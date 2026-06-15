ВС РФ закрыли «карман» в районе харьковской Ковшаровки
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Вооружённые силы России возобновили продвижение на Купянском направлении. В конце минувшей недели российские подразделения добились успеха к северу от Купянска – в районе населённых пунктов Кондрашовка и Радьковка. Теперь подтверждается информация о продвижении и к югу от указанного города.
По последним данным, нашими войсками переведён под контроль участок территории порядка 20 квадратных километров в районе пгт Ковшаровка. Этот посёлок городского типа стыкуется с Купянском-Узловым, за который продолжаются упорные бои.
Российские войска заняли 1-й микрорайон Ковшаровки, а также юго-восток пгт по реке Дубовка.
Таким образом, был ликвидирован «карман», образовавшийся между Ковшаровкой и Новоосиново. Ранее в этом «кармане» активность проявляли остатки ВСУ, потом он стал «серой зоной», теперь перешёл под контроль подразделений Вооружённых сил России.
Эти действия позволили расширить территорию контроля на левобережье реки Оскол в Харьковской области. Отбиты несколько участков, которые ранее удалось вернуть под контроль противнику в результате серии контратак.
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