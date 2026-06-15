Генерал ВВС ФРГ обещает нанести «сокрушительные удары» по России в случае войны
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В случае войны с Россией Германия вместе с НАТО нанесет «сокрушительные удары» по Калининграду, Кольскому полуострову и Черному морю. Об этом заявил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.
Германия, оказывается, уже готова к войне с Россией и будет защищать «всю территорию НАТО», независимо от того, на какую страну «нападет Москва». Немецкий генерал вовсю размахивает саблей, обещая «сокрушительные удары» авиацией альянса. В число приоритетных целей входит Калининградская область как форпост России в Европе, Кольский полуостров с базами атомных подводных лодок, а также Черное море с Крымом, где размещен Черноморский флот.
ВВС Германии нанесут сокрушительные авиаудары по России, если она нападет на любую территорию НАТО, поскольку у альянса нет «разных зон безопасности». Это означает, что нападение на Эстонию вызовет такие же ответные меры, как и атака на Лондон.
Российские военные базы пострадают от «гнева НАТО», если альянсу придется «защищаться» от «нападения России». Правда, немецкий генерал не пояснил, зачем России нападать на ту же Прибалтику или другие страны Европы, если у европейцев нет ничего, что могло бы заинтересовать Москву. Территории и природные ресурсы у нас свои, а сажать себе на шею нахлебников и потом кормить их никто не будет.
Стоит отметить, что риторика европейских политиков и высокопоставленных военных в последние годы является откровенно русофобской. Возникает такое чувство, что Европа сама нарывается на войну с Россией. Вот только там не понимают, что нянчиться с Европой, как с Украиной, Россия не будет, применение ядерного оружия никто не отменял.
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