США возобновляют производство бронемашин MSFV для нужд ВСУ

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США возобновляют производство бронемашин MSFV для нужд ВСУ

Американская компания Textron Systems возобновила производство для нужд ВСУ бронемашин MSFV 4х4. В новую партию войдут 65 экземпляров общей стоимостью $163,4 млн. Поставка должна быть закрыта к 30 ноября 2028 года.

Финансирование закупки осуществляется через программу USAI («инициатива содействия безопасности Украины») Минобороны США, которая предусматривает выделение денег на приобретение или производство нового оружия у коммерческих компаний. Всего через USAI в 2022–2026 годах прошло $33,5 млрд.



После прихода к власти Дональда Трампа в январе 2025 года объёмы прямой бесплатной помощи резко снизились. Тем не менее, утвержденный Конгрессом оборонный бюджет США на 2026 фискальный год «забронировал» для программы USAI фиксированный ежегодный лимит в размере $400 млн.

MSFV («техника мобильных ударных сил») представляет собой усовершенствованный вариант БТР M1117 Guardian с удлиненным корпусом, дополнительной бронёй и улучшенной противоминной защитой под днищем.

ТТХ COMMANDO Select:



Изначально MSFV была разработана для афганской национальной армии и последний раз сошла с конвейера примерно в 2019 году. Теперь состоялся перезапуск производства для нужд ВСУ.

В компании отметили по этому поводу:

MSFV является частью давно существующей платформы COMMANDO Select, известной своей мобильностью, живучестью и надёжностью в самых сложных условиях.


3 комментария
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  1. старый крыс Звание
    старый крыс
    0
    Сегодня, 06:01
    В новую партию войдут 65 экземпляров общей стоимостью $163,4 млн.


    Вот эта жестянка стоит больше 2,5 миллиона долларов?
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 06:05
    Nothing personal, just business
  3. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 06:52
    В новую партию войдут 65 экземпляров общей стоимостью $163,4 млн. Поставка должна быть закрыта к 30 ноября 2028 года.
    ... утвержденный Конгрессом оборонный бюджет США на 2026 фискальный год «забронировал» для программы USAI фиксированный ежегодный лимит в размере $400 млн.

    "Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, российский президент поздравил американского с днем рождения и не только. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
    ....
    Как подчеркнули в Кремле, беседа носила откровенный и дружественный характер, российский президент поздравил американского с 80-летием. По словам Ушакова, общение прошло без каких-либо формальностей, в шутливой форме и с долей юмора.
    ...
    Другими словами, Путин сделал очень важный ход прямо перед встречей американского лидера с европейскими союзниками Киева."
    https://topwar.ru/284536-putin-pozdravil-trampa-s-dnem-rozhdenija-zaodno-obsudiv-ukrainu.html