«Прощаемся с «Гвоздиками»: Польша заменяет советские самоходки

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«Прощаемся с «Гвоздиками»: Польша заменяет советские самоходки

Основой парка самоходной артиллерии польской армии являлись 122-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», которые изготавливались для собственных нужд в советское время на Huta Stalowa Wola. За всё время, в 1984–1993 годах, на этом заводе, где был налажен полный цикл лицензионного производства, было выпущено 602 экземпляра.

Но их постепенно заменяют гораздо более современные САУ К9А1 Thunder, закупаемые у Южной Кореи, и Krab, изготавливаемые на местных мощностях в качестве «гибрида» (шасси от К9 в модифицированном варианте К9PL, башня от британской самоходки AS-90, ствол и СУО Topaz собственного выпуска). По этому поводу в польской прессе отмечается:



«Гвоздика» представляет собой уходящий тип артиллерии в армии страны.

Очередным подразделением, начавшим перевооружение на Krab, стал артдивизион 10-й бронекавалерийской бригады в Свентошуве. По этому поводу в командовании заявили:

Мы прощаемся с «Гвоздиками». Для некоторых это был первый образец артиллерии, а других он сопровождал на протяжении значительной части военной карьеры.


В связи с этим в издании Defence24 указывается:

Но это не означает, что для «Гвоздик» наступил конец службы. Их могут отправить в резерв техники, перевести в другие формирующиеся части или передать ВСУ (что в настоящее время маловероятно).

Эта «маловероятность», по всей видимости, вызвана несколькими обстоятельствами. Во-первых, польская армия находится в процессе масштабного расширения. Формируются новые подразделения и целые дивизии, которым остро необходима техника для обучения расчётов и немедленного закрытия брешей в матчасти. Во-вторых, создаётся мобилизационный резерв, который требует гигантских материальных запасов. В-третьих, Польша уже передала ВСУ значительную часть своего парка 122-мм САУ. Пребывавшие в строю являлись неприкосновенным остатком, который эксплуатировался до последнего дня. В-четвёртых, передача советского калибра 122 мм ВСУ осложняется глобальным дефицитом снарядов к нему.
16 комментариев
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  1. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:24
    «Прощаемся с «Гвоздиками»: Польша заменяет советские самоходки

    Тюльпаны? Гиацинты? Земледелие? Ураган? Плодородие? Или этого в ПНР не было?
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +4
      Вчера, 21:58
      Цитата: Fangaro
      Тюльпаны? Гиацинты? Земледелие? Ураган? Плодородие? Или этого в ПНР не было?

      Не было... no
      1. lubesky Звание
        lubesky
        0
        Вчера, 22:57
        Кстати, шасси МТЛБу такое же для моей тачки - УР-77. Шасси замечательное, как и моя машина!🫡🤝
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -1
          Вчера, 23:28
          Это так! В "Мерседесе" ни чего особенного нет. Машина и машина. Руль и четыре тколеса. Не вешайте лапшу на уши молодого поколенья господа.
    2. DESSA2023 Звание
      DESSA2023
      +1
      Сегодня, 00:43
      Было 8 "Пионов" и 111 "Дан".
  2. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Вчера, 21:54
    Очередным подразделением, начавшим перевооружение на Krab, стал артдивизион 10-й бронекавалерийской бригады в Свентошуве.

    Как звучит, чёрт возьми! laughing
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Вчера, 23:10
      Цитата: Адрей
      Как звучит, чёрт возьми!

      ...такие названия унаследованы со времен ПМВ, во многих странах (испания, португалия, франция, сша и т.д.) бронетанковые, но чаще разведывательные носят названия бронекавалерийские, например одна из двух оставшихся бртд в Армии сша, носит название бронекавалерийская...
      ...в период ОВД в составе СВ ПНР никаких бронекавалерийских соединений не было, имбецилы название уже после вхождение в НАТу переняли...
      ...например, бркв (разведывательный) полк Армии сша / Армии НГ сша по своей мощи равнозначен бртбр...
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      -1
      Вчера, 23:27
      Цитата: Адрей
      Очередным подразделением, начавшим перевооружение на Krab, стал артдивизион 10-й бронекавалерийской бригады в Свентошуве.

      Как звучит, чёрт возьми! laughing

      Чем то напоминает эскадрилью конных водолазов.
  3. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Вчера, 22:11
    Дайте угадаю, куда денутся списанные.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      -2
      Вчера, 23:16
      Цитата: Сергей3
      Дайте угадаю, куда денутся списанные.

      ...нет в ВСУ вряд ли они попадут, у тех и боеприпасы давно закончились к ним и все СГ доставшиеся от СА давно сгорели в первые годы СВО...
      ...финнам могут пропить или обменять на их бтр, финны до сих пор использую ствольную ПА / ПТА / ЗА от СССР...
  4. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +1
    Вчера, 22:20
    Поляки ярые русофобы. Но отношение их к советской технике особое. Су 22, Т 72, МиГ 29, Ми 8 и т.д. долго эксплуатировались . Су 22 в 25 году перестали летать.
    1. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      +1
      Вчера, 22:23
      Забыл про ПВО. С 125 модернизировали (Newa). Очень хорошая статья была тут.
  5. василиск Звание
    василиск
    -1
    Вчера, 23:18
    Эта «маловероятность», по всей видимости, вызвана несколькими обстоятельствами. Во-первых, польская армия находится в процессе масштабного расширения. Формируются новые подразделения и целые дивизии, которым остро необходима техника для обучения расчётов и немедленного закрытия брешей в матчасти.

    Пусть только попробуют, будет полный "бздыщь" !
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 00:29
    Различные источники заявляют, что в Одессе взрыв произошёл во время пуска ракет «Фламинго»

    Сдетонировало 4 ракеты. Уничтожены две пусковые установки.

    Украинские СМИ подтверждают факт происшествия, пишут о «сходе ракет» и «самодетонации».

    И еще на ночь - Ту-95 в воздухе. К рассвету ждите. В Киеве метро заполнено.
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 00:56
    В советское время, жители Донбасса называли себя "украинцами". Сегодня они этим мерзопакостным словом себя не назовут. Это русские люди. Нет такой нации "украинец". Пусть валят в Польшу, там их полюбят.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 05:00
      Цитата: th.kuzmichev
      Пусть валят в Польшу, там их полюбят.

      Уж как полюбят, так полюбят.belay Кстати, на Западе июнь - месяц гордости LGBTQ+. am