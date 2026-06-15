Оператор Nord Stream 2 оспорил запрет ЕС на импорт газа из России в суде

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Оператор Nord Stream 2 оспорил запрет ЕС на импорт газа из России в суде


Приняв долгожданный в ЕС запрет на импорт российского газа с 2027 года, Евросоюз столкнулся с закономерной проблемой: газ-то всё равно нужен. И вот теперь оператор «Северного потока-2» (Nord Stream 2 AG) нанёс ответный удар, но уже в суде.



Иск подан против Европарламента и Совета ЕС, утвердивших регламент отказа от ресурсов из России. Истец требует либо полной отмены антироссийской директивы, либо, как минимум, аннулирования «трубопроводных» пунктов.

Ещё в конце марта швейцарская «дочка» проекта пролонгировала товарный знак в России до 2036 года. Зачем, казалось бы, если по планам ЕС уже к осени 2027 года российский трубопроводный газ должен остаться в прошлом? Как выясняется, пока политики в Брюсселе делают громкие заявления, юристы готовят иски, а газ продолжает идти в обход запретов.

Тот же «Ямал СПГ» в первом квартале нарастил поставки в Европу на 17% – до 5 миллионов тонн. И это на фоне энергетического коллапса на Ближнем Востоке и ударов по объектам QatarEnergy. Форс-мажор заставил европейцев вспомнить, что «зелёная повестка» хороша, но тёплые батареи и работающие предприятия важнее.

Москва изначально называла санкции незаконными. Суд в Люксембурге может затянуться на годы, но сам факт иска разрушает стройный нарратив Брюсселя о «полном единстве» Европы в отказе от российских энергоносителей
12 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 15:48
    Если я правильно понимаю газ очень важен для химической промышленности? А химическая промышленность очень важна для производства БПЛА самолетного типа?
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 16:34
      Если я правильно понимаю газ очень важен для химической промышленности? А химическая промышленность очень важна для производства БПЛА самолетного типа?

      И это ещё не всё:
      Вот некоторые продукты, которые производят из природного газа:
      Энергия — электрическая и тепловая. Природный газ сжигают для выработки электроэнергии на газовых электростанциях. Существуют разные типы электростанций, использующих газ: открытого и комбинированного цикла. Также природный газ может применяться в топливных элементах для прямого преобразования химической энергии в электрическую.

      Метанол (метиловый спирт). Получают из природного газа через процесс получения синтез-газа (смеси оксида углерода и водорода) с последующим синтезом метанола. Метанол используется как сырьё для производства формальдегида, уксусной кислоты, хлорметанов, метилметакрилата и других химических веществ.

      Аммиак. Аммиак получают из природного газа путём конверсии метана (парового риформинга) с последующим синтезом по методу Габера-Боша. Аммиак служит сырьём для производства азотных удобрений (например, карбамида — мочевины), азотной кислоты, взрывчатых веществ, красителей, лекарств, полимеров.

      Жидкие моторные топлива. По технологии «газ в жидкость» (GTL) природный газ преобразуют в жидкие углеводороды, включая синтетическую нефть, дизельное топливо, смазочные масла и парафины.

      Минеральные удобрения. На основе аммиака производят различные азотсодержащие удобрения, например, аммиачную селитру, сульфат аммония, карбамид (мочевину).

      Полимеры и каучуки. Лёгкие углеводороды (этан, пропан, бутан, пентан), которые выделяются при переработке природного газа, служат сырьём для производства пластмасс, полиэтилена, полипропилена, синтетических волокон и растворителей.

      Сжиженные углеводородные газы (СУГ). Смесь пропана и бутана образует СУГ, которое используется как топливо для бытовых баллонов, в качестве автогаза и сырья для производства олефинов.

      Гелий. Выделяется при переработке газа на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) и используется в медицине, криогенной технике, микроэлектронике, оптоволокне и высокоточной сварке.

      Дополнительные направления использования природного газа:
      в металлургической промышленности — для разогрева доменных печей;
      в транспортном секторе — как моторное топливо для автомобилей, судов.


      А если перечислить весь список того, что изготавливают из природного газа, то у российского обывателя возникает нетривиальный вопрос - "Так почему же наши руководители на каждом углу сетуют о том, что страны ЕС отказались от нашего самого дешёвого газа на Земле, вместо того, чтобы продавать его с большей выгодой для страны?."
    2. михаил3 Звание
      михаил3
      +2
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Ропот 55
      Если я правильно понимаю газ очень важен для химической промышленности?

      Я абсолютно точно не ошибаюсь, в первую очередь, с огромным отрывом, газ важен для производства удобрений. Без которых придется умереть с голоду из восьми людей семерым. А пластики для дронов, это примерно0,0001 одного процента потребности.
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 15:50
    Оператор Nord Stream 2 оспорил запрет ЕС на импорт газа из России в суде

    Хорошо. А банкет за чей счёт??? Т.е. кто будет восстанавливать ветки СП-1 и СП-2???
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 16:07
      Т.е. кто будет восстанавливать ветки СП-1 и СП-2???
      В обозримом будущем никто восстанавливать не будет. Но одна ветка находится в рабочем состоянии. Про неё и речь.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:52
    Удар ,это когда пошли в суд с доками, на теракт .Вот это удар. А санкции оспорить ,так их снимут осенью ,когда будет пусто в газохранилищах.
  4. esoterica Звание
    esoterica
    +3
    Сегодня, 15:53
    Судиться против ЕС в их судах, это как назначить судьями в футболе представителей страны одной и играющих команд.

    Российские компании конечно могут пытаться судиться в Европе за свои украденные компании, но с тaким же успехом, как евреи нацистской Германии имели шансы засудить Гитлера в немецких судах.
  5. tehnix Звание
    tehnix
    +2
    Сегодня, 15:59
    Непонятно.. Они хотят воевать с нами :
    https://topwar.ru/284580-general-vvs-frg-obeschaet-nanesti-sokrushitelnye-udary-po-rossii-v-sluchae-vojny.html
    а мы им нефть и газ? Это чтоб они лучше подготовились, или мы им грязный газ поставим? laughing Да, еще про льготную цену не забыть... А платить то они будут, или конфискуют?
    Бред какой-то.....
  6. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 16:03
    А про возвращение украденных 300 лярдов уже не думают? А мы тоже смирились? Дальше торгуем? Вопросы, вопросы....
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 16:04
    сам факт иска разрушает стройный нарратив Брюсселя о «полном единстве» Европы

    Единства в банде нет, само собой, но наезд на соперников лучше делать хором. Еще лучше чужими руками, что они исполняют в полном единстве. А иски подавать никто не запрещал, хоть ими завали все суды.
  8. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 16:36
    вот теперь оператор «Северного потока-2» (Nord Stream 2 AG) нанёс ответный удар, но уже в суде.

    Единственным акционером с 2017 года является «Газпром»...

    Мы выпрашиваем у Запада право отдавать им наши природные ресурсы? Это какой-то позор? :((....
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:39
    Пока Усраину кормите , хрена вы получите , а не наш газ.