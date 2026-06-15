«Эвакуатор по цене танка»: бундесвер закупает БРЭМ взамен переданных ВСУ
3580
Бундесвер на днях должен подписать с концерном Rheinmetall контракт на закупку 23 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 3 Büffel в новейшей модификации A2 для замены переданной ВСУ после 2022 года техники, а именно 21 экземпляра BPz2 и двух единиц BPz3.
Как указывается в издании Hartpunkt, отгрузка приобретаемых БРЭМ должна состояться в период с марта 2028 года по июнь 2029 года. Вариант A2 будет использовать корпус танка Leopard 2 и получит стрелу крана большей грузоподъёмности.
BPz3 Büffel:
Стоимость поставки составит около €360 млн, то есть менее чем €15 млн за единицу, хотя в 2025 году фигурировала цифра в €20 млн. Тогда компания FFG опубликовала открытое письмо в бундестаг, указывая, что предлагает гораздо более дешевую БРЭМ Wisent 2 за €11 млн, которая «значительно лучше конкурирующего продукта» – машины Büffel от Rheinmetall:
Остаётся только гадать, поднимет ли кто-нибудь этот вопрос в парламенте.
BPz3 Büffel:
Даже учитывая падение стоимости BPz3 Büffel A2 до €15 млн, у западной прессы остаются вопросы:
Цена всё ещё довольно высока для того, что по сути является бронированным гусеничным эвакуатором, а обходится как танк.
Так, Венгрия закупила 44 Leopard 2A7+ в рамках контракта на общую сумму $565 млн, то есть средняя расчетная цена одного танка составила порядка $13 млн.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация