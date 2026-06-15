Генерал ВВС ФРГ обещает нанести «сокрушительные удары» по России в случае войны

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Генерал ВВС ФРГ обещает нанести «сокрушительные удары» по России в случае войны

В случае войны с Россией Германия вместе с НАТО нанесет «сокрушительные удары» по Калининграду, Кольскому полуострову и Черному морю. Об этом заявил командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

Германия, оказывается, уже готова к войне с Россией и будет защищать «всю территорию НАТО», независимо от того, на какую страну «нападет Москва». Немецкий генерал вовсю размахивает саблей, обещая «сокрушительные удары» авиацией альянса. В число приоритетных целей входит Калининградская область как форпост России в Европе, Кольский полуостров с базами атомных подводных лодок, а также Черное море с Крымом, где размещен Черноморский флот.



ВВС Германии нанесут сокрушительные авиаудары по России, если она нападет на любую территорию НАТО, поскольку у альянса нет «разных зон безопасности». Это означает, что нападение на Эстонию вызовет такие же ответные меры, как и атака на Лондон.

Российские военные базы пострадают от «гнева НАТО», если альянсу придется «защищаться» от «нападения России». Правда, немецкий генерал не пояснил, зачем России нападать на ту же Прибалтику или другие страны Европы, если у европейцев нет ничего, что могло бы заинтересовать Москву. Территории и природные ресурсы у нас свои, а сажать себе на шею нахлебников и потом кормить их никто не будет.

Стоит отметить, что риторика европейских политиков и высокопоставленных военных в последние годы является откровенно русофобской. Возникает такое чувство, что Европа сама нарывается на войну с Россией. Вот только там не понимают, что нянчиться с Европой, как с Украиной, Россия не будет, применение ядерного оружия никто не отменял.
80 комментариев
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  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +17
    Сегодня, 14:06
    снести нацистов ядерным ударом . пару дырок в европе отрезвляюще подействуют.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +10
      Сегодня, 14:18
      Цитата: 501Legion
      снести нацистов ядерным ударом . пару дырок в европе отрезвляюще подействуют.

      Тут не пару ЯО, а 4 как минимум, и по главным столицам недружественных стран: Германия, франция, Англия и гнилая злая Пшекия.
      Вот тогда они и утихнут до состояния ниже стравы и тише воды.
      1. Aken Звание
        Aken
        +3
        Сегодня, 14:50
        Германия нам ещё пригодится. А вот Англию вообще утопить надо бы.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 15:31
          У фрицев как всегда всё начинается с обещаний сокрушить Россию, а закончится водружением нашего флага над Рейхстагом в Берлине... Если от него ещё что-то останется... И от Рейхстага и от Берлина...
        2. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 16:39
          Цитата: Aken
          Германия нам ещё пригодится. А вот Англию вообще утопить надо бы.

          На кой пёс нам этот геморрой, постоянный источник угроз? Тут действительно два варианта - либо калининградский либо по типу ГДР, с местными полицейскими силами и нашими постоянными гарнизонами. Стеклить Дойчланд? Зачем нам Луна под боком?..
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 16:40
            Да. ГДР в нашу зону влияния.
            1. isv000 Звание
              isv000
              0
              Сегодня, 16:43
              Цитата: Aken
              Да. ГДР в нашу зону влияния.

              И Путина туда, с друзьями, в Дрезденскую резиденцию. wink
              1. Aken Звание
                Aken
                +1
                Сегодня, 16:59
                Генерал-губернатор? Вариант.
                1. isv000 Звание
                  isv000
                  +3
                  Сегодня, 17:03
                  Цитата: Aken
                  Генерал-губернатор? Вариант.

                  Тут хоть горшком назови, лишь бы в Кремль пришёл, наконец, человек с хваткой Лукашенко и решимостью Петра Великого или И. Сталина...
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    0
                    Сегодня, 17:07
                    Киндер -сюрприз видит себя в этом качестве. Его Новые люди готовятся занять место ЕР.
                    1. isv000 Звание
                      isv000
                      0
                      Сегодня, 17:39
                      Цитата: Aken
                      Киндер -сюрприз видит себя в этом качестве. Его Новые люди готовятся занять место ЕР.

                      no Дяденьке 63 годика исполнилось, он на вкусной и питательной должности и всякие там потрясения ему ни к чему. В его жизни было место подвигу и он принял правильное для себя решение, войдя в команду Путина. Был и пример, как у людей сносит кепку, когда они тянут руки к короне а, потом, валяются дохлые на мосту. У него же хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
      2. Shelest2000 Звание
        Shelest2000
        0
        Сегодня, 15:39
        Тут не пару ЯО, а 4 как минимум,

        Не с этими трусливыми Леопольдами в Кремле,что даже пукнуть боятся в сторону Запада.
      3. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        -1
        Сегодня, 16:36
        Цитата: Joker62
        Цитата: 501Legion
        снести нацистов ядерным ударом . пару дырок в европе отрезвляюще подействуют.

        Тут не пару ЯО, а 4 как минимум, и по главным столицам недружественных стран: Германия, франция, Англия и гнилая злая Пшекия.
        Вот тогда они и утихнут до состояния ниже стравы и тише воды.

        Это невозможно, там семьи и капиталлы.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +3
      Сегодня, 14:23
      Цитата: 501Legion
      снести нацистов ядерным ударом . пару дырок в европе отрезвляюще подействуют.


      Ну да куда же Германия и без НАТО.Без НАТО Германия как ноль без палочки.

      . В случае войны с Россией Германия вместе с НАТО


      Это не Германия с НАТО,а НАТО со стоящей за его спиной Германией.Зато можно погавкать какая Германия ,типо значимая.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 14:35
      Слова этого недобитого нациста напоминают старый советский прикол))) "держите меня семеро, потому что пятеро не удержат")))
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:55
        зачем России нападать на ту же Прибалтику или другие страны Европы

        Это будет происходить примерно как по сценарию развязывания войны Германии по Польше в 1939 году.
        Немецкий генерал вовсю размахивает саблей

        Пусть положат этого дeбилa в стационар к конным гренадерам Наполеона.
    4. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      -3
      Сегодня, 15:05
      Все верно,а хватит духу верховного что бы пойти на это,не переборят его деньги олигархата,я вот после Украины не больно уверен что он сможет,тем более после укропией оккупации Курской обл,хотя доктрина полностью доказывала применения ЯО.а так без бе наносить надо сразу и много похоронив Европу в огне,не думаю что США ввяжутся,но если будем медлить с жестким ответом ,то это будет конец России
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 15:25
        Цитата: tank_killer156
        ,а хватит духу верховного что бы пойти на это,не переборят его деньги олигархата

        Если Верховный задавить своих кремлёвских еврейцев по происхождению, думаю, что ему хватить дать отмашку на бомбёжку стран НАТО (выборочно).

        Цитата: tank_killer156
        вот после Украины не больно уверен что он сможет,

        А зачем отравлять радиацией и изотопами после удара ТЯО на "Украине", когда там фактически истрически русская земля???
        1. tank_killer156 Звание
          tank_killer156
          -1
          Сегодня, 17:39
          [/quote]По некоторым оценкам, территорию, на которой применялось тактическое ядерное оружие, можно очистить в течение 2–3 месяцев. При этом люди смогут безопасно жить на такой территории через полгода, максимум год.

          Наберите и почитайте по тактическое оружие ,прежде чем минусовать.
          Если Верховный задавить своих кремлёвских еврейцев по происхождению, думаю, что ему хватить дать отмашку на бомбёжку стран НАТО (выборочно).[quote]

          Че за бред вы несете,что верховному мешает навести порядок,посмотрите все МО одни воры,шойгу пострадал за своих замов,только верховный может дать команду на устранения ЗЕ шоблы,так почему он их не устраняет,не их и не полевых командиров и СБУ, уж лучше бы ты не писал умник
    5. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      -2
      Сегодня, 15:28
      А Вы думаете в ответ ничего не прилетит?
    6. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:34
      Цитата: 501Legion
      снести нацистов ядерным ударом . пару дырок в европе отрезвляюще подействуют.

      Европу может и отрезвит, а нам кумару точно подкинет...
    7. Million Звание
      Million
      0
      Сегодня, 17:11
      Никто их сносить не будет.Увы!
  2. Андрей К Звание
    Андрей К
    +6
    Сегодня, 14:07
    Генерал ВВС ФРГ обещает нанести «сокрушительные удары» по России

    У немца амнезия. "Петух габургский" распустил перья и раскудахтался - ровно до той поры, пока медведь голову не открутит.
    Немецкий генерал вовсю размахивает саблей, обещая «сокрушительные удары» авиацией альянса.

    Гансу невдомёк, что воевать с ним никто не будет - вместо Германии просто окажется остекленевшая поверхность, с которой ничто и никуда не взлетит.
    1. ian Звание
      ian
      +16
      Сегодня, 14:20
      Старые немцы сами говорят- "выросло поколение компьютерных игр, плохо понимающих, что такое война".
      Новому Герингу 58. Для него "война" это миротворческие игры или разгон папуасов. Как к сожалению и для многих его коллег.
      Раз в 100 лет Европа ходит на Россию..... Выжившие рассказывают детям, что этого делать не надо. Для внуков это уже "дедовские байки".
      Видимо очередное кольцо истории замкнулось, пришло время. request
      1. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        0
        Сегодня, 15:18
        Да, придёт. Опять нужно будет что -то доказывать. Дед доказывал- не хватило...У меня здоровья уже не хватит, в тылу потружусь. На край попартизаню...Ох и счастливое поколение девяностых...
        1. Joker62 Звание
          Joker62
          0
          Сегодня, 15:29
          Цитата: Cap.Nemo58rus
          На край попартизаню...Ох и счастливое поколение девяностых...

          Что успел по партизанить в лихие 90-х годов???? belay
      2. Azim77 Звание
        Azim77
        0
        Сегодня, 15:55
        .
        Цитата: ian
        Старые немцы сами говорят- "выросло поколение компьютерных игр, плохо понимающих, что такое война".


        Не могу вложить видео в тему. Но в сети его легко найти: дед немец говорит внуку "Главное, чтобы до супа дело не дошло"..
      3. 26rus Звание
        26rus
        +2
        Сегодня, 15:59
        Цитата: ian
        война" это миротворческие игры или разгон папуасов. Как к сожалению и для многих его коллег.

        Для начала надо спросить у этого хенерала - а где была эта европейская часть НАТО, когда персы французскую и британскую базы утюжили? Поддержать союзников ссыкотно было?
        1. ian Звание
          ian
          +2
          Сегодня, 16:16
          Цитата: 26rus
          Для начала надо спросить у этого хенерала - а где была эта европейская часть НАТО, когда персы французскую и британскую базы утюжили? Поддержать союзников ссыкотно было?

          "Это другое!" stop
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 15:32
      вместо Германии просто окажется остекленевшая поверхность
      Такую остекленевшую поверхность надо было делать ещё а 1945 году!
  3. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +11
    Сегодня, 14:08
    Истосковался нацист по крови людской, брехливая собака
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 14:11
    Небось нацистский выпердыш , кровь взыграла.
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +6
    Сегодня, 14:16
    В целом, наблюдаем за свого рода театрам абсурда. Военно-политимеское руководсво Запада охвачено шизофренией и психозом.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Ivanhoe
      Военно-политимеское руководсво Запада охвачено шизофренией и психозом.

      А тут еще и вспышки на Солнце...По темечку и ударило...
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +3
        Сегодня, 14:42
        Цитата: Uncle Lee
        По темечку и ударило...

        Не иначе. Трамп с Биби обломались с сокрушительными ударами по Ирану.
        Немцы - не Трамп (нет таких ресурсов). Россия - не Иран (намного больше).
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 14:19
    ВВС Германии нанесут сокрушительные авиаудары по России, если она нападет на любую территорию НАТО, поскольку у альянса нет «разных зон безопасности». Это означает, что нападение на Эстонию вызовет такие же ответные меры, как и атака на Лондон.

    Ухтибозимой!...
    Сокрушительные удары по Германии не рассматриваются? Насчёт того, что ради лабусов кто-то готов рискнуть своей безопасностью, тоже большой вопрос.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:27
    Генерал ВВС ФРГ обещает

    Вопрос... а чего может обещать действующий генерал, В ЛЮБОЙ СТРАНЕ???
    Вот когда он станет экс, в отставке, тогда... тогда может говорить разное, даже правду, как она есть.
  8. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 14:28
    Кроме как в красных стрингах, не могу представить этого генерала.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 14:35
      Если в Германии придет к власти новый "гитлер", немцы вполне быстро скинут "красные стринги".
      Правда пока на горизонте не видно нового "гитлера", да и время понадобится для "зачистки территорий" Германии от "не немцев"....
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:33
    "Они в ставке Гитлера ( Мерца) все малохольные ".(с) В лучшем случае для этого генерала бундесвера ,мы его используем для медицинских опытов .Русских немцев жалко .
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 14:48
      Вы думаете их русских немцев не поставят в военный строй? А куда им деваться? Откажутся окажутся в концлагере.
  10. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +5
    Сегодня, 14:33
    Итоги 4 с лишних лет невнятно ведущейся СВО. Какой смысл тыкать пальцем в немецкого генерала, если удары по стратегическим объектам на том же Кольском полуострове уже были? Безответные удары.
  11. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    +2
    Сегодня, 14:39
    Schwachsinn, niemand hier will Krieg mit Russland!
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 14:46
      Соглашусь, что сейчас никто у вас не хочет войны с Россией.
      Но в тоже время сомневаюсь, что немцы в восторге от засилья арабов и турок.
      Если придет к власти очередной "гитлер", то германцы быстро "войдут во вкус"..
      1. 8_-MistVieh-_8 Звание
        8_-MistVieh-_8
        0
        Сегодня, 15:21
        Die "Deutschen" sind nach wie vor unfrei und besetzt und alle Politiker nichts als Marionetten. Wir werden geflutet mit Millionen von Menschen, die kulturell überhaupt nicht hier her passen. Sieht man ja überall innerhalb der EU, außer Polen und Ungarn, die machen das Spiel nicht mit.

        Einen zweiten Hitler kann ich nicht sehen, jedenfalls nicht im Moment. Die Gesellschaft ist viel zu tief gespalten, auch das mit Absicht.

        Wenn die unbedingt Krieg wollen, bitteschön, aber dann ohne mich! Sollen sie doch die Millionen "neuen Deutschen" nehmen.

        Davon mal ab, ist die BRD weder personell noch logistisch in der Lage, überhaupt irgendein "Kriegchen" zu führen, das ist alles dummes Geblubber.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 16:04
          Вы практически тоже самое написали, что и я.
          Если придет "гитлер" к власти, конечно в "нужное" время и место, то немцы вполне поддержат его. Они просто посчитают, что он меньшее зло для них чем сегодняшние правители Германии, которые служат кому угодно, но только не Германии и ее народу.
  12. Leontrotsky
    Leontrotsky
    +1
    Сегодня, 14:40
    Ну тогда встречайте в своей германии несколько раз по 150 кт
  13. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    Сегодня, 14:43
    Чья бы корова мычала , а вот немцам лучше свой язык засунуть в то место откуда ноги растут
    Они в 1945 году отделались легким испугом, да и в марте 1918 года получили плюшки на ровном месте
  14. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 14:44
    Цитата: 8_-MistVieh-_8
    Schwachsinn, niemand hier will Krieg mit Russland!

    Naturlich
    1. 8_-MistVieh-_8 Звание
      8_-MistVieh-_8
      0
      Сегодня, 15:22
      Ja, wer denn?

      Mir fällt nur das verdammte Albion ein, und das würde perfekt passen.
      1. Kusja Звание
        Kusja
        0
        Сегодня, 15:37
        Um gesund und stark zu sein, muss man trinken Bier und Wein.
  15. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 14:51
    Этот бравый генерал лучше бы спросил своих наемников, воевавших на Украине, как им легко было против нашей армии? У некоторых, кому посчастливилось вернуться живым, наверное до сих пор по ночам постелька мокреет. А если ната попрет, то с ней няньчиться никто не будет, все закончится очень быстро.
  16. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 14:52
    Главком сухопутных войск Германии уже высказался что готов воевать с Россией. Теперь главком ВВС сказал где и что будет бомбить в России. Осталось послушать главкома ВМФ Германии.
  17. alanery Звание
    alanery
    +1
    Сегодня, 14:52
    надо бункер рыть. Наши вряд ли ответят.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 15:30
      надо бункер рыть. Наши вряд ли ответят
      Ответят. Озабоченностью wink
  18. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 14:53
    В случае новой арессии в отношении России прежде всего британские острова вместе с лондон-сити, а также ФРГ, Бельгия и Франция подлежат тотальному уничтожению.
    1. alanery Звание
      alanery
      0
      Сегодня, 15:58
      для такого предприятия нужна политическая воля и железные яйца! ни того, ни другого не наблюдается... ни у кого...
  19. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:54
    а также Черное море с Крымом, где размещен Черноморский флот.

    Правильнее будет "где размещался...." К сожалению...
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:58
    Цитата: Солдатов В.
    Вы думаете их русских немцев не поставят в военный строй? А куда им деваться? Откажутся окажутся в концлагере.

    А концлагеря в Германии то будут ? Будут ,будут - там хотябы кити- кетом кормить будут ,в отличии от всей Германии.Там мигранты всё разграбят при помощи АК( эти люди запасливые ).
    1. edmed Звание
      edmed
      0
      Сегодня, 18:49
      Кстати,о концлагерях , промелькнула новость что строят показательный лагерь для русских в/пленных, о как далеко зашло, война будет,не будет, а к/лагеря готовят.
  21. Azzzwer Звание
    Azzzwer
    0
    Сегодня, 14:58
    применение ядерного оружия никто не отменял.

    И это правило работает в обе стороны! О чем многие шапкозакидатели почему-то забывают.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 15:06
      Не забывают, а вообще не думают. Диванный фронт для диванного войска, здесь можно шашкой махать сколько хочешь в свое удовольствие.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 18:07
        Цитата: Фразах
        Не забывают, а вообще не думают. Диванный фронт для диванного войска, здесь можно шашкой махать сколько хочешь в свое удовольствие.

        Вот-вот! Читаю и диву даюсь! Про такое (ЯО) военный, даже бывший, никогда не напишет, ибо прекрасно понимает, что на это всегда последует ответ! И " стекло", как многие здесь пишут, будет не только в европе, но и у нас! И тогда вопрос.
        Так кто же они, пишущие здесь про все в труху? Провокаторы? Неумные? Гонцы за +?
        Затрудняюсь ответить....
  22. NordOst16 Звание
    NordOst16
    0
    Сегодня, 15:07
    Территории и природные ресурсы у нас свои, а сажать себе на шею нахлебников и потом кормить их никто не будет.

    Ну тут не факт, судя по призывам освободить "Новороссию" есть немало людей, которые хотят заработать на восстановлении и упавлении новыми землями.
    А мог ли бы кошерно установить зоны безопасности вместо приобретения новых территорий (или их минимального приобретения).
  23. uber Звание
    uber
    0
    Сегодня, 15:24
    И ножкой топнул генерал!
  24. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:28
    Правда, немецкий генерал не пояснил, зачем России нападать на ту же Прибалтику или другие страны Европы, если у европейцев нет ничего, что могло бы заинтересовать Москву

    автор статьи лукавит
    ответ прост и незатейлив, и укладывается в два слова
    Сувалкский коридор
    он и раньше-то не помешал бы России, а уж в нынешнее время, когда, стараниями тех же прибалтов, да и НАТО, в целом, Калининград оказался почти отрезан от снабжения - он просто жизненно необходим
    так что, Литва - первый кандидат, после Украины
    и это прекрасно понимает и сама Литва, и натовский генералитет, да и все мы, кто заходит на ВО
    кроме автора статьи, видимо)
  25. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:28
    Генерал ВВС ФРГ обещает нанести «сокрушительные удары» по России в случае войны
    Ну вот, теперь Германия и показала свое имтинное лицо
  26. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 15:32
    После все возрастающих ударов бандеровцев по России ( и не важно Новороссия или не Новороссия), лично я очень сомневаюсь в нашем решительном и жестком ответе в случае ударов НАТО. Увы.
  27. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    0
    Сегодня, 15:36
    Геринг много, что обещал своему вождю
  28. BSD-Fan Звание
    BSD-Fan
    0
    Сегодня, 15:40
    Правда, немецкий генерал не пояснил, зачем России нападать на ту же Прибалтику или другие страны Европы, если у европейцев нет ничего, что могло бы заинтересовать Москву.

    А нападать надо бы, как минимум пустыми болванками для начала щёлкнуть по заводам производящим дроны для украинцев. Они уже даже не скрывают этого, а мы всё терпим.
  29. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:46
    Правда, немецкий генерал не пояснил, зачем России нападать на ту же Прибалтику или другие страны Европы, если у европейцев нет ничего, что могло бы заинтересовать Москву.

    У каждого немца в душе сидит "маленький гитлер", а тем более если немец при погонах.
    Каждый немец мечтает о реванше, хотя мечты не сбыточные, как у того петуха - " не догоню, тогда хоть согреюсь".
  30. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:58
    Генерал ВВС ФРГ обещает нанести «сокрушительные удары» по России в случае войны

    хосподи!
    этому генералу надо вспомнить картинки ядерных взрывов и подумать наконец-то своей головой они точно ему нужны над своим домом? fool
  31. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 16:00
    Похоже, короткая память у этого "генерала ВВС ФРГ"! soldier fool hi
  32. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:03
    Некому у нас выступить. А так можно было сказать ,что никто брать Рейхстаг второй раз не будет ,просто нечего будет брать в поле
  33. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Сегодня, 16:06
    А мы коричневые линии в ответ нарисуем.
  34. Aleksandr Bezfamilnuy Звание
    Aleksandr Bezfamilnuy
    +1
    Сегодня, 16:19
    Германия. Я, вполне согласен с Карагановым, что если эта страна попытается создать атомное оружие, она должна прекратить свое существование. В отличие от него я бы добавил Англию.
    Ну а в целом, лично я бы не стал относиться легкомысленно к милитаризации Германии. Слишком тяжелые возможные последствия.
    Видимо реально необходимо восстанавливать ядерное сдерживание. Иначе мир может и не выжить. Собственно на мир лично мне плевать, а вот на Россию нет.
  35. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 16:34
    Цитата: Joker62
    не пару ЯО, а 4 как минимум

    Маловато будет! Во-первых, все базы США в Европе, во-вторых, столицы (плевать на население!), в третьих - вся транспортная, энергетическая и морская инфраструктура. Тут штук 150 ЯБП. Хватило бы.только...
  36. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:34
    нянчиться с Европой, как с Украиной, Россия не будет, применение ядерного оружия никто не отменял
    а вот в этом есть сомнения, неполный суверенитет в принятии решений сыграет ту же трагическую роль, затянется противостояние с печальным для РФ итогом, пока реально не останется выхода кроме ЯО, но до этого будет много потерь и страданий, растянутых во времени.
  37. noWAR Звание
    noWAR
    0
    Сегодня, 16:44
    Сдаётся мне на нашем континенте пару государственных и политических образований явно лишние! Про французов молчим пока. Британия и Германия нанесли немыслимые потери нашему восточнославянскому прошлому, настоящему и похоже будущему. Пора с ними кончать!!! Потери военных конфликтов велики, но потери тихого уничтожения в веках катастрофичны!
  38. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    0
    Сегодня, 17:49
    Замаскированный Херман Херинг не иначе laughing