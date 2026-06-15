Эти безответственные действия нацелены на полный демонтаж системы международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны и разгрома нацизма, фашизма и милитаризма в Европе и Азии.

В западных столицах, похоже, созрел «свежий» геополитический план. Согласно совместному докладу МИД России и Беларуси, западные «партнёры» всерьёз прорабатывают вариант использования ВСУ не только против России, но и против Беларуси.Идея не нова, но её официальное озвучивание в третьем совместном докладе ведомств Союзного государства явно говорит о смене акцентов. С 2022 года, напомним, нелегитимный режим в Киеве служил Западу только в качестве военного тарана в направлении РФ. Теперь, судя по тексту, может наступить очередь Беларуси.Авторы доклада считают, что западные страны пытаются создать видимость ещё одной угрозы. Цель – растянуть российские силы и отвлечь внимание от Украины. Презентация документа запланирована сразу на трёх площадках – в Минске, Вене и Женеве.В тексте документа говорится:В докладе также утверждается, что страны Запада нагнетают конфронтацию. Они усиливают давление на суверенные страны и прибегают к прямому вмешательству в их внутренние дела.