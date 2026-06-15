В сеть попало изображение нового немецко-итальянского танка

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В сеть попало изображение нового немецко-итальянского танка

На фоне углубляющегося раскола между Францией и Германией в области оборонно-промышленного сотрудничества компания Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) готовится представить публике прототип своего нового танка, который получил неофициальное обозначение IMBT («итальянский ОБТ»).

В преддверии демонстрации новой машины в сеть попало её изображение. Судя по фото, танк имеет многоуровневую систему защиты.



IMBT:



Наиболее значимым элементом является КАЗ StrikeShield. Разработавший её немецкий концерн Rheinmetall позиционирует своё изделие как единственную систему, которая минимизирует сопутствующий ущерб пехоте, действующей вблизи защищаемой машины.

Прототип оснащён ПУ для мультиспектральной дымовой системы ROSY от Rheinmetall, предназначенной для постановки завесы в целях сокрытия визуального и инфракрасного следа танка.

C1 Ariete:



Третьим элементом защиты является дистанционно управляемая оружейная станция Blaze 30 от Leonardo, вооружённая 30-мм пушкой, которая позволяет экипажу, не подставляя себя под вражеский огонь, поражать воздушные цели, лёгкую технику и пехоту.

LRMV – это совместное предприятие Rheinmetall и Leonardo с долевым участием 50/50, созданное для разработки танка нового поколения в интересах итальянской армии в целях замены устаревающего парка ОБТ Ariete, принятого на вооружение в 1995 году.
30 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    15 июня 2026 21:45
    Теперь на очереди германско-папуаский кортик для открывания прибалтийских шпрот wassat
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      15 июня 2026 22:34
      Цитата: pudelartemon
      Теперь на очереди

      Японско-австралийский уже есть в чертежах, и Австралию не спрашивают.
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        +2
        16 июня 2026 09:19
        Я бы лучше спросил бы с людей, кто зарезал объект 195м. Кто расписался под закрытием проекта. Сейчас бы этому объекту планируемую в него 152мм орудие, Арена М и реликт в круг. И ещё лет 50 весь остальной мир будет в догоняющих.
    2. Андрей62 Звание
      Андрей62
      +3
      16 июня 2026 02:02
      …Нет не папуаский, а свора фашисткая опять собирается из немцев, итальянцев, французов и если учесть что 75% французов в Великую Отечественную воевали на стороне немцев и даже защищали рейхстаг в последних битвах, это сборище не просто символично, а показывает, что «недобитые» вылезли и хотят реванша…
  2. Jager Звание
    Jager
    +4
    15 июня 2026 21:52
    Заман высотой в метр???
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +2
      15 июня 2026 22:19
      Вот прям с языка сняли, тоже обратил на это внимание. Видимо надежда на КАЗ, что спорно.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        -2
        16 июня 2026 02:40
        Цитата: ВАМ
        Вот прям с языка сняли, тоже обратил на это внимание. Видимо

        От края ВЛД до края башни поллаптя- попробуй попади?!! Кстати да, чем можно остановить пехоту? Мотивированную, обеспеченную пехоту.
    2. SAG Звание
      SAG
      +3
      16 июня 2026 01:05
      Цитата: Jager
      Заман высотой в метр???

      И бронезащитой на болтах. Очень современно.
      Мотор 100% немецкий. Да и вся ходовая похожа на леопардовскую. Пушка от абрамса. В чем изюм?
      Это как индийская отверточная сборка по стоимости вдвое выше оригинала.?!
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        16 июня 2026 02:03
        Цитата: SAG
        Мотор 100% немецкий.

        Почему не Ламборджини?
        1. SAG Звание
          SAG
          0
          16 июня 2026 02:57
          Наверное потому что танковый...
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            16 июня 2026 03:17
            Наиболее значимым элементом является КАЗ StrikeShield.
            А мангал будут делать ? wink
            1. SAG Звание
              SAG
              0
              16 июня 2026 03:36
              Конечно, это же итальянцы. Где же ещё готовить рыбу-меч с томатной закуской по-сицилийски?!
              1. Uncle Lee Звание
                Uncle Lee
                0
                16 июня 2026 03:55
                Цитата: SAG
                Конечно, это же итальянцы

                Мангал от Версаче, украшенный стразами от Сваровски feel
          2. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            16 июня 2026 03:45
            Ламборджини трактора дизельные выпускает. Думаете танковый не потянет?
  3. al3x Звание
    al3x
    -3
    15 июня 2026 22:00
    Эра танков, как оружия прорыва, закончилась, судя по всему. Массового производства тысячами штук никто не потянет, десятки и сотни погоды особой не сделают. Затрат вагон, вероятность уничтожения "копеечными" дронами близка к абсолютной при обнаружении. Сегодня статья была про эрзац-сау на базе леопарда, это направление более перспективнее.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      15 июня 2026 23:16
      Эра танков, как оружия прорыва, закончилась, судя по всему.
      Пока закончилась. Но, когда найдётся какое-нибудь эффективное средство борьбы с дронами, танки опять себя покажут. Главное, к тому времени не потерять компетенции в танкостроении. В 60-е думали что ствольной артиллерии приходит конец и даже про авиацию говорили, что скоро её заменят ракеты. А жизнь показала, что эти представления были неверными.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        16 июня 2026 00:47
        какое-нибудь эффективное средство борьбы с дронами


        Возможно, вы и правы. В принципе, уже всё давно придумано, реализация сложна. Сеткометы и картечь. В идеале бы полимер, который при распылении/подрыве, создает облако из миллионов прочных "паутин", но это только против пропеллера эффективно. Пофантазировать же можно. Вроде даже про испытания нечто подобного писали.
        1. stankow Звание
          stankow
          0
          16 июня 2026 02:20
          Почему только против пропелера ? Элероны тоже неплохо связывает, да рули управления.
    2. Slon_on Звание
      Slon_on
      0
      16 июня 2026 14:28
      Вот только почему-то в Германии про эру про танки не слышали. Взяли и разместили бронетанковую бригаду в 30 км от границы с Белорусью . А это на минуточку больше сотни "Леопардов" в последнем исполнении. Что, выходит не только у нас генералы "сплошь дегенераты"?
      ЗЫ Минус не ставил.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Вчера, 19:39
        Танк лучше всего дежит последствия применения ядрён-батона. Больше сотни котов это серьёзная сила.
  4. isv000 Звание
    isv000
    +1
    15 июня 2026 22:06
    Германо-Итальянский? Ничто не ново под Луной... Скоро Герника?
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    15 июня 2026 22:15
    И немецко -итальянский танк получит,скорей всего, обозначение АД-2027 . . .где А- это Адик,Д -это Дуче,а 2027- это год в котором Европа нападёт на Восток . . . soldier
  6. esl462 Звание
    esl462
    0
    15 июня 2026 22:24
    Танк от Versace-не едет,не стреляет,но очень красивый.
    1. Умптек Звание
      Умптек
      +3
      15 июня 2026 22:31
      Очень красивый....в лобовой проекции.... так и манит под погон башни всадить.
      1. commbatant Звание
        commbatant
        -1
        15 июня 2026 22:58
        Цитата: Умптек
        Очень красивый....в лобовой проекции....

        на "Челленджер" похож
  7. svarog77 Звание
    svarog77
    +2
    15 июня 2026 22:52
    Ну судя по итальянской прессе это лишь модификация Panther KF51...
  8. лесничий Звание
    лесничий
    0
    15 июня 2026 23:53
    Очередная хрень, не имеющая понимания даже у конструкторов. А горлопанить они умеют, бабки то нужно привлечь.
  9. esoterica Звание
    esoterica
    0
    16 июня 2026 00:05
    Бесполезная вундерфавля вроде Арматы
  10. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    -2
    16 июня 2026 01:59
    Цитата: михаилл

    Японско-австралийский уже есть в чертежах, и Австралию не спрашивают.

    Австралии бронепоезд будет в масть, аборигенов гонять, воевать со страусами и кроликами.
  11. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    +3
    16 июня 2026 08:39
    По сравнению с "Леопардом-2" моторный отсек переработали:
    хотя выхлопные трубы на прежнем месте, а вот сброс горячего воздуха от радиаторов сделали не назад (как у леопарда-2), а в разные стороны от корпуса, как у "Леопарда-1".
    Механик-водитель в танк попадает, наверное, через башню, поскольку свез башни не позволит попасть в танк через его штатный люк.