Что строит Россия у границ Финляндии?
Церемония введения в строй FLF Finland, 6 июня 2026 г. Фото Минобороны ФРГ
В 2024 г. в составе вооружённых сил России вновь появился Ленинградский военный округ. В него включили ряд существующих формирований и соединений, а также различные объекты. Кроме того, планировалось строительство новой военной инфраструктуры для усиления обороны на северо-западном направлении. Эти планы выполняются и привлекают пристальное внимание зарубежных стран.
Стратегические опасения
Страны – участницы НАТО внимательно следят за военным строительством в России. Одной из структур, ведущих такой мониторинг, является военная разведка Швеции (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten – MUST). Совместно с рядом СМИ Северной Европы (SVT, NRK, DR, Delfi) она представила международное расследование, опирающееся на спутниковый мониторинг Planet Labs и оценки разведки.
Специалисты изучили доступные спутниковые снимки российских территорий вблизи границ с Польшей, Финляндией и Норвегией. На них зафиксировано строительство нескольких новых военных объектов, а также признаки подготовки к возведению других.
По данным расследования, речь идёт о семи районах на удалении от 10 до 190 км от государственной границы, включая Петрозаводск и Печенгу. Из этих семи районов в трёх-четырёх идёт строительство или модернизация военных городков и иных объектов с капитальными сооружениями, а ещё в части из них зафиксировано скопление военной и транспортной техники, указывающее на рост активности.
Шведские солдаты на учениях. Фото Минобороны Швеции
Строительство прокомментировало военное ведомство Финляндии. По его данным, в российских частях вблизи финской границы сейчас несёт службу порядка 20 тыс. человек, и новые объекты позволят увеличить эту группировку примерно вчетверо. Фигурирующие в расследовании оценки относятся к разным контурам: около 80 тыс. военнослужащих – это потенциал размещения непосредственно у границ Финляндии (по данным финского командования), тогда как около 115 тыс. охватывают расширенную группировку вдоль всех северных рубежей НАТО, включая страны Балтии. Эта вторая, бо́льшая оценка получена по итогам анализа 19 военных объектов уже вдоль всей линии северных рубежей, то есть шире, чем семь приграничных районов из основной части расследования.
В MUST полагают, что строительство ведётся с расчётом на перспективу. По этой версии, завершив боевые действия против Украины, российская армия сможет высвободить крупные силы и часть из них разместить на новых объектах в северо-западных регионах. Шведские специалисты также отмечают способность российской армии к быстрой переброске крупных войсковых группировок.
В Швеции и НАТО допускают, что строительство может быть связано с подготовкой к гипотетическому конфликту между Россией и Альянсом. При этом сами авторы расследования оценивают вероятность такого сценария на текущий момент как крайне низкую. Однако возможная остановка боевых действий на Украине, по их мнению, способна быстро изменить ситуацию.
Восточный фланг НАТО
Тезис о подготовке России к вооружённому конфликту со странами Европы давно используется зарубежными политиками. В прошлом подобные аргументы служили обоснованием для запуска международных военных программ, а в 2023–24 гг. сопровождали расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции.
Здесь причину и следствие можно выстроить в обратном порядке. С точки зрения НАТО и самих северных стран, именно начало боевых действий на Украине в 2022 г. стало причиной отказа Хельсинки и Стокгольма от многолетнего нейтралитета и их вступления в Альянс. Для Финляндии дополнительным фактором является протяжённость общей границы с Россией – около 1340 км. При этом финские и шведские вооружённые силы активно сотрудничали с НАТО и ранее; официальное вступление лишь открыло новые организационные и оперативные возможности.
Шведские танкисты. Фото Минобороны Швеции
Так, 6 июня 2026 г. официально начали службу передовые сухопутные войска НАТО – Forward Land Forces (FLF). Сформированы две такие структуры: одна размещена в Швеции, другая – в Финляндии. К участию в FLF могут присоединиться и другие страны.
В составе двух FLF будет служить несколько тысяч человек. Швеция как рамочное государство (то есть страна, отвечающая за формирование и управление подразделением) откомандировала в FLF Finland тактическую группу батальонного уровня: около 600 военнослужащих с десятками единиц техники, с возможностью удвоить контингент до 1200 человек в ограниченные сроки. Шведские подразделения базируются в Бодене, штабной элемент НАТО развёрнут в Рованиеми.
У НАТО на восточном фланге есть и другие совместные программы: развёртывание сухопутных частей из разных стран, боевое дежурство в воздухе и т. д. Не исключается и усиление имеющихся группировок за счёт переброски дополнительных подразделений.
Планы обороны
Россия давно критиковала расширение НАТО, рассматривая приближение Альянса к своим границам как потенциальную угрозу, требующую реакции. Присоединение Швеции и Финляндии расценивается как дополнительный фактор риска, за которым последовали ответные меры.
Самым заметным шагом такого рода стало воссоздание Ленинградского военного округа. Реорганизация позволила вынести управление и снабжение северо-западных войск из перегруженного Западного округа в отдельную структуру. Новый округ сосредоточен на обороне северо-западного направления – региона повышенного интереса НАТО.
Учения финской армии. Фото Минобороны Финляндии
ЛВО был образован в 2024 г. путём выделения части территорий и формирований Западного военного округа и Северного флота. Планировались переформирование имеющихся соединений и создание новых, а также строительство новой инфраструктуры или восстановление имеющейся.
Похоже, именно этот этап строительства сейчас и попал в поле зрения шведской разведки и её партнёров. До публикации расследования данные о структуре ЛВО в открытых источниках были разрозненными; расследование уточняет картину по нескольким ключевым точкам:
- под Петрозаводском (Новая Вильга, Карелия), по данным расследования, с нуля формируется новый армейский корпус: спутники зафиксировали вырубку около 1 км² леса и возведение порядка 50 объектов под размещение до 16 тыс. человек, ранее в сетевых публикациях этот корпус ошибочно привязывали к Ленинградской области или штабу в Пскове;
- в Печенге (Мурманская область) существующую мотострелковую бригаду, предположительно, развёртывают в дивизию с расширением инфраструктуры под 10–17 тыс. человек;
- в Кандалакше отмечено строительство новой базы под артиллерийскую бригаду большой мощности;
- в Луге (Ленинградская область) зафиксирована максимальная за последние четыре года концентрация артиллерийских и ракетных средств, что, по оценке авторов, расходится со слухами о полном оголении тыловых частей округа.
Перечисленные точки – лишь наиболее заметная часть выявленных объектов. По оценке авторов расследования, в совокупности инфраструктуру разворачивают под одну общевойсковую армию и три армейских корпуса, с акцентом на карельское и мурманское направления. Таким образом, за сменой вывески стоит реальная стройка. Отдельно от этой северо-западной группировки калининградское направление прикрывает армейский корпус Балтийского флота.
Противостояние продолжается
В последние годы НАТО обосновывает свою деятельность в Европе гипотетической российской угрозой: под это проводятся программы и принимаются новые страны. Россия отвечает своими мерами, а Альянс читает их как подтверждение исходных опасений. Каждый шаг одной стороны другая записывает себе в обоснование и отвечает собственным. Этот круг не разрывается.
На финском полигоне… Фото Минобороны Финляндии
Показательна и хронология. В начале июня официально сформированы передовые силы FLF, а через несколько дней выходит расследование MUST и партнёрских СМИ. Европейской аудитории предложена стройная картина: Россия готовит наступательную группировку на северо-западе, Альянс симметрично отвечает.
В этой картине есть два места, которые выглядят как противоречия. Оба, впрочем, объясняются просто.
Первое. НАТО развернуло свои силы заметно раньше, чем Россия достроила базы. Однако передовые войска именно так и используются: их выставляют заранее, как сигнал готовности, а не подгоняют под уже готовую группировку противника.
Второе. 600–1200 человек FLF против 80–115 тысяч – контраст, который бросается в глаза. Однако паритета здесь изначально не закладывалось. FLF выполняет роль «растяжки»: это небольшой контингент, набранный из военнослужащих сразу нескольких стран блока. Удар по нему означает удар по всему НАТО, что влечёт вступление в дело основных сил. Сдерживает не численность на полигоне, а почти автоматическая эскалация, которую гарантирует такое многонациональное присутствие.
То, что обе нестыковки объяснимы, ещё не делает официальную версию полной, но и не опровергает её. Вывод проще: схема «оборона против агрессии» тут не работает ни в одну сторону. Обе стороны стягивают силы к общей границе, и каждая называет это защитой. Судить стоит по делам, а не по заявлениям. У НАТО это две группы FLF – в Финляндии и Швеции. У России это стройки Ленинградского округа: вырубка под Петрозаводском, новая артиллерийская база в Кандалакше, расширение гарнизона в Печенге. К концу 2026 года эта инфраструктура должна быть в основном готова, и тогда речь пойдёт уже не о стройплощадках, а о реально размещённых десятках тысяч военнослужащих.
Информация