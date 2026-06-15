МО Финляндии назвало «неправильной» угрозу от дронов ВСУ для стран НАТО
2 29413
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сделал заявление по поводу недавних «промахов» Киева. По его словам, украинские дроны не должны создавать угрозу для безопасности стран-членов НАТО:
То, что удары ВСУ по России представляют опасность для Финляндии – предосудительно и неправильно.
По его мнению, Киев должен организовать свои операции так, чтобы не подвергать риску страны-партнёры.
1 июня финские СМИ сообщили, что Украина якобы по ошибке запустила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии. Хяккянен тогда заявил, что страна должна быть готова сбивать БПЛА, которые могут оказаться в её воздушном пространстве. 12 июня журнал Ruotuväki писал, что финские ВС работают над созданием новых подразделений для борьбы с дронами.
Экс-министр обороны Антти Кайкконен, курировавший вступление Финляндии в НАТО, добавил:
Появление иностранных беспилотников вблизи населённых пунктов больше нельзя рассматривать как теоретический сценарий. Власти заслуживают похвалы за реакцию на быстро меняющуюся ситуацию, но эти события также выявили области, где нужно улучшить процедуры, ситуационную осведомленность и коммуникацию.
Украинские БПЛА регулярно залетают в воздушное пространство стран Евросоюза. Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Греция, Румыния – везде успели наследить. Представитель МИД России Мария Захарова насчитала 10 таких случаев. И это только то, о чём не умолчали.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация