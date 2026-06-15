Серия мощных взрывов в Киеве, Харькове и Одессе: Россия провела ночную атаку
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ВС РФ нанесли ночной массированный удар по Украине, задействовав большое количество ракет и дронов-камикадзе типа «Герань». Серии мощных взрывов прогремели в Киеве, Харькове и Одессе. Также прилетело по Николаеву.
Атака началась примерно в час ночи, по украинской столице отработали баллистические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые «Циркон», а также крылатые Х-101, запущенные стратегическими ракетоносцами ВКС РФ. Украинские ресурсы сообщают о серии мощных взрывов в Киеве, после чего в некоторых районах пропало электричество.
Фиксируется несколько сильных пожаров, в том числе горит Киево-Печерская лавра из-за попадания зенитной ракеты. Впрочем, Киев уже начал разгонять тему, что Россия якобы специально била по лавре.
Серия ударов нанесена по Харькову, отмечаются попадания по объектам критической инфраструктуры. В основном работают дроны-камикадзе типа «Герань», также фиксируются прилеты ФАБ с УМПК.
В Одессе мощный пожар со вторичной детонацией. Причем не в результате российского удара, там что-то намудрили украинские военные. Есть данные, что инцидент произошел в ходе подготовки к запуску беспилотников по Крыму. В результате часть БПЛА вместе с боеприпасами сгорела, есть ли потери среди всушников, не сообщается, но несколько машин скорой помощи к месту запуска проследовали. Есть уточнение: взорвались две пусковые установки ракет "Фламинго". Вместе с ракетами.
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