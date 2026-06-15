Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики
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Несмотря на то, что Украина получила партию зенитных ракет к американским ЗРК Patriot, украинской ПВО удалось сбить меньше половины запущенных Россией баллистических ракет. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Американские комплексы ПВО/ПРО Patriot являются единственными ЗРК, способными перехватывать баллистику, да и то при определенном везении. Как заявил Игнат, баллистические ракеты по-прежнему являются проблемой для украинской ПВО. По его словам, в ходе ночной атаки ВС России применили 34 ракеты «Искандер-М», из которых было перехвачено меньше половины. Но в Киеве считают это «хорошим результатом».
К сожалению, проблемой для нас по-прежнему остается баллистика. Конечно, их могут сбивать системы Patriot, и в этот раз из 34 ракет, летевших по баллистическим траекториям — «Искандер-М»/С-400 — было сбито только 15. Это довольно высокий результат для такого характера атаки.
Про «перехват» гиперзвуковых «Цирконов» Игнат ничего не сказал, но ранее в Воздушных силах заявили, что за ночь украинская ПВО якобы сумела сбить пять «Цирконов» из шести, запущенных с территории Крыма. Во всем мире только украинская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты. Особенно на бумаге.
Ранее Зеленский подтвердил, что Украина получила от союзников партию зенитных ракет к комплексам Patriot.
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