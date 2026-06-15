МО Финляндии назвало «неправильной» угрозу от дронов ВСУ для стран НАТО

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МО Финляндии назвало «неправильной» угрозу от дронов ВСУ для стран НАТО


Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сделал заявление по поводу недавних «промахов» Киева. По его словам, украинские дроны не должны создавать угрозу для безопасности стран-членов НАТО:



То, что удары ВСУ по России представляют опасность для Финляндии – предосудительно и неправильно.

По его мнению, Киев должен организовать свои операции так, чтобы не подвергать риску страны-партнёры.

1 июня финские СМИ сообщили, что Украина якобы по ошибке запустила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии. Хяккянен тогда заявил, что страна должна быть готова сбивать БПЛА, которые могут оказаться в её воздушном пространстве. 12 июня журнал Ruotuväki писал, что финские ВС работают над созданием новых подразделений для борьбы с дронами.

Экс-министр обороны Антти Кайкконен, курировавший вступление Финляндии в НАТО, добавил:

Появление иностранных беспилотников вблизи населённых пунктов больше нельзя рассматривать как теоретический сценарий. Власти заслуживают похвалы за реакцию на быстро меняющуюся ситуацию, но эти события также выявили области, где нужно улучшить процедуры, ситуационную осведомленность и коммуникацию.

Украинские БПЛА регулярно залетают в воздушное пространство стран Евросоюза. Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Греция, Румыния – везде успели наследить. Представитель МИД России Мария Захарова насчитала 10 таких случаев. И это только то, о чём не умолчали.
13 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 12:32
    Ответ для финнов,-"Любишь медок, люби и холодок".
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +3
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Ропот 55
      Ответ для финнов,-"Любишь медок, люби и холодок".

      А ещё можно под укров сработать, у нас полно их БПЛА неповрежденных - чтобы «вздрогнули». Диверсии - метод ведения войны.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 12:40
        ЗВЕРОБОЙ hi ,не получится,думаю Киев заранее по своим каналам предупреждает Хельсинки о количестве и маршрутах пролетов,так что появление "левого" выкусят на раз,а вся эта игра в возмущение это так для внутреннего потребителя Финляндии.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:43
      Ничего, Украина готова предоставить спецов по ПВО,РЭБ.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 13:53
        knn54 hi ,ага laughing саудиты уже наняли таких ,а потом писали что по результатам попросили с вещами на выход,ну если СМИ верить.
    3. Юра Звание
      Юра
      +2
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Ропот 55
      Ответ для финнов,-"Любишь медок, люби и холодок".

      Любят фины укров безответно, " любовь зла, полюбишь и козла".
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 12:37
    МО Финляндии назвало «неправильной» угрозу от дронов ВСУ для стран НАТО
    а нас за шо?!!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 12:42
      Василенко Владимир hi ,вот ведь казус страна не входящая в НАТО создаёт угрозу стране входящей в НАТО однако никто и бровью не повёл. И было бы смешно,еслиб не касалось России.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:42
    То, что удары ВСУ по России представляют опасность для Финляндии – предосудительно и неправильно.

    Прямо философ ,целую теорему создал. И как его бедную страну нагнули
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 12:45
    Черный день авиации США (вчера)

    Крушение F/A-18 «Super Hornet» в штате Вашингтон:

    https://ok.ru/video/15614688103040

    В штате Миссури разбился самолет с американскими парашютистами, 11 человек 200.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 12:53
      Черный день авиации США

      Да, люди погибли. Но это враги. Переживать не стану. А чем меньше у врага самолетов и пилотов - тем спокойнее нам.
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +3
    Сегодня, 13:29
    Все только и рассказывают про дроны украинские над трибалтами. Финским заливом. Финляндией, и даже летят в блтзи границы трибалтов и Белоруссией. но никто (во всяком случае я не слашал), как они туда попадают из украины. насколько мы все знаем. украина не имеет общей границы с этими странами. А только и говорят летят со со стороны трибалтов. но ни слова. как они туда попадают. через "Польшу" ?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:54
      пылесос hi ,в разобранном виде как одна из версий.