Противник ударил по Тульской области - есть погибшие и раненые
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В ночь на 15 июня украинские войска в очередной раз провели серию дальнобойных атак в отношении целого ряда регионов России. Многочисленные удары были нанесены по Тульской области. Информацию подтверждает глава региона Дмитрий Миляев. К сожалению, при атаке со стороны врага погибли люди.
Из сообщения губернатора Тульской области:
В посёлках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения. К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Ещё трое, в том числе годовалый ребёнок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ракетная опасность в ночные часы помимо Тульской области объявлялась ещё в трёх регионах страны. Это Курская, Орловская и Белгородская области.
С вечера 14 июня противник в очередной раз пытался атаковать Москву. По сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, на подлёте к Москве были сбиты 8 беспилотных летательных аппаратов.
Каждодневные атаки противника с применением дронов и ракет становятся уже печальной обыденностью. К сожалению, в этом плане ситуация в лучшую сторону не меняется. За одну только минувшую неделю враг направил на города России свыше 4000 дронов большого радиуса действия. Таким образом, можно констатировать, что число применяемых дальнобойных средств огневого поражения в последнее время активно растёт.
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