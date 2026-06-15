Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики

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Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики

Несмотря на то, что Украина получила партию зенитных ракет к американским ЗРК Patriot, украинской ПВО удалось сбить меньше половины запущенных Россией баллистических ракет. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Американские комплексы ПВО/ПРО Patriot являются единственными ЗРК, способными перехватывать баллистику, да и то при определенном везении. Как заявил Игнат, баллистические ракеты по-прежнему являются проблемой для украинской ПВО. По его словам, в ходе ночной атаки ВС России применили 34 ракеты «Искандер-М», из которых было перехвачено меньше половины. Но в Киеве считают это «хорошим результатом».



К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остается баллистика. Конечно, их могут сбивать системы Patriot, и в этот раз из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям — «Искандер-М»/С-400 — было сбито только 15. Это довольно высокий результат для такого характера атаки.

Про «перехват» гиперзвуковых «Цирконов» Игнат ничего не сказал, но ранее в Воздушных силах заявили, что за ночь украинская ПВО якобы сумела сбить пять «Цирконов» из шести, запущенных с территории Крыма. Во всем мире только украинская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты. Особенно на бумаге.

Ранее Зеленский подтвердил, что Украина получила от союзников партию зенитных ракет к комплексам Patriot.
27 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 12:51
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ранее Зеленский подтвердил, что Украина получила от союзников партию зенитных ракет к комплексам Patriot.

    партию просроченных (как и сам Зеленский) зенитных ракет, одной из которых попали по Киево Печерской Лавре.
    1. edmed Звание
      edmed
      +1
      Сегодня, 13:09
      Самое страшное оружие -это обломки дронов, ТЯО стоит за углом, нервно разминая сигарету.
  3. uber Звание
    uber
    +3
    Сегодня, 13:04
    Амеры уже полируют вприсядку про сбитие Циркона. Из доказательств только видосик вспышки в черном небе. В общем как всегда: на словах все Лев Толстой, а по факту простой.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: uber
      как всегда: на словах все Лев Толстой, а по факту простой

      Началась встреча семерки в Парижах и сейчас Зе нужны победы и хорошие новости - а тут... к сожалению старая традиция - главное к праздникам (встречам, саммитам) с обоих сторон конфликта продолжается... к ПМЭФу Зе "постарался" с Питером, посмотрим, что будут до городу Парижу
  4. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +9
    Сегодня, 13:20
    Вполне допускаю такой процент уничтоженных БР. Собственно, ЗРК для этого и создаются, хотя многие думают, что развитие ЗРК США застыло в "каменном" веке - а развитие БР РФ на столетия опередило время. Это, конечно же, не так. Уровень наших и вражеских ЗРК, так же как БР примерно на одном уровне.
    Вопрос в другом: для военной победы требуются не столько лучшие показатели ЗРК/БР, сколько их количество. Количество применяемых сейчас БР смехотворно мало. Такое ощущение, что количество применяемых БР ограничено возможностями ВПК, а должно быть наоборот - возможности ВПК обязаны соответствовать военным задачам.
    Именно так ставился вопрос во время ВОВ ставкой верховного главнокомандующего и государственным комитетом обороны перед наркомами оборонной промышленности. И уже с середины 1942 года СССР догнал в производстве вооружений совокупную Европу, которая была под Гитлером, а к концу войны это преимущество было многократным
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Ате_ист
      Именно так ставился вопрос во время ВОВ ставкой верховного главнокомандующего и государственным комитетом обороны перед наркомами оборонной промышленности. И уже с середины 1942 года СССР догнал в производстве вооружений совокупную Европу, которая была под Гитлером, а к концу войны это преимущество было многократным

      Для этого надо, хотя бы, военное положение ввести и промышленность на военные рельсы поставить...
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 14:01
        Цитата: AllX_VahhaB
        Для этого надо, хотя бы, военное положение ввести и промышленность на военные рельсы поставить...
        Все заводы сейчас частные, и кого и в какое положение и самое главное на каком основании вы собрались ставить?
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 16:02
          Цитата: topol717
          Все заводы сейчас частные, и кого и в какое положение и самое главное на каком основании вы собрались ставить?

          Да вы что?! belay Серьёзно? Кто бы мог подумать! wassat
          Вы закон о военном положении читали? Вижу, что нет. Ознакомьтесь...
          Если в период военного положения производители продукции гражданского назначения не выполняют обязательства по госконтрактам, то они передаются под внешнее управление.(С)
          И это, заметьте, только гражданские производители! У военных заводов совсем по другому!
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        -1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: AllX_VahhaB
        Для этого надо, хотя бы, военное положение ввести и промышленность на военные рельсы поставить...

        Как поставить промышленность на военные рельсы, если половина промышленность в частной собственности? Заставите олигархов выпускать военную продуккцию???
        Да они просто свернуть производство и свалят за бугор.
        По настоящему, нужно нацилизировать важнейшие промышленные производства под контроль самого государства. А вот господин министр финансов Силуанов рассматривает всё по другому, что можно больше продать.
        О каком военной релься может идти, если нет единство народа и капитала???
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 13:41
      Вполне допускаю такой процент уничтоженных БР.

      Неплохо ещё принимать во внимание, сколько противоракет было затрачено.
  5. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +1
    Сегодня, 13:22
    По Российским данным ни одна баллистическая и крылатая ракета России не была сбита и все они достигли своих целей ! Пэтриот сбивала лишь Российские Герани из которых половина была обманками !
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -1
      Сегодня, 13:46
      Пэтриот сбивала лишь Российские Герани из которых половина была обманками

      И все, конечно же, в это поверили. Бедный Пэтриот, ни на что кроме БПЛА не способен laughing
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 14:15
      Пэтриот сбивала лишь Российские Герани из которых половина была обманками !

      Вот сомнительно, что "Пэтриот" даже стреляла по целям типа "Герань".
      "Пэтриот" для совсем других целей...
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 13:26
    До-о-олго еще эту тему придется мусолить, до следующего ответа на ответ на ответ.
  7. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +2
    Сегодня, 13:26
    из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям — «Искандер-М»/С-400
    Ракеты из С-400 баллистические? Я думал, это зенитные ракеты.
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      0
      Сегодня, 13:44
      Таки все ракеты баллистические кроме крылатых и тех что улетают в космос да и они, в итоге, попадают на землю по баллистической траектории.
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        0
        Сегодня, 15:54
        Цитата: Roman_VH
        все ракеты баллистические кроме крылатых

        Баллистическую траекторию я понимаю, но если зенитная ракета бьет по самолету или ракете, траектория у нее не баллистическая.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 13:49
      Ракеты из С-400 баллистические

      Так их в режиме "земля - земля" применяют с начала СВО. Видимо тоже, не от хорошей жизни
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        +1
        Сегодня, 15:59
        Цитата: Ате_ист
        режиме "земля - земля" применяют

        Кто применяет? У небратьев С-400 нет, а про "земля-земля" наших С-400 говорят только небратья, ибо, во-первых, наши С-400 на ЛБС не присутствуют, во-вторых, поражающие элементы зенитных ракет для наземных целей так себе.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          -2
          Сегодня, 16:11
          а про "земля-земля" наших С-400 говорят только небратья

          Скажем так: говорит сопредельная сторона, а ВС РФ не опровергают
          1. pyagomail.ru Звание
            pyagomail.ru
            0
            Сегодня, 16:17
            Опровергали не раз: у небратьев ракеты С-300 падали на свои дома, когда промахивались, а говорили, что это наши зенитные ракеты используются в качестве "земля-земля".
            1. Ате_ист Звание
              Ате_ист
              -1
              Сегодня, 16:59
              Опровергали не раз: у небратьев ракеты С-300 падали на свои дома, когда промахивались, а говорили, что это наши зенитные ракеты используются в качестве "земля-земля"

              Не поленился, нашел для вас:
              Из статьи в "МК" от 03.10.2023
              "В России на полигоне Капустин Яр успешно испытали новую ракету для комплекса ПВО С-400. Появились кадры ее испытаний, за которыми наблюдал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, присутствовавший пусках. Важно, что эта ракета предназначена для уничтожения наземных целей. То есть теперь комплекс С-400 сможет работать не только по воздушным целям ракетами «земля-воздух», но и уничтожать объекты на земле ракетами «земля-земля»
              1. pyagomail.ru Звание
                pyagomail.ru
                0
                Сегодня, 18:15
                И что? По Украине бьют "Калибрами", "Кинжалами", "Цирконами", ракетами "воздух-земля". Про удары ракетами от С-400 ни разу не сообщалось - что это, ужасная тайна?
  8. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:50
    Как то всё не стыкуется у этого "Гната"....буквально на прошлой неделе он трындел что пэтриоты не сбивают баллистику,а сегодня,вдруг,сбивают почти с 50% результатом...посыл,похоже один--ракеты хорошие,но дайте,дайте ЕЩЁ!
  9. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 14:13
    Вот интересно,а точно Патриотом они что то сбили? Какие то сомнения. А почему обломки наших ракет так не поражают объекты как у украинцев?
  10. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 14:43
    Украинцы, как всегда, врут как дышат.
  11. mad-max78 Звание
    mad-max78
    -1
    Сегодня, 14:52
    Цитата: Berg Berg
    По Российским данным ни одна баллистическая и крылатая ракета России не была сбита и все они достигли своих целей ! Пэтриот сбивала лишь Российские Герани из которых половина была обманками !

    У Патриотов пакт о ненападении с Искандерами заключён? Если что напомню Искандеров произведено в десятки если не сотни раз больше чем батарей Пэтриот стоит на вооружение в украине, но тем не менее эти батареи существуют и работают, подскажите пожалуйста а что тогда мешает их уничтожить если они только на работу по Гераням способны?