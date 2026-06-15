В МИД РФ заявили о планах Запада использовать ВСУ против Беларуси
5 62626
В западных столицах, похоже, созрел «свежий» геополитический план. Согласно совместному докладу МИД России и Беларуси, западные «партнёры» всерьёз прорабатывают вариант использования ВСУ не только против России, но и против Беларуси.
Идея не нова, но её официальное озвучивание в третьем совместном докладе ведомств Союзного государства явно говорит о смене акцентов. С 2022 года, напомним, нелегитимный режим в Киеве служил Западу только в качестве военного тарана в направлении РФ. Теперь, судя по тексту, может наступить очередь Беларуси.
Авторы доклада считают, что западные страны пытаются создать видимость ещё одной угрозы. Цель – растянуть российские силы и отвлечь внимание от Украины. Презентация документа запланирована сразу на трёх площадках – в Минске, Вене и Женеве.
В тексте документа говорится:
Эти безответственные действия нацелены на полный демонтаж системы международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны и разгрома нацизма, фашизма и милитаризма в Европе и Азии.
В докладе также утверждается, что страны Запада нагнетают конфронтацию. Они усиливают давление на суверенные страны и прибегают к прямому вмешательству в их внутренние дела.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация