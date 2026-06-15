В МИД РФ заявили о планах Запада использовать ВСУ против Беларуси

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В МИД РФ заявили о планах Запада использовать ВСУ против Беларуси


В западных столицах, похоже, созрел «свежий» геополитический план. Согласно совместному докладу МИД России и Беларуси, западные «партнёры» всерьёз прорабатывают вариант использования ВСУ не только против России, но и против Беларуси.



Идея не нова, но её официальное озвучивание в третьем совместном докладе ведомств Союзного государства явно говорит о смене акцентов. С 2022 года, напомним, нелегитимный режим в Киеве служил Западу только в качестве военного тарана в направлении РФ. Теперь, судя по тексту, может наступить очередь Беларуси.

Авторы доклада считают, что западные страны пытаются создать видимость ещё одной угрозы. Цель – растянуть российские силы и отвлечь внимание от Украины. Презентация документа запланирована сразу на трёх площадках – в Минске, Вене и Женеве.

В тексте документа говорится:

Эти безответственные действия нацелены на полный демонтаж системы международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны и разгрома нацизма, фашизма и милитаризма в Европе и Азии.

В докладе также утверждается, что страны Запада нагнетают конфронтацию. Они усиливают давление на суверенные страны и прибегают к прямому вмешательству в их внутренние дела.
26 комментариев
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  1. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 13:21
    Презентация документа запланирована сразу на трёх площадках – в Минске, Вене и Женеве.

    Это определенно поможет :)
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 16:59
      Это упреждение информацией . Вскрытие вражиих планов нередко срывает или путает замыслы врага .
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:23
    Вопрос а какими силами будут дестабилизировать? Малые силы думаю что В.С. Беларусии и сами раскатают, большие откель взять, ведь у ВСУ как мы знаем нехватка личного состава уже три года,перекрасить поляков не получится вскроется на раз.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 13:24
      Ну если будет массово информация, что в рядах всушников увеличили численность этого подразделения имени Калиновского, да, можно там ждать проблем. А кто кого там раскатает, можно вспомнить про Курскую область.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 13:48
        Копчёный hi ,я писал про малые силы,а в Курский рейд пошли не две роты ВСУ, а набрать большое количество изменников не получится,да и со стойкостью в боях у них беда,эти только по мирняку спецы да при численном перевесе "герои".
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +3
          Сегодня, 13:54
          Я не знаю чего там получится или нет, но дойти до большого города всушники могут и выковыривать их оттуда, в условиях текущей военной реальности, будут очень долго.
        2. bayard Звание
          bayard
          +2
          Сегодня, 17:16
          А какова боеготовность стойкость и моральная устойчивость (фактор отсутствия опыта и необстрелянный л\с) армии РБ ?
          И не стоит думать что у ВСУ нет резервов - на ЛБС у них достаточно ограниченные силы , война идёт дронами и она глубоко позиционная . Так что удар по РБ может оказаться очень серьёзным и чувствительным .
          Вопрос - как на это реагировать ?
          Перебросить в РБ контингент в размере полновесного армейского корпуса , а то и общевойсковой армии ? Но шумеры могут использовать такую переброску как повод для эскалации и расширения конфликта . А это им необходимо для вовлечения в войну страны НАТО - дескать бандеры в одиночку с двумя государствами воюют .
          А причина таких истерик от европ - у них тяжелейший системный финансово-экономический кризис и рухнуть там всё может ещё до осени . Поэтому будут спешить .
          Что делать нам ?
          Лукашенко необходимо нарастить за счёт резервистов численность своей армии до 150 тыс. активных штыков . А нам перебросить туда на усиление контингент в размере полнокровного армейского корпуса в 40-50 тыс.
      2. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 17:38
        Да не рассказывайте сказки про этих Калиновцев. Сколько их там было? А сейчас* о них вообще ничего не слышно. Могут конечно, под их прикрытием, организовать вторжение частей ВСУ, но это полномаштабная война с брлее чем тысячу километров фронтовой линии. У Украины резервов, хватит не это?
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 18:01
          Никаких сказок. Сказки это по части официальных ведомств и экспертных голов в СМИ. Просто в моём понимании, если устраивать гипотетическую движуху в Белоруссии, то нужно соблюдать приличия в лице тамошней "оппозиции" в рядах всушников. Вот и всё. А уж из кого формируют название подразделения, дело десятое.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 13:39
      ну если только поляков одеть в форму ВСУ и разбавить их колумбийцами
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 13:49
        oleg-nekrasov-19 hi , вскроется на раз тем более латиноамериканские организмы а это уже другая опера.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 13:47
      - нехватка личного состава .
      У РБ численность группировки на границе менее 2000 бойцов, у ВСУ порядка 14000.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 14:06
        Цитата: knn54
        У РБ численность группировки на границе менее 2000 бойцов

        Пограничники ни когда не были регулярными войсками (в смысле обороны или проведения операций) их задача обеспечить время подвода сил и средств для отпора агрессору. Если уже начался конфликт, победу уже обеспечивают регулярные войска согласно плану ведения войны. Другими словами смертники ибо когда уже напали сдержать регулярные войска сложно, да даже не возможно. Посмотрите на историю 2МВ если бы мы начали проводить мобилизационные мероприятия во время немцы бы до москвы не дошли. Мобилизационные мероприятия , что бы были эффективные должны во время производится. и это занимает даже сейчас не менее полугода, ятобы можно было ответить. Так что нужно историю как то учитывать, надеюсь уроки не были забыты. А вот беспредел с той стороны настораживает видимо нас ждет серьезная проблема, они неуклонно идут к очередному серьезному конфликту, и не кала калас и не мерц, там рулят не они и саами подумайте ни германия ни даже англия сил не имеют и перспектив тоже\. но ситуация развертывается, кто это делает? думаю вопрос риторический.
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +1
          Сегодня, 15:10
          Абсолютно верно hi более того, Лукашенко никакими договорённостями не связан. И как Он уже сказал «не нужно нам много целей на украине, му уничтожим одну». Он реально сможет.
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +1
            Сегодня, 16:53
            Цитата: ЗВЕРОБОЙ
            Он реально сможет.

            Если бы был бог, то пусть бы он меня услышал как и Вас
    4. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 13:53
      перекрасить поляков не получится вскроется на раз.

      По-моему, ляхи в настоящее время уже не так сильно горят желанием. Отхватить они успели в своё время.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 15:03
        Tagan hi ,там и политические интриги похоже своё дело делают,у поляков конкретный ЗУБ на украинцев тем более на нынешних,да и западные области Украины Варшава считает своими и не упустит шанса вернуть,хоть силой ,хоть хитростью.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 15:22
          Можно и хотеть и не мочь одновременно. Как в пословице: «видит око, да зуб неймёт».
          Определенную попаболь ляхи уже заполучили в качестве приличного количества трупаков. Продолжать в том же духе не так просто.
          Да и поиметь территорию в комплекте с западенскими ceлюками - ещё та радость. Ну разве что всё бандерье передушить разом.))
          Так что велика вероятность нажить больше проблем, чем приобретений.
    5. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 14:08
      ВС Беларуси 45 тыс.чел. из них 11 тыс. ПВО и ВВС. Вроде немного, но вооружение неплохое. Суть в том, что нападение на Беларусь это прямая война с нами по договору о сотрудничестве. Замес с селюками пойдет уже другого уровня. И направление ударов с белорусской территории отрежет запад хуторян как ножом. Логистика поставок оружия с запада будет под ударами с небольшого расстояния.... Зеля конечно торчок, но копчик у него чует пендель с опережением. negative
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 14:48
        Извините, но разве когда часть Курской области захватили, не должно было быть как вы сказали "прямая война с нами" и "замес с селюками другого уровня"?
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:24
    вариант использования ВСУ не только против России, но и против Беларуси.

    Сразу ясно, что наш МИД не смотрит российское ТВ и/или вообще российские СМИ. Почему? А потому, что тогда бы в МИДе знали, что "солдат в ВСУ не хватает, ТЦКшники отлавливают на улицах последних мужиков для отправки на фронт" и прочее бла-бла-бла... Какими силами ВСУ будут нападать на Беларусь? Снимут с российского фронта?
    В общем - кто-то врет.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:33
      Более того, наши СМИ надысь выдали, что и наёмники бегут с оружием в руках, т.е даже их не отправить.
      1. Boton Звание
        Boton
        0
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Копчёный
        наёмники бегут с оружием в руках

        Так громче, музыка, играй победу! Мы победим, и враг бежит, бежит, бежит! Так за Царя, за Родину, за Веру мы грянем громкое ура, ура, ура! (С)
  4. Ramazan Звание
    Ramazan
    0
    Сегодня, 14:21
    Наверняка для этого развития событий ядерку там и разместили. Нажмут на кнопку или нет - вопрос остается открытым.
  5. лесничий Звание
    лесничий
    +2
    Сегодня, 15:04
    Хоть в Белорусии регулярных войск не так уж много, но мобилизационный резерв есть. А батька умеет проводить мобилизацию в короткие сроки, вспомните подавление мятежа с Тихановской. А вот для России, как союзному государству, будет очень удобно с их территории резать транспортную логистику какелам. Да и часть музыкантов находятся в Беларуси, а это очень опытные и стойкие ребята.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 15:56
    страны Запада нагнетают конфронтацию. Они усиливают давление на суверенные страны и прибегают к прямому вмешательству в их внутренние дела.

    Западу спешить надо, украинец заканчивается, в воз и ныне там. А других таких дураков, кто в открытую пойдёт против России, не сыскать (даже поляки не пойдут).