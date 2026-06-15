Зеленский утверждает, что якобы приглашал Путина на встречу в рамках саммита G7

3 144 26
Зеленский утверждает, что якобы приглашал Путина на встречу в рамках саммита G7

Зеленский снова завел свою старую пластинку о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным. По его словам, он якобы предлагал российскому лидеру встретиться на саммите G7, который начался во Франции.

Зеленский утверждает, что предложил Путину встретиться во Франции во время саммита «Большой семерки», куда самого «нелегитимного» протащил Макрон для встречи с Трампом. Якобы даже запрос на встречу в Москву был отправлен, тем более для Зеленского ситуация складывалась самым наилучшим образом, вся европейская шушера будет присутствовать на саммите. Один на один с Путиным киевский клоун разговаривать не рискнет.



Впрочем, с самого начала было ясно, что ни на какую встречу с Зеленским Путин не поедет, да и не подтверждает Москва получения какого-либо запроса. Тем более, что официальных отношений между Россией и Украиной нет. Скорей всего, «нелегитимный» снова соврал, пытаясь показать свою значимость. Тем более, что Франция тоже не подтверждала факт приглашения российского президента на саммит, а такие визиты согласовываются заранее.

Ранее Путин заявил, что если Зеленскому все еще неймется и он желает поговорить, то пусть приезжает в Москву. Ему этого никто не запрещает.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +8
    Сегодня, 15:13
    А разве Зеленский уполномочен приглашать кого либо на Г 7 .
    Он то сам туда не входит , его Макрон протащил .
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 15:19
      Он может говорить чего угодно, как любой политик на планете сегодня.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 15:42
        Копчёный, и не говорите,политика Запада превратилась в реалити шоу с бездарными актеришками. Мало того в руках этих умственно не полноценных судьбы многих кто вообще думает и желает другого.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 15:45
          Да что Вы?! А помните такие словосочетания как "майские указы", "стратегия 2020", "не меняем конституцию" и тп громко озвученное и обещанное?
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 15:52
            Копчёный,я помню и всё это и многое другое, что я если честно хотел бы забыть или не знать вообще ,но имеем что имеем.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:32
      Кузнец 55
      Сегодня, 15:13
      А разве Зеленский уполномочен приглашать кого либо на Г 7 .
      Он то сам туда не входит , его Макрон протащил .

      hi Помнится, ещё в далёком 2022 г. от 30 сентября просроченный жыдонаркофюрер издал Указ о запрете переговоров с Кремлём, а теперь уже не может отменить Указ и болтается, как хавно в проруби.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 15:20
    Зеленский утверждает, что якобы приглашал Путина на встречу в рамках саммита G7
    а какое отношение клоун имеет к сборищу Г-7?!!!!!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 15:43
      Василенко Владимир,ну так возомнил себя Владычицей Морскою,вот его штырит,порошок он коварен.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 16:34
      Цитата: Василенко Владимир
      Зеленский утверждает, что якобы приглашал Путина на встречу в рамках саммита G7
      а какое отношение клоун имеет к сборищу Г-7?!!!!!

      Он их шестерка и выполняет их хотелки по уничтожению русского народа и ослаблению России.
    3. Laksamana Besar Звание
      Laksamana Besar
      0
      Сегодня, 17:05
      Никакого! wink ..................
    4. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Василенко Владимир
      а какое отношение клоун имеет к сборищу Г-7?!!!!!

      Его Эммануэль привел. Сказал, что это с ним.... request
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:52
        Цитата: ian
        Его Эммануэль привел. Сказал, что это с ним....
        посади свинью за стол ....
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 15:26
    А кто такой этот шут, чтобы кого-то приглашать на саммит, куда и сам прополз незаконно на брюхе... Ну совсем клоун обнаглел... Впрочем, украинезированная Европа возражений не имеет... Измельчал европеец...
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 15:28
    Вот же случай! Оказывается Зеленский уже президент, вернее - диктатор всего мира. "А, мужики то, не знают!" (с). Эго, конечно, раздуто выше всяких пределов. Да и наглость. А, все- от бкзнаказонности.
  5. Себенза Звание
    Себенза
    -3
    Сегодня, 15:30
    "Один на один с Путиным киевский клоун разговаривать не рискнет." Что значит не рискнёт- его ушатает молодость, пусть и зелёная. Другое дело, что говорить с ним, себя зафаршмачить. Деду не надо, ему ещё сидеть на троне.
  6. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 15:31
    время саммита «Большой семерки»

    приехала бы Россия, был бы саммит большой восьмёрки, а так - г7, а с клоуном - просто Г
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:46
      Юрий Я hi ,там ещё одна закавыка есть,ордер кой кто выдал а Франция вроде как в странах подписантах. Так что тут гарантии понадобились,хотя какие на фаллос гарантии вон один "свободолюб" повелся на гарантии от Макрона и в кутузке французской просидел пока не сделал всё что требовали.
      1. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        0
        Сегодня, 16:07
        повелся на гарантии от Макрона и в кутузке французской просидел

        да и пёс с ним
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 15:32
    Зеленский утверждает, что якобы приглашал Путина на встречу в рамках саммита G7

    Вот брешет, этот просроченный и протухший наркофюрер Зе... fool
    А нашему Гаранту что там делать??? Выслушивать претензий и нареканий от западников и сопли-вопли от Зе???
  8. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 15:37
    Зеленский оборзел совсем. Его самого на G7 пригласили в качестве куклы, а он за хозяина себя выдает.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:57
    Зе пригласил Путина, на саммит G7,а сам то он туда приглашен в качестве кого ?
  10. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 15:57
    Зелёная плесень ооочень боится встречи "один-на-один"! Всё себе хочет кодлу за спиной собрать. Типичный криворожский еврей! Не в обиду остальным евреям, но симптоматично...
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 16:01
      Зеленский, помнится, и Трампу в Белом доме замил, чего же ему бояться?
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:01
    Зеленский снова завел свою старую пластинку о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным. По его словам, он якобы предлагал российскому лидеру встретиться на саммите G7, который начался во Франции.

    Какой-то х рен с бугра, просроченный и тухлый предлагает встретиться с президентом Великой и Ядерной державы. Ему, президенту, заняться что ли больше не чем? belay
  12. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 16:06
    Цитата: Борис Сергеев
    Зеленский, помнится, и Трампу в Белом доме замил, чего же ему бояться?

    Трампу можно хамить! Он - спонсор и главный бенефициар. Он простит, если это был не спектакль...
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:16
    Зеленский утверждает, что якобы приглашал Путина на встречу в рамках саммита G7

    Одного не учёл Зелень - Путин, слава Богу, по всяким помойкам не шарится, типа G7...