ВС РФ закрыли «карман» в районе харьковской Ковшаровки

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ВС РФ закрыли «карман» в районе харьковской Ковшаровки

Вооружённые силы России возобновили продвижение на Купянском направлении. В конце минувшей недели российские подразделения добились успеха к северу от Купянска – в районе населённых пунктов Кондрашовка и Радьковка. Теперь подтверждается информация о продвижении и к югу от указанного города.

По последним данным, нашими войсками переведён под контроль участок территории порядка 20 квадратных километров в районе пгт Ковшаровка. Этот посёлок городского типа стыкуется с Купянском-Узловым, за который продолжаются упорные бои.



Российские войска заняли 1-й микрорайон Ковшаровки, а также юго-восток пгт по реке Дубовка.



Таким образом, был ликвидирован «карман», образовавшийся между Ковшаровкой и Новоосиново. Ранее в этом «кармане» активность проявляли остатки ВСУ, потом он стал «серой зоной», теперь перешёл под контроль подразделений Вооружённых сил России.

Эти действия позволили расширить территорию контроля на левобережье реки Оскол в Харьковской области. Отбиты несколько участков, которые ранее удалось вернуть под контроль противнику в результате серии контратак.
2 комментария
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  1. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    0
    Сегодня, 06:57
    Наверняка не у меня одного вызывает вопросы география этого поля боя, где укры долгие годы удерживают пятачок на правом берегу р. Оскол южнее Купянска. Как происходит снабжение этого пятачка и почему нашим не удается его взять? Вроде показывали как были уничтожены ФАБами все переправы через Оскол в этом месте, но мы не только не сбросили их в реку. а даже сами отступили на время... Вот они реалии войны request
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Наверняка не у меня одного вызывает вопросы география этого поля боя, где укры долгие годы удерживают пятачок на правом берегу р. Оскол южнее Купянска. Как происходит снабжение этого пятачка и почему нашим не удается его взять? Вроде показывали как были уничтожены ФАБами все переправы через Оскол в этом месте, но мы не только не сбросили их в реку. а даже сами отступили на время... Вот они реалии войны request

      Даже глава государства, при встречи с участниками специальной военной операции (12 июня) признал, что в зоне СВО продвижение идёт не так быстро, как хотелось бы... но идёт.