Серия мощных взрывов в Киеве, Харькове и Одессе: Россия провела ночную атаку

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Серия мощных взрывов в Киеве, Харькове и Одессе: Россия провела ночную атаку

ВС РФ нанесли ночной массированный удар по Украине, задействовав большое количество ракет и дронов-камикадзе типа «Герань». Серии мощных взрывов прогремели в Киеве, Харькове и Одессе. Также прилетело по Николаеву.

Атака началась примерно в час ночи, по украинской столице отработали баллистические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые «Циркон», а также крылатые Х-101, запущенные стратегическими ракетоносцами ВКС РФ. Украинские ресурсы сообщают о серии мощных взрывов в Киеве, после чего в некоторых районах пропало электричество.



Фиксируется несколько сильных пожаров, в том числе горит Киево-Печерская лавра из-за попадания зенитной ракеты. Впрочем, Киев уже начал разгонять тему, что Россия якобы специально била по лавре.

Серия ударов нанесена по Харькову, отмечаются попадания по объектам критической инфраструктуры. В основном работают дроны-камикадзе типа «Герань», также фиксируются прилеты ФАБ с УМПК.

В Одессе мощный пожар со вторичной детонацией. Причем не в результате российского удара, там что-то намудрили украинские военные. Есть данные, что инцидент произошел в ходе подготовки к запуску беспилотников по Крыму. В результате часть БПЛА вместе с боеприпасами сгорела, есть ли потери среди всушников, не сообщается, но несколько машин скорой помощи к месту запуска проследовали. Есть уточнение: взорвались две пусковые установки ракет "Фламинго". Вместе с ракетами.
6 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 06:51
    Утро понедельника начинается с очень хороших новостей.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:13
      Ирек hi , предыдущая новость не очень хорошая,даже совсем не хорошая.
  2. Теренин Звание
    Теренин
    0
    Сегодня, 06:52
    Серия мощных взрывов в Киеве, Харькове и Одессе: Россия провела ночную атаку

    Очень надеюсь что это, со стороны России, только разминка. Дневные атаки тоже должны быть. Мало проку уничтожать пром корпуса, когда персонал спокойно переходит работать на другие объекты.
  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 06:57
    Есть уточнение: взорвались две пусковые установки ракет "Фламинго". Вместе с ракетами.

    Надеюсь партизаны?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:14
      AIIX VahhaB hi ,какие партизаны,откуда им взяться то,от сырости завелись.
  4. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 07:09
    Партизаны это, или военная разведка сработала, но в любом случае с бодрым началом новой трудовой недели вас, свинорылы.