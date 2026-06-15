В сеть попало изображение нового немецко-итальянского танка
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На фоне углубляющегося раскола между Францией и Германией в области оборонно-промышленного сотрудничества компания Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) готовится представить публике прототип своего нового танка, который получил неофициальное обозначение IMBT («итальянский ОБТ»).
В преддверии демонстрации новой машины в сеть попало её изображение. Судя по фото, танк имеет многоуровневую систему защиты.
IMBT:
Наиболее значимым элементом является КАЗ StrikeShield. Разработавший её немецкий концерн Rheinmetall позиционирует своё изделие как единственную систему, которая минимизирует сопутствующий ущерб пехоте, действующей вблизи защищаемой машины.
Прототип оснащён ПУ для мультиспектральной дымовой системы ROSY от Rheinmetall, предназначенной для постановки завесы в целях сокрытия визуального и инфракрасного следа танка.
C1 Ariete:
Третьим элементом защиты является дистанционно управляемая оружейная станция Blaze 30 от Leonardo, вооружённая 30-мм пушкой, которая позволяет экипажу, не подставляя себя под вражеский огонь, поражать воздушные цели, лёгкую технику и пехоту.
LRMV – это совместное предприятие Rheinmetall и Leonardo с долевым участием 50/50, созданное для разработки танка нового поколения в интересах итальянской армии в целях замены устаревающего парка ОБТ Ariete, принятого на вооружение в 1995 году.
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