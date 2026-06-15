Обновлённая стратегия поддержки F-35 требует новых миллиардных вложений

Истребитель F-35 остаётся одним из самым дорогостоящих образцов вооружения США, при этом показатели его эксплуатации не достигают установленных целей, а расходы на техническое обслуживание продолжают расти. В 2025 году ведомство запустило новую стратегию стоимостью 13,7 млрд долларов, рассчитанную до 2030 года и направленную на повышение боеготовности самолётов.С 2021 года расходы на эксплуатацию F-35 продолжают увеличиваться, тогда как ключевые показатели готовности снижаются. За период с 2021 по 2025 финансовый год уровень общей боевой готовности, отражающий долю времени, в течение которого самолёт способен выполнять хотя бы одну из поставленных задач, сократился с 67 до 44 процентов. Показатель полной боевой готовности, который характеризует способность самолёта выполнять весь спектр предусмотренных миссий, снизился с 38 до 25 процентов.В ответ на ухудшение ситуации Объединённое программное управление F-35 обновило стратегию обеспечения эксплуатации самолётов, представив программу Global Support Solution Reset. Её реализация потребует дополнительных 13,7 млрд долларов сверх ранее запланированных расходов до 2031 финансового года. Новая программа предусматривает решение уже известных проблем, включая дефицит запасных частей и значительную зависимость от подрядчиков.Вместе с тем выполнение поставленных задач сопровождается рядом серьёзных рисков. Для реализации программы потребуется участие частного сектора, который должен поставить дополнительные комплектующие и материалы на сумму свыше 7 млрд долларов. При этом производственные ограничения по ряду критически важных деталей сохраняются. Одновременно продолжают увеличиваться общие расходы на эксплуатацию F-35.По оценкам, к середине 2030-х годов американские виды вооружённых сил ежегодно будут сталкиваться с разрывом более чем в 1 млрд долларов между прогнозируемыми затратами на содержание парка F-35 и допустимым уровнем расходов. Несмотря на то что новая стратегия рассматривается как важный шаг для решения накопившихся проблем, достижение её целей потребует разработки дополнительных мер по управлению рисками.Отдельное внимание уделяется системе финансового стимулирования подрядчиков. С 2020 года им были выплачены сотни миллионов долларов в виде премий за повышение уровня готовности самолётов, однако этот механизм не обеспечил ожидаемых результатов. Одной из причин стало то, что вознаграждения начислялись за показатели, которые не всегда соответствовали требованиям видов вооружённых сил США. В дальнейшем корректировка системы поощрений позволит избежать ситуаций, при которых подрядчики получают дополнительные выплаты без существенного влияния на достижение целей программы.F-35 играет ключевую роль в обеспечении боевых операций и национальной обороны США. По состоянию на 2024 год совокупные расходы Соединённых Штатов на эксплуатацию этих самолётов в течение всего жизненного цикла оцениваются в 1,6 трлн долларов. Сейчас американские вооружённые силы эксплуатируют более 800 истребителей F-35, а к середине 2040-х годов планируют приобрести ещё около 1700 самолётов.