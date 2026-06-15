Соглашение подписано: Трамп снимает блокаду с Ирана и открывает Ормуз

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Соглашение подписано: Трамп снимает блокаду с Ирана и открывает Ормуз

США и Иран подписали соглашение о прекращении войны. Об этом написал Трамп в своей соцсети Truth Social, а также подтвердили премьер Пакистана Шехбаз Шариф и замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади.

Соглашение подписано в онлайн-формате, официальное подписание состоится на этой неделе в Женеве, то ли сегодня, 15 июня, то ли в пятницу, 19-го. От США документ будет подписывать вице-президент Джей Ди Вэнс, от Ирана — глава МИД Аббас Арагчи. Согласно соглашению, стороны прекращают боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, а также открывают Ормузский пролив. Далее запланирована серия встреч для обсуждения выполнения договоренностей.



Трамп написал пост в своей соцсети, заявив, что открывает Ормуз и снимает блокаду иранских портов, отзывая американские боевые корабли.

Соглашение с Исламской Республикой Иран подписано. Поздравляю всех! Корабли мира, заводите двигатели! Пусть нефть течет!

В Тегеране назвали подписанное соглашение победой Ирана над США. Как подчеркнул замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади, Иран согласился на подписание документа только после того, как США учли все иранские требования.

Израиль пока официально на соглашение не отреагировал.
11 комментариев
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  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 06:20
    Согласно соглашению, стороны прекращают боевые действия на всех фронтах, включая Ливан

    Хе... А Израиль то ничего не подписывал. Не?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:23
      Поздравляю всех! Корабли мира, заводите двигатели!
      Мирные корабли с ракетами, бомбами и пушками на борту ! winked
    2. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 06:48
      Цитата: Дырокол
      Хе... А Израиль то ничего не подписывал. Не?

      Не подписывал. Я тоже сразу об этом подумал.
      И к тому же автор не прав
      Израиль пока официально на соглашение не отреагировал.
      Израиль назвал Трампа предателем!
    3. Энный Звание
      Энный
      0
      Сегодня, 07:12
      Один не вывезет
      Не короткий
  2. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +3
    Сегодня, 06:38
    Это ещё не конец конечно но Ирану помогает отсутствие у него красных фломастеров и карандашей
    И это могло бы стать примером для других стран активно эти красные предметы использующие!
  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 06:41
    Интересно: на сколько теперь нефть упадёт?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:42
    Ни чего не будет до пятницы .Трамп снимает блокаду только с Ирана ,заводите двигателя иранские капитаны.Остальным стоять.Иран начнёт выполнять только с пятницы. Израиль как всегда нагадит.И всё приплыли .
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 06:55
    Израиль нанесёт удар и всё начнётся по новой.
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 06:59
    Соглашение дотянет максимум до восполнения нефтяных запасов странами G7, а затем опять Ирану выставят ультиматум по урану. Трампу веры нет.
  7. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 07:07
    Как говорится если хочешь сделать человеку хорошо, то сделай ему плохо, а затем верни как было. Вот тут тоже самое...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:08
    За цену нефти слишком не волноваться ,Иран проявил силу воли плюс характер - перекрыв Ормуз .Пока покупатели и производители восстановятся до прежнего уровня.