«Прощаемся с «Гвоздиками»: Польша заменяет советские самоходки

«Гвоздика» представляет собой уходящий тип артиллерии в армии страны.

Мы прощаемся с «Гвоздиками». Для некоторых это был первый образец артиллерии, а других он сопровождал на протяжении значительной части военной карьеры.

Но это не означает, что для «Гвоздик» наступил конец службы. Их могут отправить в резерв техники, перевести в другие формирующиеся части или передать ВСУ (что в настоящее время маловероятно).