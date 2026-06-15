Противник ударил по Тульской области - есть погибшие и раненые

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Противник ударил по Тульской области - есть погибшие и раненые

В ночь на 15 июня украинские войска в очередной раз провели серию дальнобойных атак в отношении целого ряда регионов России. Многочисленные удары были нанесены по Тульской области. Информацию подтверждает глава региона Дмитрий Миляев.
К сожалению, при атаке со стороны врага погибли люди.

Из сообщения губернатора Тульской области:



В посёлках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения. К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Ещё трое, в том числе годовалый ребёнок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ракетная опасность в ночные часы помимо Тульской области объявлялась ещё в трёх регионах страны. Это Курская, Орловская и Белгородская области.

С вечера 14 июня противник в очередной раз пытался атаковать Москву. По сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, на подлёте к Москве были сбиты 8 беспилотных летательных аппаратов.

Каждодневные атаки противника с применением дронов и ракет становятся уже печальной обыденностью. К сожалению, в этом плане ситуация в лучшую сторону не меняется. За одну только минувшую неделю враг направил на города России свыше 4000 дронов большого радиуса действия. Таким образом, можно констатировать, что число применяемых дальнобойных средств огневого поражения в последнее время активно растёт.
9 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 06:52
    По всем фронтам мы бандэрлогов дрюкаем , а они только и могут что на мирных жителях отыгрываться.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 07:01
      За одну только минувшую неделю враг направил на города России свыше 4000 дронов большого радиуса действия. Таким образом, можно констатировать, что число применяемых дальнобойных средств огневого поражения в последнее время активно растёт.

      Тут только наращивать и совершенствовать своё ПВО и выжигать бандеровцев
  2. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 06:58
    "....атаки....становятся уже печальной обыденностью....".
    Надо не печалиться, а отвечать адекватно. Ближайший населенный пункт свинорейха, откуда прилетели дроны или ракеты, должен понести n-кратный ущерб. С Ираном и Ливаном особо не церемонились, что только ускорило подписание мирного соглашения.
  3. dementor873 Звание
    dementor873
    +2
    Сегодня, 06:58
    Нашим властям хоть с... в глаза, все божья роса.
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +4
    Сегодня, 06:59
    За одну только минувшую неделю враг направил на города России свыше 4000 дронов большого радиуса действия.

    И откуда что берётся? belay
    Такую стратегию, предлагаемую ВГК, нужно засунуть собаке под хвост...Не оправдывает она своего предназначения.
    Понятно только одно: СВО проводится зависимыми от внешних факторов людьми. Не могут люди, радеющие за свой народ и суверенитет страны, так водить руками...
    1. Million Звание
      Million
      +1
      Сегодня, 07:03
      Да,похоже на какой то спектакль с иностранными авторами.
    2. двп Звание
      двп
      +1
      Сегодня, 07:07
      Почему не могут? Вот у Мориса Дрюона есть романы"Проклятые короли
      ",там есть часть:"Когда король губит Францию"
  5. двп Звание
    двп
    -1
    Сегодня, 07:12
    Интересно, многие авторы комментариев призывают нанести удары по мирным жителям. Видимо до конца не понимают что за этим последует. Зеленский и его компания этого и добиваются.
  6. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 07:12
    Царствие Небесное погибшим, скорейшего выздоровления раненым.