебя какая-то вундервафля. Пора думать на шаг вперед. Не как генералы. Завтра враг найдет решение от фпв и опять будем превозмогать? Реально в армии нужен нормальный менеджер по развитию, желательно относительно честный.