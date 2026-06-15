Армия России освободила село Долгая Балка в ДНР

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Армия России освободила село Долгая Балка в ДНР

Российские войска продолжают наступление на Константиновском направлении. Переведя под контроль порядка 80% территории Константиновки, Вооружённые силы России нарастили давление на фланги с целью полностью сломить сопротивление ВСУ для дальнейшего освобождения города.

На западном фланге российские войска сегодня перевели под свой контроль значительный территориальный участок. Это порядка 20 квадратных километров. И среди этих квадратных километров – село Долгая Балка. Теперь оно полностью освобождено российской армией.





Таким образом, единственным селом, остающимся под контролем ВСУ на западном фланге Константиновского направления, остаётся Николайполе. За ним открывается уже Славянско-Краматорская агломерация с её южными воротами - городом Дружковка.

В последнее время интенсивность ударов ВС РФ по объектам противника в Дружковке в значительной степени выросла. Среди прочего армия России «выносит» логистику противника на данном участке фронта, в целом создавая проблемы для перемещения сил и средств врага в указанной крупной агломерации.
7 комментариев
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    -1
    Сегодня, 14:07
    "За ним открывается уже Славянско-Краматорская агломерация..." - спорное утверждение, звучит как выход на оперативный простор, а на деле 10-15 км сплошных укрепрайонов.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 14:19
      У вот на картах более подробно показано.
    2. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      +3
      Сегодня, 14:48
      hi Все познается в сравнении. Если вспомнить Авдеевку, Торецкую агломерацию, Часов Яр с Бахмутом, то участок севернее и северо-западнее Долгой Балки почти "голый" с точки зрения укреплений. Там другая проблема - голые поля, "засеянные" минами, с редкими лесополками. Ближайшая цель - Николайполье. На этом участке - пока наше преимущество в плече логистики. Дальше - картина поменяется. В направлении на Осыково - по полям почти 6 км. На юго-западные окраины Дружковки там есть дорога, но это 9 км на виду у дроноводов и артиллерии противника. Возможно, тут на некоторое время ЛБС будет зафиксирована. На Дружковку будут в этом случае давить от Константиновки и от Приюта. Может, наши что-то придумают неожиданное для противника. Удачи им..
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        +1
        Сегодня, 15:30
        Ключами к Славянско - Краматорской агломерации являются Константиновка и Доброполье.
        Без них долго удерживать агломерацию противник не сможет
        С Уважением
  2. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 14:45
    Кто в курсе Казачья Лопань под контролем бандеровцев?
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 14:53
      Казачью Лопань сейчас штурмуют.

      .Российские войска открыли новый участок наступления в Харьковской области. Освободив Шевченко и Граны, подразделения группировки "Север" начали штурм Казачьей Лопани — ключевого логистического узла ВСУ. Контроль над этим районом расширит буферную зону вдоль российской границы и создаст условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника.


      https://dzen.ru/a/ai4O5rPDWWdXkryB
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 15:11
    Берегите себя!
    Удачи вам братья!!!
    Враг окопался там с 2014 года, но наша смекалка и решимость разобьёт их самоуверенность!
    Победа будет за нами!
    Работайте братья!!