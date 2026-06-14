Трамп матерно отреагировал на решение Нетаньяху ударить по Бейруту

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Трамп матерно отреагировал на решение Нетаньяху ударить по Бейруту

Трамп прокомментировал удар Израиля по Бейруту на фоне проходящих переговоров с Ираном с использованием ненормативной лексики. По словам американского президента, он позвонил Нетаньяху и высказал свое отношение к действиям израильской армии.

Дональд Трамп раскритиковал удары Израиля по району Дахия Бейрута, нанесенные сегодня израильскими ВВС. Причем сделал он это якобы с применением матерных слов. По крайней мере, так утверждают американские медиа. Согласно имеющимся данным, Трамп заявил буквально следующее: «Я разговаривал с Нетаньяху. Я сказал ему: “Что ты, *****, творишь?” (What the f.. are you doing?).



Зачем Биби понадобилось проводить эту чертову атаку? Я был очень зол. Я дал ему это понять. У него нет никакого чувства меры. Я дал ему это понять.

Между тем Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение продолжить переговоры с США по вопросу урегулирования конфликта, несмотря на удары Израиля по Ливану. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его словам, Ирану необходимо восстановить отношения с соседними странами, а без мирного соглашения с США этого не будет.

Трамп в свою очередь заявил, что удар Израиля был нанесен якобы за час до запланированного подписания соглашения, но это никак не отразится на договоренностях. По утверждению президента США, документ в любом случае будет подписан сегодня, но в виртуальности, а физическое подписание состоится через неделю.
42 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 20:42
    Все что прошло через конгресс США Трампу не отменить ,чем натанияху и зеленский нагло пользуются .
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +4
      Вчера, 22:41
      Вот что мы тут обсуждаем, какой то Трамп какие то договоренности, победы в СВО... Матом вот тут блокируют... ЯЯ
      вот себе на похороны скопил полмиллиона с военной пенсии, зашел (ну мимо проходил) в похоронное агентство и спросил, сколько стоит.... нет блин, (опять не нормативная лексика) мне еще жить и жить, что бы меня
      похоронили Спасибо нашим руководителям, а при ССр мне бесплатный трехкратный залп был положен.. САРКАЗМ и смеюсь....
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Вчера, 22:47
        Цитата: НИКНН
        ЯЯ
        вот себе на похороны скопил полмиллиона с военной пенсии, зашел (ну мимо проходил) в похоронное агентство и спросил, сколько стоит.... нет блин, (опять не нормативная лексика)

        Так какая цена, если конечно гроб не золотой?
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Вчера, 22:52
          Цитата: Теренин
          Так какая цена, если конечно гроб не золотой?

          Ну двести если ты бомж, а остальное по договору... или вообьще могут тело не отдать, но по среднему 400 - 500 ну это у нас в нижнем новгороде., по регионам не тестировал
        2. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Вчера, 22:53
          Ну это с 9 дней и 40 дней.........
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +2
            Вчера, 23:40
            Цитата: НИКНН
            Ну это с 9 дней и 40 дней.........

            На сколько человек?
        3. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Вчера, 23:20
          Вы меня не провоцируйте, у вас есть яндекс поиск и не знаю как там в вашем регионе, но мне умирать категорически расхотелось. hi
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 06:45
            Цитата: НИКНН
            но мне умирать категорически расхотелось.

            Раньше времени умереть невозможно… no
            Таки в каком хорошем месте будем радостно отмечать освободившиеся полмиллиона с военной пенсии? drinks fellow
      2. Мрачный Жнец Звание
        Мрачный Жнец
        +2
        Вчера, 22:54
        Цитата: НИКНН
        Вот что мы тут обсуждаем, какой то Трамп какие то договоренности, победы в СВО... Матом вот тут блокируют... ЯЯ
        вот себе на похороны скопил полмиллиона с военной пенсии, зашел (ну мимо проходил) в похоронное агентство и спросил, сколько стоит.... нет блин, (опять не нормативная лексика) мне еще жить и жить, что бы меня
        похоронили Спасибо нашим руководителям, а при ССр мне бесплатный трехкратный залп был положен.. САРКАЗМ и смеюсь....

        Бесплатный трехкратный залп вам и сейчас положен. Если вы не те.
        Подполковник?
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Вчера, 22:56
          Спасибо , но как то не хочется. hi
          1. Мрачный Жнец Звание
            Мрачный Жнец
            +2
            Вчера, 23:09
            Цитата: НИКНН
            Спасибо , но как то не хочется. hi

            Дык мне тоже положен. И тоже нё хочется. :9)
            1. НИКНН Звание
              НИКНН
              0
              Вчера, 23:12
              Ну как то вместе тогда. hi drinks ......
        2. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Вчера, 23:07
          Да еще и с выслугой. Да дело то не в этом... Я понял, что вы сами в курсе... За Россию печаль, себе я на похороны сделаю.. А вот как остальным?
          1. commbatant Звание
            commbatant
            0
            Вчера, 23:26
            Цитата: НИКНН
            А вот как остальным?

            Дешевый вариант кремация (за деньги) и общая могила...
          2. Мрачный Жнец Звание
            Мрачный Жнец
            0
            Вчера, 23:39
            Цитата: НИКНН
            Да еще и с выслугой. Да дело то не в этом... Я понял, что вы сами в курсе... За Россию печаль, себе я на похороны сделаю.. А вот как остальным?

            Ну как то без трехкратных залпов. :)
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Вчера, 23:39
        Цитата: НИКНН
        ЯЯ
        вот себе на похороны скопил полмиллиона с военной пенсии, зашел (ну мимо проходил) в похоронное агентство и спросил, сколько стоит.... нет блин, (опять не нормативная лексика) мне еще жить и жить, что бы меня
        похоронили

        Ну так если вы в Москве решили похорониться - там и 10 млн может не хватить.

        Цитата: НИКНН
        при ССр мне бесплатный трехкратный залп был положен..

        И все.Не более...
        А сейчас в случае смерти на службе - больше 10 млн.
        Для государства разница заметная- оно с удовольствием ограничилось бы пачкой патронов на трехкратный залп.
      4. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 05:02
        А скидку тем, кто согласен ложиться сегодня, дают?
    2. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 03:13
      Цитата: tralflot1832
      Все что прошло через конгресс США Трампу не отменить ,чем натанияху и зеленский нагло пользуются .

      Ну так то да, но будь Трамп более самостоятелен, мог бы добиться выполнения своих требований и от Зеленского и от Биби, уже давно договорился бы с иранцами и влупил бы по цахальным отморозкам за невыполнение своих требований. С другой стороны, а чего ему эти договорëнности- нефтянка америкосовская в офигенном наваре, Трамп за проход через проливы получает свою дольку апельсина, плюс ещё на биржах устраивает скачки, зарабатывая на них. Получится договор с иранцами или нет, а Трамп взяв под контроль ФРС, вполне имеет возможность ввести свою семью в правящую элиту мира.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 05:40
      Цитата: tralflot1832
      ,чем натанияху и зеленский нагло пользуются .

      Да уж, наконец то евреи показали своё истинное лицо.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Вчера, 20:50
    Что это за матерное слово использовал Трамп ? Аж 5 звёзд поставили в тексте журналисты за это слово Трампу. . . hi
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Вчера, 22:14
      Так уже не первый раз материт нетаньяху laughing тот вроде и не обижен wassat
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Вчера, 22:48
        Цитата: Reptiloid
        Так уже не первый раз материт нетаньяху laughing тот вроде и не обижен wassat

        «Милые бранятся — только тешатся» — русская пословица, которая означает, что ссоры между любящими людьми несерьёзны и быстро заканчиваются примирением. Её говорят, когда не придают значения раздорам между близкими людьми, или призывают не вмешиваться в конфликт.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 23:18
          Как бы они там не миловались и не тешились наедине, но прилюдно ----всё равно нетаньяху неприятно, думаю. lol
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 06:49
            Цитата: Reptiloid
            Как бы они там не миловались и не тешились наедине, но прилюдно ----всё равно нетаньяху неприятно, думаю. lol

            Нет такой ситуации из которой господа синагоги не извлекли-бы для себя выгоды.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 21:00
    Цитата: андрей мартов
    fuck are you

    Если вот так фразу выделить для перевода Алисе - то нормально на русском матерном звучит.А если всю фразу ,то это растение из пяти букв.Не айс !!!
    Большому матерщиннику из Америки в днюху - самую большую клюшку для гольфа . laughing
  4. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    Вчера, 21:20
    Трамп в свою очередь заявил, что удар Израиля был нанесен якобы за час до запланированного подписания соглашения, но это никак не отразится на договоренностях. По утверждению президента США, документ в любом случае будет подписан сегодня

    Что то не то со временем... На момент атаки было что то подписано или как?
  5. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Вчера, 21:26
    Да ложил беня на доню большой бургер
  6. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +2
    Вчера, 21:33
    Fucked you in the ass, видимо, сказал
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:34
    Трамп матерно отреагировал на решение Нетаньяху ударить по Бейруту

    Старший брат когда то давно сказал, что обычный рабочий может обойтись минимумом слов, и его все поймут, но лучше что бы прекрасной половины человечества рядом не было.
    На... так до... на...?
    Ни... не до... ! По...!

    Извините, если, несмотря на точки ..., получилось грубо. Но это лет 45 назад было и сказано, и услышано.
    И оба брата, старший особенно, очень слова выбирают по сей день.
  8. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +1
    Вчера, 21:40
    Что за ... и звёзды... Для русского человека большой простор для фантазии laughing И не важна англицкая версия. Если бы не куча пердупреждений я бы с пяток вариантов набросал бы drinks
    1. Cap.Nemo58rus Звание
      Cap.Nemo58rus
      0
      Вчера, 23:21
      А я бы посмотрел, как бы рыжий по щам еврею надавал. За то что он все карты путает laughing
  9. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Вчера, 21:46
    Когда Нетаньяху пропал из медийного пространства, так что все гадали убит он или ранен, попалось мнение, что он просто прячется от Трампа, который согласился участвовать в этой авантюре получив некие гарантии, что все будет быстро и легко, а оказалось, что его банально обманули.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Вчера, 22:18
      Цитата: Dart2027
      Когда Нетаньяху пропал из медийного пространства, так что все гадали убит он или ранен, ......

      Он, наверно, выжидал, что люди забудут про его фото с 6 пальцами fellow
      1. uralex Звание
        uralex
        +4
        Вчера, 22:40
        а оказалось, что его банально обманули
        Да по моему, там никто, ни кого не обманывает... Игра на публику: злой/хороший полицейский. С Россией в те же игры играют, Трамп у Зеленского курсы актерского мастерства берет, отыгрывает "желание завершить войну"...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Вчера, 23:14
          Обманули, развели, можно как угодно сказать. Просто Трамп хочет выглядеть круче и умней и сильней всех в мире. А тут ---- не соответствие пошучается
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 22:42
    Хроники правления конунга Дональда Рыжего, сага о военном походе в Персию

    «Он хотел на свое 80-летие получить новые земли до своей державы, одержать блистательные победы, войти в историю как миротворец и победитель, а вынужден ждать согласия могучего противника на прекращение боевых действий, при котором его ( юбиляра) поражение не будет выглядеть как безоговорочная капитуляция с выплатой репараций. Но не получит даже этого.»
  11. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Вчера, 23:54
    Хватит обращать внимание на репризы этих клоунов. Надо уничтожить чубатых фашистов. А потом поглядим, у кого ноги из задницы вырвать в первую очередь.
  12. Комментарий был удален.
  13. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +1
    Сегодня, 00:39
    Зачем Биби понадобилось проводить эту чертову атаку? Я был очень зол. Я дал ему это понять. У него нет никакого чувства меры. Я дал ему это понять.


    Неужели Трамп только что узнал о том, что Израиль не будет выполнять любые договорённости о мире. Израиль на протяжении, как минимум, последних 30 лет нарушал любые возможные договорённости с окружающими государствами. Вдруг такая неожиданность. Всё, что может Трамп, — это забыть про конфликт Ирана с Израилем и прекратить финансирование Израиля в любых формах. Ещё он может закрыть часть военных баз на Ближнем Востоке, между Израилем и Ираном, чтобы по американским солдатам не прилетало и бюджетные расходы США снижались. Вероятнее всего этим и закончится с Трампом, или после Трампа. Желание Израиля расширять свои границы не совпадает с желанием налогоплательщиков США сократить расходы бюджета на военную и иную помощь за пределами США.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 02:32
      Вот прям к налогоплательщикам там и прислушались.Щаз. В матрасии сионисты сидят в разы злее Бени Тель-Авивского. Намутят бабла сколь надо.
      1. Eugene Zaboy Звание
        Eugene Zaboy
        0
        Сегодня, 02:57
        Цитата: Essex62
        Вот прям к налогоплательщикам там и прислушались.Щаз. В матрасии сионисты сидят в разы злее Бени Тель-Авивского. Намутят бабла сколь надо.


        Зачем США военные базы между Ираном и Израилем? Военная база - это не только расходы бюджета, но и рабочие руки, которые ничего не создают на территории США. Если базы оставить, то по ним обязательно прилетит и не разберёшься кто стрелял и зачем. То ли израильские наёмники, то ли арабские, то ли иранские, но каждый будет указывать на соседа. Проще убрать и наблюдать со стороны, имея стабильные цены на нефть и газ. Торговать они всё равно будут, чтобы в друг друга стрелять, а примирить их невозможно. Зачем США в этом участвовать? Если только деньги девать некуда. Так у них инфляция растёт.
  14. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    0
    Сегодня, 02:48
    Трамп вполне мог наложить санкции на Израиль за срыв мирных переговоров, тем более США финансируют и всячески поддерживают Израиль, но Иран вполне удовлетворило то что Трамп матерится. Это Иран дал "слабину"?
  15. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 05:06
    Как сказал второй Премьер-министр Израиля Леви Эшкол, "Работа израильского Премьера заключается в том, чтоб говорить американскому Президенту «да», когда можно, и «нет», когда нужно". Похоже что Биби решил, что в данном случае нужно.