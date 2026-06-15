Зеленский обещает «ответ» за якобы нанесённый по Успенскому собору удар
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Зеленский обещает «ответить» за ночную атаку на Успенский собор Киево-Печерской Лавры. По версии «нелегитимного», собор был атакован российским дроном-камикадзе. Однако многие украинские паблики пишут о падении обломков сбитого средствами ПВО дрона, о чем говорит и загоревшаяся крыша соседнего здания Арсенала.
Зеленский сегодня посетил Успенский собор, крыша которого пострадала от возгорания, после чего выступил перед журналистами, пообещав «ответить» за этот «удар России». Также он подтвердил, что Украина получила от союзников партию ракет к ЗРК Patriot и успела их развернуть, что и помогло «отразить» ночную атаку. Других подробностей он не привел.
Кстати, как пишет киевский историк в своем ТГ-канале, никакой исторической ценности Успенский собор не представляет, потому что является новоделом, заложенным еще при Кучме. Коробку собора открыли в 2000-м году, а отделка внутренних помещений до сих не завершена. К тому же собор захвачен раскольниками из ПЦУ, созданной в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. А в здании соседнего Арсенала проводятся различные мероприятия, не имеющие к церкви никакого отношения.
Лавра сейчас не наша. Это объект недвижимости, который захвачен рейдерами недофюрера и костюмированными клоунами ПЦУ. А Арсенал — танцпол рагулей и бандерлогов, которые ведут там ксенофобскую, расистскую и фашистскую пропаганду.
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