Обновлённая стратегия поддержки F-35 требует новых миллиардных вложений

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Обновлённая стратегия поддержки F-35 требует новых миллиардных вложений

Истребитель F-35 остаётся одним из самым дорогостоящих образцов вооружения США, при этом показатели его эксплуатации не достигают установленных целей, а расходы на техническое обслуживание продолжают расти. В 2025 году ведомство запустило новую стратегию стоимостью 13,7 млрд долларов, рассчитанную до 2030 года и направленную на повышение боеготовности самолётов.

С 2021 года расходы на эксплуатацию F-35 продолжают увеличиваться, тогда как ключевые показатели готовности снижаются. За период с 2021 по 2025 финансовый год уровень общей боевой готовности, отражающий долю времени, в течение которого самолёт способен выполнять хотя бы одну из поставленных задач, сократился с 67 до 44 процентов. Показатель полной боевой готовности, который характеризует способность самолёта выполнять весь спектр предусмотренных миссий, снизился с 38 до 25 процентов.



В ответ на ухудшение ситуации Объединённое программное управление F-35 обновило стратегию обеспечения эксплуатации самолётов, представив программу Global Support Solution Reset. Её реализация потребует дополнительных 13,7 млрд долларов сверх ранее запланированных расходов до 2031 финансового года. Новая программа предусматривает решение уже известных проблем, включая дефицит запасных частей и значительную зависимость от подрядчиков.

Вместе с тем выполнение поставленных задач сопровождается рядом серьёзных рисков. Для реализации программы потребуется участие частного сектора, который должен поставить дополнительные комплектующие и материалы на сумму свыше 7 млрд долларов. При этом производственные ограничения по ряду критически важных деталей сохраняются. Одновременно продолжают увеличиваться общие расходы на эксплуатацию F-35.

По оценкам, к середине 2030-х годов американские виды вооружённых сил ежегодно будут сталкиваться с разрывом более чем в 1 млрд долларов между прогнозируемыми затратами на содержание парка F-35 и допустимым уровнем расходов. Несмотря на то что новая стратегия рассматривается как важный шаг для решения накопившихся проблем, достижение её целей потребует разработки дополнительных мер по управлению рисками.

Отдельное внимание уделяется системе финансового стимулирования подрядчиков. С 2020 года им были выплачены сотни миллионов долларов в виде премий за повышение уровня готовности самолётов, однако этот механизм не обеспечил ожидаемых результатов. Одной из причин стало то, что вознаграждения начислялись за показатели, которые не всегда соответствовали требованиям видов вооружённых сил США. В дальнейшем корректировка системы поощрений позволит избежать ситуаций, при которых подрядчики получают дополнительные выплаты без существенного влияния на достижение целей программы.

F-35 играет ключевую роль в обеспечении боевых операций и национальной обороны США. По состоянию на 2024 год совокупные расходы Соединённых Штатов на эксплуатацию этих самолётов в течение всего жизненного цикла оцениваются в 1,6 трлн долларов. Сейчас американские вооружённые силы эксплуатируют более 800 истребителей F-35, а к середине 2040-х годов планируют приобрести ещё около 1700 самолётов.
26 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:53
    Может стоит просто в ПО ввести режим перезагрузки в полёте . laughing Дурдом какой-то с этим ПО.
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 18:41
      Так это же бизнес - клиент платить обязан постоянно . А если ещё и ИИ подключат , то он им так чудить начнёт ... обхохочутся .
      А вот перспективный F-47 уже летает , я его фото в воздухе видел . Снизу издалека на китайского "Дракона" J-20 смахивает .
      А у нас Су-75 пока так и не взлетел , хотя обещали первый взлёт ещё осенью , затем на декабрь , затем на начало этого года ... А последнее сообщение было о том , что прототип сейчас "находится в стадии сборки" . До этого сообщалось что в конструкцию планера вносятся какие-то изменения . Возможно так же что на прототип поставят сразу новый двигатель "Изделие-177" или даже АЛ-51Ф-1 . Тяга первого 16 000 кг.с. , второго 17 500 кг.с. Зато уже летают двухместный Су-57Д и модернизированный Су-57М-1 . Надеюсь у нас с ПО дела получше .
  2. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 14:56
    Не получится впихнуть невпихуемое, даже за очень большие деньги. Похоже и инженеры американские повелись на свою "исключительность"(С).
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 15:00
      Смотря какие цели преследовались. Деньги по карманам распихать гораздо проще.))
  3. rytik32 Звание
    rytik32
    -2
    Сегодня, 14:59
    Если половина относительно свежих самолетов уже не боеспособна, то что можно сказать, кроме как "машина сырая"?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 15:06
      Можно сказать, что это изначально грандиозная афера "Локхида". При чем, это было понятно еще с самого начала. Весьма серьезный американский автор, написал еще в начале 00-ых - Bill Sweetman. Trillion Dollar Trainwreck: How the F-35 Hollowed out the US Air Force. От себя, как от человека имеющего отношение к авиадвигателям добавлю - проблема перегрева движка не решена и будет ли она решена, не известно даже Господу Богу)))
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 18:49
        Цитата: ТермиНахТер
        проблема перегрева движка не решена и будет ли она решена, не известно даже Господу Богу)))

        Ну с движком у них проблема ибо движок перефорсирован и вместо плановых 18 500 кг.с. раскачали до 19 500 кг.с. И тем более у них не удалось получить модернизированную версию этого двигателя тягой до 21 000 кг.с. и его программа закрыта . Упёрлись в предел возможностей .
        А если снизить тягу до плановых величин и ограничить режимы оного , Пингвин станет совсем вялым ... Но летать им теперь придётся на том что есть . Новый F-47 Пингвину точно не заменой будет , как и "Супер-Игл" F-15ЕХ .
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 15:19
      Цитата: rytik32
      Если половина относительно свежих самолетов уже не боеспособна, то что можно сказать, кроме как "машина сырая"?

      F-35 машина действительно "сырая" от слово совсем! А как они схватались перед всеми, что мол, у нас в США самая передовая военная машина 5-го поколения, и еще надсмехались на Су-57, который, якобы Россия не в состоянии быстро поставить машин в строй ВВС.
      А время показала, кто есть кто.
      Я, как авиастроитель этой компаний "Сухой", могу лишь подтвердить, что Су-57, от серии к серии всё больше улучшается, снижается до сверхминума детских и скрытых болячек, и естественно, уменьшается затараты на обслуживание, что повышается качество боеготовности до идеальности.
      А вот янки, с этим делом так не смогли "вылечить" детских болячек от железа до ПО.
      Отсюда у них высокие затраты на всё - от железок (модернизация и ремонт) до ПО.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        0
        Сегодня, 16:07
        Сколько вы построили СУ57 ? Пингвинов уже наверное 1300 сделали, и в Иране их не сбили и летали по три тысячи километров в день через день.Даже если половина взлетит ,мало не покажется.
        1. Joker62 Звание
          Joker62
          0
          Сегодня, 17:31
          Цитата: ASSAD1
          Сколько вы построили СУ57 ? Пингвинов уже наверное 1300 сделали, и в Иране их не сбили и летали по три тысячи километров в день через день.Даже если половина взлетит ,мало не покажется.

          Да, я тут не спорю, что пингвинов наклепали больше 1000 ед., причём в кооперации, а не на одном заводе, как делают в России.
          Я бы посмотрел бы, сколько они сделала и без кооперации своего толстого "пингвина" со детскими болячками и прочее проблем.
          Сбивают пингвинов еще как и падают прилично без причин.
          А готовность у пингвинов ниже 30%, а если точнее, чуть более 25%. Это не допустимо вообще.
          Боеготовность должна быть не ниже 80%!!!, иначе нет смыла завоёвывать небо.
          Гордитесь со своими жирными "пингвинами"??? Велком в ад!
          А мы продолжим выпуск небольшими партиями этой прекрасной машины как Су-57.
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 18:57
            Цитата: Joker62
            А мы продолжим выпуск небольшими партиями этой прекрасной машины как Су-57.

            А Вы точно в Комсомольске работаете ? И именно на сборке Су-57 ? Небольшими партиями это по скольку в год ? Если в прошлом году построено 36 таких машин (6 ушли на экспорт) а в этом ожидается порядка 45 шт. , то это уже точно не небольшие партии . Для производства этого самолёта построены три новые сборочные линии производительностью по 30 самолётов в год каждая . Т.е. к 2030 г. будут выдавать по 90 самолётов в год + ещё одна сборочная линия в Индии , где будут из наших машинокомплектов Су-57Э и Су-57ДЭ собирать .
      2. Варяжко Звание
        Варяжко
        +1
        Сегодня, 16:09
        Зря вы так. Американское летающее га...но самое исключительное га...но в мире. laughing
        1. Joker62 Звание
          Joker62
          0
          Сегодня, 17:33
          Цитата: Варяжко
          Зря вы так. Американское летающее га...но самое исключительное га...но в мире. laughing

          Почему зря??? самое то, и вы правильно определили, что га...но не тонет, но дюже воняет до неприличия, особенно касается как в обслуживания этого го..на... wassat
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 15:02
    Ну как самолёт мирного времени, да ещё старой американской доктрины бесконтактной войны с огромным комплексом взаимосвязанных систем вооружений, этот пепелац не получит желаемого финансирования. В Пентагоне люди не глупые, они сначала или изменят текущую доктрину войны 21 века или придумают новую. Всё из за новой эпохи повсеместных дронов, где господство в небе уже не главная цель и аппараты типа Ф-35 не так нужны.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Копчёный
      ещё старой американской доктрины бесконтактной войны с огромным комплексом взаимосвязанных систем вооружений

      Да, эта доктрина устарела, что было видно в последней войне с Ираном. Вместо того, чтобы быть невидимым и неуязвимым, F-35 сам оказался в роли слепого котенка. На видео четко было видно, что пилот заметил выпущенную по нему ракету только тогда, когда разорвалась рядом.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 15:32
        Так наземного вторжения для уничтожения противника и захвата территории не было. Просто потратили кучу денег на дальнобойные стрельбы, пролюбили кучу военных баз с дорогим оборудованием вроде самых современных радаров попутно опустошив запас средств ПВО и разошлись думать.
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          0
          Сегодня, 15:37
          Цитата: Копчёный
          Так наземного вторжения для уничтожения противника и захвата территории не было.

          ИМХО у США были планы локальных десантных операций для уничтожения ядреного потенциала Ирана. Иначе как бы они решили вопрос с ядеркой? Но Иран оказался крепче, чем думали ...
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +1
            Сегодня, 15:42
            Да, хороший наглядный пример, что бывает когда противник "упирается" и не хочет проигрывать.
            Интересно, комментаторы в США и Ко тоже требовали ударов тяо для непременно победы и чтобы быстро? :)
            1. rytik32 Звание
              rytik32
              +1
              Сегодня, 15:47
              Цитата: Копчёный
              Интересно, комментаторы в США и Ко тоже требовали ударов тяо для непременно победы и чтобы быстро? :)

              Кстати, да )))
              Лидера страны - убили.
              Мосты - разрушили.
              Только что ядеркой не ударили!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:22
    Обновлённая стратегия поддержки F-35
    . Так да, создавая такой пепелац, планировалось много чего, что б оно фунциклировало как надо и... не сделали, не.... короче, много чего НЕ!
    Вопрос в том, что многое из того, что надо было сделать, это задел на перспективу, для следующего поколения боевых систем!
    В общем, будет дорого/богато, хотя и не сразу... но это не точно request
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 15:28
      А тут интересно какую войну американцы придумают сейчас. Если раньше это была бесконтактная война дальнобойных высокоточных всепогодных средств поражения, бомбы с лазерным наведением, крылатые ракеты, дальнобойные птур и тд, с непременным господством в воздухе для уничтожения тыла, что сейчас придумают, мы увидим лет через 10-15 наверно. Вон тот же Иран показал, старая добрая схема больше не работает и крайне затратная даже для США.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:32
        Если оглянутся назад и почитать, посмотреть, чего не было сделано, то... в основном инфраструктура разведки, маскировки, оперативного управления группами техники... ничего особенно продвинутого из вооружений там не было и в планах.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:59
    Обновлённая стратегия поддержки F-35 требует новых миллиардных вложений

    Там и так сумма затрат далеко за триллион улетела. Но, как говорится, где один там и другой. wassat
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 16:01
    Снимаю шляпу перед американцами. Так умудриться впихнуть самолет лохам. На нем будут иметь 300% прибыли за все время эксплуатации. Самолет может не плохой ,но он для зарабатывания денег, а не для войны
  8. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 16:09
    Рано или поздно количество бабла перейдёт в качество, а число самолётов на вооружении - в массированную атаку. Пусть и одноразовую...
  9. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 16:29
    Цитата: Копчёный
    Вон тот же Иран показал, старая добрая схема больше не работает и крайне затратная даже для США.

    Положим, для Ирана это тоже не бесследно прошло. Но несомненный и заслуженный РЕСПЕКТ персам за стойкость и самоотвеженность! Нам бы поучиться...