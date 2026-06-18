Невидимый фронт расписаний
Сражение можно проиграть не на поле, а на станции, если эшелон с боеприпасами опоздал на сутки. Войну, нас учили, решают штык и танк; про графики движения вспоминают в последнюю очередь. И зря. Есть люди, которые превращают карту перевозок в реальное прибытие войск, в нужную точку и в нужный час. У них есть свой профессиональный день: 18 июня, День службы военных сообщений.
От обоза до железной дороги
Организованное перемещение войск всегда было делом государственным. Сами полки этим не занимались: организация перевозок лежала вне их компетенции. Отсчёт ведут от Петра I: в 1716 году он издал «Устав воинский», которым в армии учреждалась должность генерал-вагенмейстера. Вместе с квартирмейстерами генерал-вагенмейстер отвечал за изучение дорог, ремонт путей, организацию маршей и доставку армейских грузов, проще говоря, за то, чтобы войско доходило, а не тонуло в распутице на полпути.
Больше века спустя на сцену вышла железная дорога — невиданно быстрый транспорт, который нельзя было отдать на волю случая, и потому он сразу потребовал военного управления. В середине XIX века, с появлением Петербурго-Московской железной дороги, состоялись первые крупные перевозки войск по рельсам; за погрузкой следили специально назначенные офицеры Генерального штаба. Эшелон, ушедший не вовремя или не туда, стоил дороже любой ошибки на марше.
1868 год: рождение системы
Разовые перевозки рано или поздно потребовали единых правил. Поворотным стало 18 июня 1868 года: при военном министре Д. А. Милютине утвердили Положение, которое заложило основу централизованных перевозок войск по железным дорогам и воде. Тогда же при Главном штабе появился Комитет по передвижению войск. На местах возникли первые штатные линейные органы — так сложилась единая структура военных сообщений. Эта дата спустя полтора столетия и легла в основу праздника: Указом Президента РФ № 222 от 21 мая 2017 года 18 июня закреплено как официальный памятный день в Вооружённых Силах.
Реформа 1868 года ценна не датой, а самим принципом: единичный подвиг отдельного офицера у вагона заменили системой, которая работает независимо от того, кто сегодня дежурит на станции.
Когда расписание решало исход
XX век проверил эту систему на прочность. 5 марта 1918 года приказом Высшего военного совета было создано Центральное управление военных сообщений: служба перешла к молодой Красной армии. Но настоящим экзаменом стала Великая Отечественная. При отступлении 1941–1942 годов страна потеряла около 40% железнодорожной сети на оккупированной и прифронтовой территории, и всё же транспортного коллапса не случилось. Удержать систему смогли органы военных сообщений (ВОСО): они обеспечили скрытную переброску целых армий под Москву и Сталинград, эвакуацию тысяч заводов на восток и бесперебойное снабжение фронта. Без этой незаметной работы не было бы ни перелома, ни победы.
Сегодня служба связывает гражданскую транспортную сеть страны с потребностями войск, оставаясь звеном системы материально-технического обеспечения. Её офицеры — полномочные представители Министерства обороны на всех видах транспорта: железнодорожном, морском, речном, воздушном. Они согласуют подачу эшелонов с ОАО «РЖД» и работу гражданского флота. К рельсам и воде давно добавилась военно-транспортная авиация. В зоне специальной военной операции круг задач тот же, что и восемьдесят лет назад, только в круглосуточном режиме:
- управление встречными транспортными потоками, переброска техники и боеприпасов;
- ротация и доставка личного состава, движение военно-санитарных поездов с ранеными;
- восстановление путей и станций вместе с Железнодорожными войсками.
Опоздал эшелон — и передовой нечем воевать. Всё.
Минута в минуту
Расписание эшелона — это и есть война, увиденная со станции. Штык и танк решают исход боя лишь тогда, когда люди, техника, снаряды и горючее оказались в нужной точке к нужному часу, и это есть работа службы военных сообщений. Три века она остаётся почти незаметной: о ней вспоминают, лишь когда что-то приходит не вовремя. А пока на узле принимают очередной эшелон, дежурный по станции сверяет время — и состав уходит минута в минуту.
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