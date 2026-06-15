Зеленский обещает «ответ» за якобы нанесённый по Успенскому собору удар

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Зеленский обещает «ответ» за якобы нанесённый по Успенскому собору удар

Зеленский обещает «ответить» за ночную атаку на Успенский собор Киево-Печерской Лавры. По версии «нелегитимного», собор был атакован российским дроном-камикадзе. Однако многие украинские паблики пишут о падении обломков сбитого средствами ПВО дрона, о чем говорит и загоревшаяся крыша соседнего здания Арсенала.

Зеленский сегодня посетил Успенский собор, крыша которого пострадала от возгорания, после чего выступил перед журналистами, пообещав «ответить» за этот «удар России». Также он подтвердил, что Украина получила от союзников партию ракет к ЗРК Patriot и успела их развернуть, что и помогло «отразить» ночную атаку. Других подробностей он не привел.



Кстати, как пишет киевский историк в своем ТГ-канале, никакой исторической ценности Успенский собор не представляет, потому что является новоделом, заложенным еще при Кучме. Коробку собора открыли в 2000-м году, а отделка внутренних помещений до сих не завершена. К тому же собор захвачен раскольниками из ПЦУ, созданной в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. А в здании соседнего Арсенала проводятся различные мероприятия, не имеющие к церкви никакого отношения.

Лавра сейчас не наша. Это объект недвижимости, который захвачен рейдерами недофюрера и костюмированными клоунами ПЦУ. А Арсенал — танцпол рагулей и бандерлогов, которые ведут там ксенофобскую, расистскую и фашистскую пропаганду.
38 комментариев
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  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 12:28
    Напомните пожалуйста кто такие ПЦУ? Еретики что ли?
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +4
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Артур Грудинин
      Напомните пожалуйста кто такие ПЦУ? Еретики что ли?

      Раскольники.
      1. Neptus Звание
        Neptus
        +1
        Сегодня, 14:02
        После развала СССР была создана УПЦ - украинская православная церковь московского патриархата.
        Жлобов это не устраивало, и они создали ПЦУ, по государственному акту, которую агрессивно противопоставили УПЦ, с отжимом недвижимости.
      2. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        -1
        Сегодня, 14:09
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Раскольники.

        несколько спорный вопрос.. их признали так то, хотя это конечно политика, но тем не менее...
        Православная церковь Украины (ПЦУ): Создана в 2018 году путем объединения неканонических УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В 2019 году получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, однако не признана Русской православной церковью (РПЦ) и рядом других поместных церквей. То есть, для РПЦ и некоторых, они раскольники, для остальных-нет.. а так- чистая политика, которая должна быть отдельно от церкви- по хорошему...
    2. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 14:50
      ПЦУ (Православная церковь Украины)- православная церковь, получившая автокефалию от Константинопольского патриархата. Как и РПЦ когда-то (в 17 веке).
      Статус автокефальной церкви получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей соответствующий томос и включил в свой диптих[17].
  2. HAM Звание
    HAM
    -3
    Сегодня, 12:29
    Самое интересное всей истории в том что почти всегда удары по Куеву наносятся тогда,когда недофюрер в "командировках"......совпадение? не думаю...берегут Зелю,чтоб на Крещатике вверх ногами повесить..
    1. Azzzwer Звание
      Azzzwer
      +5
      Сегодня, 12:45
      чтоб

      Экий вы, батенька, фантазер!
    2. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      0
      Сегодня, 13:44
      Он сбежит и хрен его догонят!
    3. Neptus Звание
      Neptus
      -2
      Сегодня, 14:04
      Цитата: HAM
      сегда удары по Куеву наносятся тогда,когда недофюрер в "командировках

      Вы хотите сказать, что в остальное время он на Канарах и их нужно бомбить.))))
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -2
    Сегодня, 12:29
    а кто отвечать то будет, вроде как это ракета от патриота жахнулась
    он трампу счет выставит, или своим ПВОшникам?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 12:41
      России есесно. Там же вна Украине всё просто. Хороший пример когда грохнули переговорщика стамбульского. Типа грохнули его украинские патриоты за возможное предательство само собой, но обвинили во всём РФ, а убиенному и убийцам вроде гос.награды. Все довольны.
    2. Sergool Звание
      Sergool
      +2
      Сегодня, 12:55
      Нам уже выставил. Ему выгоден такой расклад - запад ещё бабла отвалит
    3. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 15:02
      Цитата: Василенко Владимир
      а кто отвечать то будет, вроде как это ракета от патриота жахнулась
      он трампу счет выставит, или своим ПВОшникам?

      Не верю не единому слову из уст жидобандеровцев . Обиделась зелёная хнида за поджог рейхстага , пардон ... Киевско Печерской Лавры . Вы поняли кому это выгодно ? Сами жидохниды подожгли , сами орут , как оглашенные .
  4. Никита Че Звание
    Никита Че
    -3
    Сегодня, 12:29
    В сети есть фотки и видосы горящей лавры,нормально туда залетело.Ну тут сейчас только вопрос оголтелой пропаганды,либо как обычно укр пво само по себе шмаляет,универсальный так сказать ответ.Либо реально герань туда прилетела,только зачем?По церквям бить это вообще идиотизм
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 12:38
      По церквям бить это вообще идиотизм

      Расскажите это наркофюреру.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 12:39
      Ничего туда не залетало. В сети есть фото сверху, когда её тушат. Вокруг неё нет никаких обломков. Вообще нет. Такого не может быть после прилета Герани. Сами запалили, чтобы снова Россию обвинять.
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        -1
        Сегодня, 13:18
        Это чтобы снивелировать эффект в украинском обществе от атаки на диораму обороны Севастополя.
        1. Майор_Том Звание
          Майор_Том
          +2
          Сегодня, 14:02
          украинском обществе от атаки на диораму обороны Севастополя

          Вы может быть удивитесь, но украинскому обществу абсолютно плевать на диораму обороны Севастополя.
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            0
            Сегодня, 15:06
            Цитата: Майор_Том
            украинском обществе от атаки на диораму обороны Севастополя

            Вы может быть удивитесь, но украинскому обществу абсолютно плевать на диораму обороны Севастополя.

            Панорама в Севастополе , Панорама обороны Севастополя 1855 56 годов . Кисти художника баталиста Рубо . Похоже не только укробандерью плевать .
          2. Розмари Звание
            Розмари
            0
            Сегодня, 17:06
            Вы может быть удивитесь, но и российскому обществу тоже абсолютно плевать на диораму обороны Севастополя.
            И если спросить российское общество чем отличается Диорама обороны Севастополя от Панорамы обороны Севастополя, оно не ответит
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 15:06
          Цитата: Личное мнение
          Панорама в Севастополе , Панорама обороны Севастополя 1855 56 годов . Кисти художника баталиста Рубо .

          Панорама в Севастополе , Панорама обороны Севастополя 1855 56 годов . Кисти художника баталиста Рубо .
        3. Розмари Звание
          Розмари
          0
          Сегодня, 17:02
          Цитата: Личное мнение
          Это чтобы снивелировать эффект в украинском обществе от атаки на диораму обороны Севастополя.

          Панораму обороны Севастополя, вообще-то.
          Но Вы не огорчайтесь - 99% россиян Диораму обороны Севастополя от Панорамы обороны Севастополя тоже не отличат
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 14:56
        Пожар в центре. Если обломки есть, они внутрь упали.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 15:15
          Дадада... Внутрь упали. Ага.
    3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 12:48
      Россия НЕ била по цекрвям, это укрфашисты свми делают!!!!!!!!
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -3
    Сегодня, 12:29
    И ответ будет,что приведет к гибели наших мирных граждан,а главный преступник так и будет спокойно разъезжать по всему миру,а наши власти ждать когда же он наконец соизволит сесть за стол переговоров.
  6. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    -1
    Сегодня, 12:30
    Сами построили новодел, сами своими кривыми руками сожгли. "Бабки" освоены все довольны...
  7. bober1982 Звание
    bober1982
    0
    Сегодня, 12:47
    История повторяется,в 1941 году гитлеровцы разграбили и взорвали Успенский собор,нагло обвинив в подрыве советские войска.
    И,сейчас,нынешняя нацистская украинская власть - сначала испоганили и осквернили Успенский собор,затем сами и подожгли своими (чужими) кривыми ракетами.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:49
      Не хотелось бы, с повторением истории. Вдруг опа и повторение царской порухи случится, а это надолго и очень проблемно.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:54
    Глава евродипломатии Кая Каллас 15 июня после (есть чёткое видео этого):

    «Мы снова стали свидетелями усиления атак на гражданских лиц, а также на объекты Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, так что всё это — военные преступления, совершаемые Россией».


    Каллас 10 июня после атаки дрона ВСУ по музею обороны Севастополя, который внесён в список особо ценных объектов культурного наследия народов РФ:

    Тишина.


    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:55
      А должна? С ней же и вообще коллективным западом, нацизмом, идёт борьба.
  9. Комментарий был удален.
  10. tatra Звание
    tatra
    -7
    Сегодня, 12:58
    И вот так всё время - сначала одни враги СССР отвечают ,потом другие враги СССР им тем же отвечают , а страдают мирные граждане и мирная инфраструктура .
    Ну ,а то ,что у одних врагов СССР в очередной раз методика "а мы ни при чем ", это не удивляет ,такова вся их идеология и о советском периоде ,и о их антисоветском
  11. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 13:01
    За Панораму первой обороны Севастополя он ответит.
  12. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 13:23
    Зеленский обещает «ответить» за ночную атаку

    Ясен пень, будет ответ на ответ, пока у главных террористов головы на месте и есть, чем говорить. Снести эти головы никто не торопится.
    1. Neptus Звание
      Neptus
      0
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Фразах
      Ясен пень, будет ответ на ответ, пока у главных террористов головы на месте и есть, чем говорить. Снести эти головы никто не торопится.

      Какой-то вы стеснительный. Ни одного имени не привели. Не хотите обидеть островную, последнюю монархию.
  13. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +3
    Сегодня, 13:28
    как пишет киевский историк в своем ТГ-канале, никакой исторической ценности Успенский собор не представляет, потому что является новоделом
    Полностью восстановленный «с нуля» московский Храм Христа Спасителя этот историк тоже наречёт «новоделом», не имеющим исторического значения? Этот «киевский историк» в каком кибуце диплом получил, и в каком поколении он киевлянин? Или как в анекдоте: «Девушки, вы откуда?» - «С Москвы.» - «Гм… А в Москву откуда?..»
    1. Etwas Звание
      Etwas
      0
      Сегодня, 16:17
      Храм Христа спасителя , да новодел, это копия. Удивлен, что и копия Успенского собора , названная новоделом, что в принципе верно, вызвало такой неоднозначный отклик. Для истинных патриотов напомню, что если это исторический памятник , имеющий ценность, тогда вам следует и могилу Румянцева восстановить , естественно из воздуха, кстати именно могила великого полководца, которого Суворов считал учителем и всегда пресекал попытки сравнения, послужила одной из причин взрыва храма немцами, они -то хорошо помнило , кто там упокоен.
  14. 26rus Звание
    26rus
    +1
    Сегодня, 15:40
    Цитата: tatra
    И вот так всё время - сначала одни враги СССР отвечают ,потом другие враги СССР им тем же отвечают , а страдают мирные граждане и мирная инфраструктура .
    Ну ,а то ,что у одних врагов СССР в очередной раз методика "а мы ни при чем ", это не удивляет ,такова вся их идеология и о советском периоде ,и о их антисоветском

    Интересно, у этой дамочки есть кто-нибудь в окружающем мире, кто не "враги СССР? wassat