Зеленский снова завел свою старую пластинку о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным. По его словам, он якобы предлагал российскому лидеру встретиться на саммите G7, который начался во Франции.Зеленский утверждает, что предложил Путину встретиться во Франции во время саммита «Большой семерки», куда самого «нелегитимного» протащил Макрон для встречи с Трампом. Якобы даже запрос на встречу в Москву был отправлен, тем более для Зеленского ситуация складывалась самым наилучшим образом, вся европейская шушера будет присутствовать на саммите. Один на один с Путиным киевский клоун разговаривать не рискнет.Впрочем, с самого начала было ясно, что ни на какую встречу с Зеленским Путин не поедет, да и не подтверждает Москва получения какого-либо запроса. Тем более, что официальных отношений между Россией и Украиной нет. Скорей всего, «нелегитимный» снова соврал, пытаясь показать свою значимость. Тем более, что Франция тоже не подтверждала факт приглашения российского президента на саммит, а такие визиты согласовываются заранее.Ранее Путин заявил, что если Зеленскому все еще неймется и он желает поговорить, то пусть приезжает в Москву. Ему этого никто не запрещает.

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