Трамп матерно отреагировал на решение Нетаньяху ударить по Бейруту
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Трамп прокомментировал удар Израиля по Бейруту на фоне проходящих переговоров с Ираном с использованием ненормативной лексики. По словам американского президента, он позвонил Нетаньяху и высказал свое отношение к действиям израильской армии.
Дональд Трамп раскритиковал удары Израиля по району Дахия Бейрута, нанесенные сегодня израильскими ВВС. Причем сделал он это якобы с применением матерных слов. По крайней мере, так утверждают американские медиа. Согласно имеющимся данным, Трамп заявил буквально следующее: «Я разговаривал с Нетаньяху. Я сказал ему: “Что ты, *****, творишь?” (What the f.. are you doing?).
Зачем Биби понадобилось проводить эту чертову атаку? Я был очень зол. Я дал ему это понять. У него нет никакого чувства меры. Я дал ему это понять.
Между тем Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение продолжить переговоры с США по вопросу урегулирования конфликта, несмотря на удары Израиля по Ливану. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его словам, Ирану необходимо восстановить отношения с соседними странами, а без мирного соглашения с США этого не будет.
Трамп в свою очередь заявил, что удар Израиля был нанесен якобы за час до запланированного подписания соглашения, но это никак не отразится на договоренностях. По утверждению президента США, документ в любом случае будет подписан сегодня, но в виртуальности, а физическое подписание состоится через неделю.
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