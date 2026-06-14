«Прощаемся с «Гвоздиками»: Польша заменяет советские самоходки
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Основой парка самоходной артиллерии польской армии являлись 122-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», которые изготавливались для собственных нужд в советское время на Huta Stalowa Wola. За всё время, в 1984–1993 годах, на этом заводе, где был налажен полный цикл лицензионного производства, было выпущено 602 экземпляра.
Но их постепенно заменяют гораздо более современные САУ К9А1 Thunder, закупаемые у Южной Кореи, и Krab, изготавливаемые на местных мощностях в качестве «гибрида» (шасси от К9 в модифицированном варианте К9PL, башня от британской самоходки AS-90, ствол и СУО Topaz собственного выпуска). По этому поводу в польской прессе отмечается:
«Гвоздика» представляет собой уходящий тип артиллерии в армии страны.
Очередным подразделением, начавшим перевооружение на Krab, стал артдивизион 10-й бронекавалерийской бригады в Свентошуве. По этому поводу в командовании заявили:
Мы прощаемся с «Гвоздиками». Для некоторых это был первый образец артиллерии, а других он сопровождал на протяжении значительной части военной карьеры.
В связи с этим в издании Defence24 указывается:
Но это не означает, что для «Гвоздик» наступил конец службы. Их могут отправить в резерв техники, перевести в другие формирующиеся части или передать ВСУ (что в настоящее время маловероятно).
Эта «маловероятность», по всей видимости, вызвана несколькими обстоятельствами. Во-первых, польская армия находится в процессе масштабного расширения. Формируются новые подразделения и целые дивизии, которым остро необходима техника для обучения расчётов и немедленного закрытия брешей в матчасти. Во-вторых, создаётся мобилизационный резерв, который требует гигантских материальных запасов. В-третьих, Польша уже передала ВСУ значительную часть своего парка 122-мм САУ. Пребывавшие в строю являлись неприкосновенным остатком, который эксплуатировался до последнего дня. В-четвёртых, передача советского калибра 122 мм ВСУ осложняется глобальным дефицитом снарядов к нему.
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