США возобновляют производство бронемашин MSFV для нужд ВСУ
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Американская компания Textron Systems возобновила производство для нужд ВСУ бронемашин MSFV 4х4. В новую партию войдут 65 экземпляров общей стоимостью $163,4 млн. Поставка должна быть закрыта к 30 ноября 2028 года.
Финансирование закупки осуществляется через программу USAI («инициатива содействия безопасности Украины») Минобороны США, которая предусматривает выделение денег на приобретение или производство нового оружия у коммерческих компаний. Всего через USAI в 2022–2026 годах прошло $33,5 млрд.
После прихода к власти Дональда Трампа в январе 2025 года объёмы прямой бесплатной помощи резко снизились. Тем не менее, утвержденный Конгрессом оборонный бюджет США на 2026 фискальный год «забронировал» для программы USAI фиксированный ежегодный лимит в размере $400 млн.
MSFV («техника мобильных ударных сил») представляет собой усовершенствованный вариант БТР M1117 Guardian с удлиненным корпусом, дополнительной бронёй и улучшенной противоминной защитой под днищем.
ТТХ COMMANDO Select:
Изначально MSFV была разработана для афганской национальной армии и последний раз сошла с конвейера примерно в 2019 году. Теперь состоялся перезапуск производства для нужд ВСУ.
В компании отметили по этому поводу:
MSFV является частью давно существующей платформы COMMANDO Select, известной своей мобильностью, живучестью и надёжностью в самых сложных условиях.
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